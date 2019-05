Quejas de los Bomberos por hacinamiento y deterioro del parque Jaime II

Los Bomberos denuncian el hacimiento en el que trabajan en el parque de Jaime II y la falta de mantenimiento de las instalaciones inauguradas en 2006. A través de sus representantes del sindicato CSIF, los efectivos explican que el parque se concibió para seis trabajadores de guardia y que habitualmente están el doble, lo que satura el espacio.

"Estamos llenos de estanterías, con las taquillas llenas de mochilas. No hay mantenimiento. Las cristaleras grandes que dan a la calle no cierran bien, y en invierno hace frío y tenemos que coger mantas". En verano, añaden, el aire acondicionado no cumple con su función. Las taquillas tienen cerraduras rotas y la falta de espacio les obliga, aseguran, a dejar los equipos contaminados tras un incendio en zonas limpias.

También aseguran que las manivelas de las puertas están rotas, que solo dos de las seis duchas tienen alcachofa por lo que solo pueden usar esas y que hay goteras justo debajo, donde está la sala de formación. Dado que sale agua, tienen colocado un cubo en medio de la sala. "Si estamos dando clase y alguien se ducha, cae el agua", afirman.

Las puertas de salida de los camiones tampoco funcionan correctamente, según las mismas fuentes. "Han costado un dineral pero se estropean constantemente. Miden cuatro metros y cuando suena la alarma de incendios y tenemos que salir, sacamos los camiones a la acera y uno de nosotros baja con una cuerda la puerta".

Los camiones, asimismo, algunos son muy viejos, con una media de edad de 15 años. "Cada año el presupuesto de mantenimiento es más ato, pero no traen nuevos. Se gastan más en mantenimiento que en comprar vehículos, que consideramos que son peligrosos".

"Tenemos una bolsa de cuatro millones de euros de Unespa porque todos los seguros aportan un dinero para que los servicios de extinción de incendios mejoren sus condiciones, cada año 1,2 millones para comprar camiones y mejoras en el servicio, pero ningún concejal sabe gestionarlo", concluyen.