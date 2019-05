El Consell debe ocho millones a los centros de empleo de personas discapacitadas

La Agrupación Empresarial Valenciana de Centros Especiales de Empleo ha denunciado el retraso en el pago de las ayudas salariales del pasado ejercicio 2018 por parte de Labora, antiguo Servef. En total adeuda el último semestre del año pasado, una cantidad que asciende a ocho millones de euros y que afecta a más de 7.000 trabajadores con discapacidad en toda la Comunidad Valenciana.



"No se entiende por qué el Servef castiga a los Centros Especiales de Empleo (CEEs)", indican desde la patronal Agevalcee.



Actualmente, los CEES están pendientes del cobro de más del 50% de las ayudas de 2018, en concepto de la subvención al mantenimiento salarial y de Seguridad Social de los trabajadores con discapacidad y el 50% del Salario Mímino Interprofesional.



"Este dinero se tenía que haber cobrado todo en diciembre del 2018, estamos al límite de nuestros recursos", ha manifestado el presidente de Agevalcee, Juan José Serrano. "En consecuencia, no podremos pagar las nóminas de los profesionales y trabajadores", ha añadido.



"Se presenta un grave problema, pues los centros han incrementado sus costes, no están recibiendo ayudas y esto, unido al incremento del 22% Salario Mínimo Interprofesional (SMI), provoca que económicamente los CEEs no se van a poder mantener lo que llevará al cierre de muchos de ellos como ya ocurrió en el 2012", ha advertido.



Alicante



En la provincia de Alicante son una veintena los CEEs funcionando. Al ser preguntados por la situación, desde Apsa explican que efectivamente Labora les adeuda 400.000 euros de subvención del pasado ejercicio y que les acaba de llegar la certificación de la concesión de esta subvención para este año.



Con tres centros especiales de empleo en los que trabajan 170 personas con discapacidad, se ven obligados a recurrir a las entidades financieras para hacer frente a los pagos. Esto además supone unos 20.000 euros en intereses cada año que el Servef se retrasa en los pagos, algo que no es nuevo. En Apsa aclaran que las nóminas de los empleados no corren peligro.



En la Asociación de Minusválidos Físicos Intercomarcal de Elda Amfi están pendientes de cobrar 45.000 euros de la subvención de Labora de 2018. "Estamos pagando a los empleados pero esperamos la subvención porque para nosotros es un problema que se retrase", indica su presidente, Andrés Molina.



"Somos una asociación y estamos implicados en dar trabajo a personas con discapacidad contando con esa subvención", concluye.



Labora



Labora, antes Servef, ha asegurado en un comunicado que los Centros Especiales de Empleo cobrarán las ayudas concedidas por el Servicio Valenciano de Empleo y Formación de manera anticipada a partir de este año.

Explican que se consensuó un nuevo Decreto de ayudas a los Centros Especiales de Empleo con las principales asociaciones y agrupaciones del sector con el objetivo de agilizar el pago de las subvenciones concedidas. "Hasta este año Labora únicamente podía abonar las ayudas una vez los Centros Especiales de Empleo justificaban el uso de las mismas. Eso provocaba que el segundo pago de las subvenciones se retrasase hasta que se incorporasen remanentes del presupuesto", aseguran.



A partir de este año 2019 Labora "está anticipando los pagos de hasta el 70 por ciento de la ayuda concedida a los CEE sin necesidad de que lo soliciten", indican.



Con respecto a las ayudas concedidas de 2018 a los CEEs, Labora "ha priorizado su pago atendiendo a la labor social que realizan estos centros para la inserción laboral de las personas con diversidad funcional", señalan.



Además, afirman que desde el ejercicio 2014 hasta el 2018, la ayuda salarial a los CEEs "ha experimentado un incremento en la dotación publicada de más de ocho millones de euros", lo que "demuestra el esfuerzo que realiza Labora para impulsar y sostener la empleabilidad de las personas con diversidad funcional, tanto en los CEE como en las empresas ordinarias".