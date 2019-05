Comienza el operativo policial para erradicar el botellón en Alicante los fines de semana

En el Golf y la Playa de San Juan, también los domingos por la tarde.

El operativo policial para erradicar el botellón los fines de semana en Alicante ha comenzado a funcionar esta noche con controles, incautación de alcohol y multas de 90 euros. El concejal de Seguridad del Ayuntamiento de Alicante, José Ramón González, ha explicado que se refuerza el control policial del consumo de alcohol con el objetivo de conseguir que los menores no consuman y los mayores no lo hagan en la calle. "Porque la ordenanza no lo permite, para acabar así con el botellón en nuestras calles y para convertir Alicante en una referencia para otras ciudades", ha dicho. El dispositivo estará hasta las cinco de la madrugada.

"Esta medida va a ser beneficiosa también para los residentes, tanto del Centro Tradicional como del Casco Antiguo y la Playa de san Juan", ha indicado. El operativo comienza a funcionar esta noche con 20 equipos repartidos en tres zonas de la ciudad, que estarán apoyados por la Unidad Fox, el GOIR y por el servicio nocturno que ya está implantado de forma habitual en la ciudad de Alicante.

El edil de Seguridad recordó que "en octubre ya se erradicó el botellón de la Plaza del Mercado, y se han obtenido unos resultados excelentes con los dispositivos organizados en Carnaval, Hogueras y Santa Faz, y eso también ha sido posible gracias a que volvimos a poner la Unidad Fox, que había sido eliminada por el tripartito y que controlaba la venta ambulante, el consumo de alcohol, los ruidos, las micciones y el comportamiento incívico de los ciudadanos".

El plan de actuación contra el botellón se ha organizado con una mayor presencia policial, con binomios de agentes que van a estar distribuidos en una veintena de controles fijos y móviles, a partir de este fin de semana, en tres zonas de la ciudad: Casco Antiguo, Centro Tradicional y Playa de San Juan.

La policía intervendrá para incautar las bebidas alcohólicas, y se levantarán actas de denuncia por consumo de alcohol en la vía pública, que conllevan una sanción económica de 90€ cada una.Esto supone llevar a cabo una mayor vigilancia y control los viernes, sábados y domingos, a partir de las 21 horas y hasta las 5 de la madrugada, donde hay concentraciones de jóvenes los fines de semana para celebrar botellón, que generan molestias a los vecinos, sobre todo en el Casco Antiguo.

Asimismo, la Playa de San Juan y el Campo de Golf tendrán un dispositivo especial los domingos por la tarde, de 14 a 24 horas, tal y como solicitaban los vecinos.

La Policía Local también tiene previsto realizar controles preventivos de alcoholemia en la ciudad y los puntos de accesos y salidas, intervenciones que se llevarán a cabo en diferentes puntos y horarios.