El embajador del Reino Unido en España apuesta por mantener el programa "Erasmus" quede como quede el Brexit

El embajador del Reino Unido en España, Simon Manley, ha apostado hoy por que el programa de intercambio de estudiantes universitarios Erasmus siga en el futuro "sea cual sea" la futura relación de su país con la UE, tras la salida del espacio comunitario (Brexit). El embajador ha participado en la jornada "España y Gran Bretaña: una mirada al futuro", celebrada en Casa Mediterráneo de Alicante, provincia donde residen unos 90.000 británicos, el 25 por ciento de todos los que viven en España, a los que se suman cada año unos dos millones de turistas. Entre el público, Antonio Mayor, presidente de la patronal hotelera Hosbec, a quien Manley ha recordado que la relación de los turistas británicos con la Costa Blanca es tal que muchos visitante repiten "hasta la habitación de hotel cada año"

El diplomático ha calificado de "éxito increíble" el programa Erasmus y ha sostenido que "hay posibilidades para trabajar en una colaboración en el futuro" para que siga adelante "sea cual sea la situación del país". Como ejemplo, Manley ha añadido que todo el mundo conoce a jóvenes que han participado en el Erasmus y que han visto cómo "sus vidas han cambiado" a través de un mayor conocimiento de otros países y ciudadanos europeos.

Este es uno de los asuntos en los que está convencido de que está garantizada la colaboración entre su país y la UE en el futuro, pese a que es consciente de que "una parte" de sus compatriotas residentes en España siguen teniendo "incertidumbre" sobre las consecuencias del Brexit.

"Hay incertidumbre de una parte de los británicos que viven aquí con la situación y por eso intentamos explicar la importancia del acuerdo de retirada, que da derechos a los británicos de aquí y a los españoles que viven en nuestro país", ha relatado sobre el proyecto de ley presentado en la Cámara británica por la primera ministra, Theresa May, aún pendiente de aprobación definitiva.

En todo caso, ha proseguido que para paliar una posible salida desordenada de la UE, el Gobierno español aprobó hace unas semanas un Real Decreto para proteger los derechos de los británicos que viven en este país, al igual que ocurrirá con los españoles en el Reino Unido.

Ha valorado de los españoles en su país, de ellos unos 4.000 alicantinos, que "contribuyen a la economía y a la sociedad multicultural", por lo cual desean "que se queden en nuestro país". El diplomático ha sido preguntado sobre la última propuesta de la primera ministra para abrir la posibilidad de un segundo referéndum y un acuerdo de libertad aduanera siempre que, previamente, el Parlamento británico de luz verde al proyecto de ley que incluye el acuerdo de salida pactado con Bruselas en noviembre de 2018.

Manley ha insistido en la idea de que antes de que se den estas dos hipótesis, que no constituyen "un compromiso en sí mismo", es necesario que los parlamentarios de su país aprueben el referido proyecto de ley sobre la salida ordenada de la UE. Entonces, "se abrirá la posibilidad de una posible segunda consulta" o referéndum y también sobre la opción de continuar con la unión aduanera.

Sin entrar en el fondo, ha manifestado que no se ha explicitado el contenido de esa posible segunda pregunta de un nuevo referéndum, del que ha repetido que no es seguro que se celebrase.Y en el caso de que esta posibilidad fuera adelante, ha apuntado que la pregunta debería pasar previamente por la Comisión Electoral, que ya para la consulta de julio de 2016 hizo modificar el contenido por considerar que no era suficientemente clara.

También ha opinado que las encuestas publicadas en su país no reflejan que haya habido un cambio sustancial en la opinión pública británica sobre la salida de la UE, lo que provoca que el hipotético apoyo en las urnas de los ciudadanos a seguir entre Los 28 no sea "tan claro tampoco".

En la jornada también ha participado el director general de Integración y Coordinación de Asuntos Generales de la UE del Ministerio de Exteriores, José Pascual Marco Martínez, quien se ha referido al futuro del Erasmus con el Reino Unido. Ha comentado que, a causa de lo dilatado del Brexit, Bruselas contempla una "medida adicional" para extender el programa temporalmente para que por ahora puedan continuar el territorio británico los alumnos que lo deseen