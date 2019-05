La provincia de Alicante registra la primera "noche tropical" del año al no bajar la temperatura de los 21 grados

Alicante ha regitrado entre ayer y esta madrugada la primera "noche tropical" del año ya que la temperatura mínima no bajó de los 21 grados. Un registro histórico ya que el fenómeno climático no se había producido nunca en la provincia en un mes de mayo y confima, según apunta Jorge Olcina, director del Laboratorio de Climatología de la Universidad de Alicante, la señales evidentes del cambio climático. La entrada de viento de poniente ayuda y hoy las máximas pueden alcanzar los 30 grados en una jornada marcada también por una sensación térmica alta debido a que el cielo está encapotado. Elche, Orihuela, Torrevieja también han "dormido" con mínimas que no han bajado de los 20 grados.

El Laboratorio de Climatología de la Universidad de Alicante alerta de que los efectos que está teniendo el cambio climático en la evolución de las temperaturas en la provincia revelan que, en los últimos diez años, el aumento y combinación calor y humedad han hecho que durante el verano haga más calor (bochorno), sobre todo por las noches, que en el Valle del Guadalquivir, la que está considerada como la zona más tórrida de España. Pero hasta ahora mayo no era un mes excesivamente caluroso y solo han transcurrido nueve días.

En la provincia, se aprecia perfectamente en los núcleos urbanos de Torrevieja, Elche, Alicante, Benidorm y Dénia, según apunta Jorge Olcina, director del Laboratorio de Climatología y autor del estudio junto a Samuel Biener. Las denominadas noches tropicales (la temperatura no baja de los 22 grados) se han triplicado desde 1980 y como anécdota destacar que el barrio de La Florida, en la ciudad de Alicante pasa por ser el horno del municipio, según los cálculos del informe realizado por Olcina y Biener.

Debido al calentamiento del Mediterráneo, al efecto de la isla de calor urbana y al cambio climático (aunque en el caso del litoral mediterráneo aún desconocemos el peso que tiene respecto a estas situaciones), se está produciendo un aumento muy importante en las últimas décadas de las noches tropicales (mínimas de 22º o más), y sobre todo, de noches tórridas (25º o más), según el informe de Climatología.

Hasta 1980, las noches tórridas en el Mediterráneo y en la costa eran excepcionales, pero en los últimos años se están volviendo más frecuentes en el litoral mediterráneo. En nuestra provincia, se aprecia perfectamente en los núcleos urbanos de Torrevieja, Elche, Alicante, Benidorm y Dénia.

Otro factor muy importante que condiciona las mínimas, especialmente cerca del Mediterráneo, es la temperatura del mar. «Cuando la temperatura de lámina de agua del mar está tan elevada, trasmite el calor y la humedad al aire situado por encima (la brisa no refresca, más bien al contrario), pero también a las zonas más próximas al mar. Además, en verano suelen aparecer nubes bajas entre el ocaso y el amanecer, sobre todo en el mar, que consiguen penetrar unos centenares de metros en tierra, por lo que en aquellas zonas afectadas por esta pantalla nubosa se registran temperaturas nocturnas más elevadas, al retener la nubosidad el calor acumulado durante el día», afirma Jorge Olcina.

El director del Laboratorio de Climatología de la UA tiene que claro que Alicante vive años de incertidumbre en muchas facetas. También en lo climático. «Percibimos que el clima no es el mismo que hace dos o tres décadas. Y comienza a preocuparnos, porque puede afectar a nuestra economía, a nuestra salud, a nuestro territorio. Hay una serie de indicios, comprobados por los datos científicos, que nos señalan que algo está cambiando. La temperatura media en la provincia ha subido 0,6º desde 1980, sobre todo por la noche».