El exgerente del Colegio de Médicos niega ante el juez el agujero contable

El segundo de los implicados contra el que va dirigida la denuncia no ha podido ser localizado.

El exgerente del Colegio de Médicos de Alicante, José Manuel Coloma, defendió ayer ante el juez su gestión y negó el agujero contable de 760.000 euros por el que la junta actual se ha querellado contra él. El agujero contable correspondería a la participación en beneficios de la institución en las pólizas de seguros por responsabilidad civil que suscriben cerca de 5.000 médicos colegiados en la provincia de Alicante. Por cada año cerrado sin siniestros, el colegio recibía una bonificación en virtud de la póliza. La junta actual acusa a Coloma de haber desviado fondos cada año durante los últimos cinco ejercicios antes de la jubilación de Coloma en mayo del año pasado. Según la querella, en esta operativa se habría empleado una empresa pantalla para distraer los fondos denunciados. La junta actual le imputa los delitos de estafa, administración desleal y apropiación indebida.

La declaración del exgerente del Colegio de Médicos se prolongó por espacio de poco menos de una hora en el juzgado de Instrucción siete de Alicante, en la que contestó a las preguntas del magistrado José Luis de la Fuente y de su abogado Alejandro Bas, mientras que se acogió a su derecho a no contestar a la acusación particular que ejerce el Colegio de Médicos a través del letrado Guillermo Llago. A la declaración de ayer no asistió ningún representante de la Fiscalía. Coloma llegó al Palacio de Justicia poco después de las nueve acompañado de su abogado para la comparecencia fijada a las 9.30 y se marchaba del Palacio del juzgado poco antes de las 10.30 horas.

Durante el interrogatorio, el exgerente negó irregularidad alguna y defendió su gestión, rechazando tanto el desvío de fondos como la existencia del agujero contable y poniendo en duda las conclusiones de la auditoría del colegio, a la que no ha tenido acceso. En esta línea, Coloma defendió que se trataba de una buena póliza, que no suponía carga alguna para las arcas del colegio y que todos estaban contentos por que se pagaba el dinero.

En este sentido, señaló durante su declaración que la correiduría de seguros cada año al hacer el reparto de beneficios se quedaba con su comisión del quince por ciento y una participación de los mismos. Este modo de operar fue una imposición que se les hizo desde la propia compañía de seguros cuando suscribieron la póliza, según las fuentes consultadas por este diario.

Ayer tenía que haber declarado en el juzgado el gerente de la mercantil A. M. Trust Ibérica Agencia de Suscripción S. L. en calidad de investigado, contra el que también está dirigida la querella, pero no ha podido ser localizado por el juzgado al encontrarse en paradero desconocido. Durante la mañana de ayer declararon también en calidad de testigos dos expresidentes del colegio, los doctores José Pastor y Antonio Arroyo, que, según las fuentes consultadas por este diario señalaron que no detectaron irregularidad alguna en las cuentas, ni que estuvieran amañadas durante los años en que estuvieron con Coloma.

La querella se presentó el pasado mes de noviembre por el Colegio de Médicos, que actualmente preside María Isabel Moya, con el objetivo de recuperar los fondos presuntamente desviados por el exgerente. El juez la admitió a trámite el pasado enero y las declaraciones de ayer tendrían que haberse celebrado el pasado marzo, pero tuvo que posponerse por razones de agenda.