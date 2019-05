Promotores y Apis recelan de la iniciativa del Consell para contener los precios del alquiler

Promotores inmobiliarios y Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Alicante (Apis) han reaccionado con escepticismo ante la puesta en marcha del índice precios de referencia para el alquiler del Consell. Tarifas con las que la Generalitat trata de equilibrar los precios que se pagan en la provincia, disparados en los últimos años por la falta de una oferta competitiva. Existen zonas muy tensionadas donde se llegan a pagar 1.200 euros al mes por un piso de 70 m?2;, paradójicamente de los más demandados.

Jesualdo Ros, secretario general de la patronal Provia, apuntó ayer que "nuestra postura es que todo lo que se haga para equilibrar precios y facilitar el acceso a la vivienda es bueno, pero consideramos que lo realmente importante es facilitar la oferta. Que haya producto en el mercado y los potenciales compradores de viviendas tengan acceso a ayudas como, por ejemplo, la exención del IVA". Ros lamenta, por otro lado, que poco se sabe de aquel plan del Consell para ofrecer parcelas a los promotores para la construcción de viviendas destinadas al alquiler.

Por su parte, Marifé Esteso, subrayó que "lo primero tengo que decir es que a nuestro colectivo no se ha dirigido nadie del Consell para mostrarnos el proyecto. No lo conocemos por tanto. Habrá que ver como queda con un caso real y si el ahorro fiscal compensa. Si no es así no sabemos qué recorrido tendrá".

Los propietarios de viviendas destinadas al alquiler que se acojan a los precios de referencia que ha fijado la Generalitat en los municipios de la provincia de Alicante -la medida se extiende a toda la Comunidad Valenciana- pueden disfrutar a partir de este año de exenciones fiscales del 5% en el tramo autonómico del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), con un máximo de 3.000 euros al año, que se podrá solicitar ya en la declaración presentar el año que viene, según apuntaron ayer fuentes de la Coselleria. En Alicante, el precio medio de referencia del Consell para un piso de 75 m2 (el más demandado) oscila entre lo 512 y 665 euros al mes, según las zonas. En Elche entre 375 y465 euros, y en Benidorm, de 517 euros al mes.

El índice de referencia de los precios ya está en vigor y tanto propietarios como inquilinos pueden consultarlo en la página web de la Conselleria de Vivienda. Se ha realizado de forma cartográfica y en cada municipio puede haber más de una zona. Se establece dos tipos de tarifas de alquiler: para los pisos construidos antes de 1980, y para los posteriores a 1981, distinguiéndose además por superficies. Entre 45 y 75 m?2;, entre 76 y 100 m?2; y entre 101 y 200 m?2;, con precios muy diferentes según zonas de cada municipio.