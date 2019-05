Los ninots también son feministas

El Gremio de Artistas dará formación a los jurados sobre los criterios del concurso de monumentos.

«Soy mujer, fuerte y libre» reza en la figura de una africana que el artista Eliot García plantará en la hoguera Rabasa Polígono Industrial y que forma parte de la Exposición del Ninot que se puede visitar en el edificio de Séneca hasta el 6 de junio. Es solo uno de los ejemplos de las variadas esculturas de cartón piedra que de una manera u otra hacen referencia a la lucha de la mujer por la igualdad, y contra la violencia sexista en esta muestra formada por 180 ninots que avanzan la crítica que se verá en las calles en la plantà, inaugurada ayer por las Belleas del Foc y el alcalde.

La violencia de género se representa conceptualmente en una figura femenina con un lazo morado a sus pies y el mensaje «Sin ti, yo no», que formará parte de la hoguera del distrito Puente Villavieja, obra de Alejandro Cano.

De la mujer habla también Rosie, icono cultural de Estados Unidos que representa a las mujeres de ese país que trabajaban en fábricas durante la Segunda Guerra Mundial, produciendo municiones y suministros bélicos. Parque de las Avenidas presenta un ninot con el lema «Orientacions», en el que una niña se rebela contra su familia, amigos y la propia sociedad porque no le gusta que le digan cómo ha de ser.

El amor entre mujeres también tiene su espacio. En la obra presentada por Pedro Espadero que formará parte de la Hoguera Oficial, con dos figuras femeninas entrelazadas por el pelo; y en el ninot de José María Py, una obra de trazos infantiles protagonizada por un niño, Álex, con sus dos mamás. El artista José Gómez Fonseca pinta de rosa el ninot de Sant Blai de Dalt sobre el cáncer de mama. En «Influidos», de Séneca, se aprecia cómo es el feto de una embarazada, que lleva la ecografía del bebé en la mano.

Más mujeres en la Exposición del Ninot, en los homenajes a Francisca Aguirre, la escritora recién desaparecida, Premio Nacional de las Letras 2018, a la que retratan Pedro Abad en la hoguera Alfonso El Sabio, y Sacabutxart en el distrito de Altozano. Gran Vía Sur opta por la también escritora alicantina Matilde Asensi. La hoguera, obra de José Manuel García, se inspirará en su trilogía y la pieza central del monumento, modelado digitalmente, será la protagonista de uno de sus libros.

En cuanto a los homenajes a personajes masculinos, destacan el del artista Ramón Marco y el ninot del empresario Manuel Peláez, de Ecisa. En el resto de la muestra la temática es variada. No faltan referencias a «Juego de tronos» en dos ninots, al cambio climático y al botellón. Plaza de Gabriel Miró presenta a un mexicano pensando en que «quizá lo del muro no sea tan mala idea, así un loco como Trump no podrá salir», dice en la cartela. Entre los infantiles hay varios sobre la buena alimentación y el de la Ceràmica tiene mensaje con aquello de «Pezqueñines, no gracias».

La muestra está organizada por la Federación de Hogueras y el Gremio de Artistas, que este año, por primera vez, impartirá formación a los jurados que valorarán los monumentos sobre los criterios del concurso y sus bases. El curso, dirigido a las 150 personas que formarán los jurados de las distintas categorías de foguera y barraca, se impartirá en dos sesiones, del 10 al 16 de junio, para una mejor valoración de los monumentos.

Así se acordó ayer en una reunión entre la Concejalía de Fiestas y las hogueras de Especial y Primera, donde se decidió que no haya deliberación previa de los jurados para evitar condicionar el voto. Éste se emitirá en secreto para que sea «lo más justo y objetivo». No hay demasiada política en los ninots de la muestra, veremos qué ocurrirá en la plantà. Sí están «Abascal, el gran mago nacional», con el líder de Vox sacando de la chistera a Pablo Iglesias vestido de legionario, obra de Pere Baenas para Foguerer; mientras que Lorenzo Santana representa a Franco como una momia en «El valle de los reyes».

