Supervisan la seguridad de la Hoguera Oficial de Pedro Espadero ante la plantà

Los Bomberos han supervisado la estructura de la Hoguera Oficial del artista Pedro Espadero y las cuestiones técnicas para hacerla accesible por vez primera estas próximas fiestas. Está previsto que las primeras piezas lleguen a la plaza del Ayuntamiento en la madrugada del 14 al 15 de junio.

El concejal José Ramón González, ha visitado el taller del constrictor junto al jefe del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios, Carlos Pérez, para supervisar la seguridad del monumento, así como su estructura y estabilidad y las medidas que se van a llevar a cabo en la plantà de la hoguer, que tendrá una altura de 19 metros.

El artista Pedro Espadero ha puesto en valor el monumento como el más más grande que ha construido en su vida profesional. "Hemos tirado el resto porque cada año hay que intentar superar el anterior", ha dicho.

El edil de Fiestas destaca que la obra está muy avanzada. En la visita de hoy se ha podido comprobar junto con el jefe de Bomberos la seguridad a la hora de plantar este monumento. "Es importante para nosotros siempre que haya la máxima seguridad, sobre todo, a la hora de la Plantà y de la Cremà. Con estas reuniones previas se consiguen evitar situaciones complicadas".

Accesibles

En este sentido José Ramón González ha recordado las medidas accesibilidad impulsadas este año. "Queremos que todas las hogueras sean accesibles. Comenzamos con la Oficial. Vamos a tener cuatro audio-guías, implantar vídeos, la lectura braille, tener también códigos QR en las cartelas, y unas medidas que faciliten no solamente el acceso a la hoguera, sino que cualquier persona que venga pueda entender perfectamente qué es lo que está viendo".

Para ello también, se va a establecer un perímetro de 1,80 metros de libre circulación. "En las vallas que se vayan a poner evitaremos que se quite la visibilidad para que cualquier persona con una discapacidad funcional, por ejemplo una silla de ruedas, pueda ver perfectamente el monumento".



Hoguera más accesible

"Vamos a establecer un premio para la hoguera más accesible, estimado en 1.500 euros. Nos consta que ya hay hogueras accesible y queremos distinguirlas para incentivar y que el año que viene sean ya todas".



Inspección

El jefe de Bomberos, Carlos Pérez, ha indicado que se supervisa la estructura, así como la estabilidad de la hoguera, como se vuelve a hacer durante la plantà.

Por su parte el artista Pedro Espadero, que ha adelantado que seguirá presentándose al concurso de la Plaza del Ayuntamiento, ha dicho que "se sienten cosas que no se sienten en un distrito, como estar escuchando la música de las Hogueras cada hora, el himno de Alicante, morirte de calor en la parrilla de la Plaza del Ayuntamiento. Estas cosas no te pasan en otros barrios y es algo que a mí me vuelve loco".

Temática

Con esta foguera, el autor pretende dar voz a las minorías y sobre todo de la mujer, "que está ocupando el centro, que es el lugar que le corresponde en la sociedad. Es una hoguera que habla de la igualdad y de los derechos de la mujer que muchos años han estado como escondidos".

El presupuesto de la Hoguera Oficial "Con otra mirada" es de 98.800 euros, dos mil más que el pasado año. Tendrá 19 metros de altura. Estará compuesta por catorce escenas y la compondrán 30 ninots.

Del monumento, el decimocuarto de Espadero en la Plaza del Ayuntamiento, destacará la figura central. Será una mujer de 16 metros "con la que pretendo poner en valor el lugar que la mujer debe ocupar en la sociedad, a la misma altura que el hombre". Otra de las características "será la referencia al pensamiento crítico que los ciudadanos tienen sobre la Fiesta vista desde fuera".