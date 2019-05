Un estreno lleno de energía y sentimientos positivos para la Bellea del Foc y sus damas

Aterrizando de un sueño que todas tenían y que se ha hecho realidad, la Bellea del Foc, Isabel Bartual, y sus seis damas han ofrecido sus primeras declaraciones tras la sesión de fotos oficial en los jardines de la Diputación de Alicante, mostrándose risueñas, felices, agradecidas y llenas de sensibilidad, radiantes pese a haber dormido muy pocas horas y elegantes tras pasar por las manos del estilista de las Hogueras, Miguel Ángel Leal, que las ha peinado y maquillado.

Las siete se han abierto mostrando sus sentimientos al recordar la emoción en los rostros de sus familiares y festeros de sus hogueras en la visita de madrugada a sus racós, con lágrimas de alegría surcando sus rostros en el inicio de un año mágico que esperan que sea uno de los mejores de sus vidas que piensan disfrutar con una sincera unión.

A las festeras no les ha importado demostrar esa sensibilidad ante las cámaras y recurrir a los kleenex en unos minutos en los que se han mostrado muy cercanas en un acto que ha tenido lugar en Ámbito Cultural de El Corte Inglés, uno de los principales patrocinadores de la Fiesta. Conrado Albaladejo, vicepresidente de la Federación de Hogueras, ha querido agradecer a la firma comercial esa colaboración.

Isabel Bartual ha dicho sentirse muy feliz. "No nos lo creíamos. No terminé de escuchar bien el nombre de mi comisión cuando vi venir a mis compañeras a felicitarme. Están tratándonos superbien, estoy muy feliz. Solo espero estar a la altura del cargo y que Alicante esté orgullosa de la Belleza del Fuego".

Sonia López Pérez piensa exprimir cada instante compartido con las siete y así lo hace desde que escuchó su nombre anoche "en un momento muy emotivo", y Alba Martínez López ha confesado entre risas que cuando oyó el nombre de la hoguera Pla Hospital, a la que pertenece, llamándola para la corte del fuego, "pensé: ahora saldrá la chica", sin caer en que era ella. Una joven que afirma que tiene ganas de "darlo todo".

Otra de las Damas del Foc, Gema Lledó, ha explicado que todo se resume en la palabra "indescriptible". Un momento, el de su nombramiento, que recordará siempre. "Iba en el temido séptimo (y último) sobre. No pensaba que estaría aquí. Estaba muy nerviosa. Me decía: ¿con tantas mujeres de la Fiesta qué hay, ¿por qué tengo que ser yo?". "Luego sentí una avalacha de mantillas (sus compañeras) sobre mí, y me sentí la mujer más feliz del mundo".

Andrea Rodríguez, cuyo nombre iba en el primer sobre, ha confesado que perdió el abanico y que no sabía dónde estaba. "Estoy muy contenta de compartirlo con ellas y de disfrutar una experiencia que solo se vive una vez. Ha sido todo muy intenso, no hemos descansado apenas pero no se nota", ha dicho.

Ana Esquerdo afirma que ha sido uno de los momentos más bonitos de su vida y que no se esperaba escuchar su nombre. "Fue mágico. Es un sueño que tengo muchas ganas de disfrutar. Estamos muy unidas".

Alba Martínez Montero ha querido dar las gracias al jurado que ha puesto su confianza en ellas. "Espero unas Hogueras geniales. Tengo seis amigas y espero que seamos hermanas para siempre. Estaba segurísima de que anoche se acabaría el ciclo pero ahora empieza otro y solo puedo dar las gracias por dejarme seguir aprendiendo de la Fiesta".



Cercanas, alegres y divertidas

Las jóvenes, tras ser interpeladas sobre sus distintas formas de ser, han señalado en general como cualidad la cercanía.

La Bellea se ha definido como abierta y sensible; Sonia López como alegre; Alba Martínez López como una chica divertida; Gema Lledó como natural y encantada de estar rodeada de gente; Andrea sencilla y algo nerviosa; Ana, que trabaja en un centro de día de personas con enfermedad mental, como espontánea; y Alba Martínez Montero, quien formó parte de la Compañía Nacional de Danza Clásica, se considera muy honesta. "Me gustaría que nos dijéramos la verdad en cada momento", ha señalado sobre la relación que han de tener las siete.

La Bellea del Foc quiere unas Hogueras felices, con todas unidas, para recordarlas como una de las mejores de su vida, y se siente una privilegiada. Gema espera con ganas todo "desde el minuto uno", sobre todo la primera mascletà. Andrea sueña con el momento de la Cremà; Alba Martínez Montero con el deseo de visitar el mayor número de racós posibles, además de las mascletás pues afirma que desde pequeñita ha idolatrado eso de "senyor pirotècnic, pot començar la mascletà"; Sonia sobre todo la Ofrenda de flores aunque también espera con ansia las paellas, que se celebran el próximo fin de semana, al considerarlo un momento de unión de los foguerers; Alba Martínez López la proclamación porque cree que ya tendrán más asimilado el cargo y el "momento precioso en que Luceros retumba durante la mascletà", y Ana Esquerdo la mascletà, la ofrenda, la recogida de premios y la Cremà, "me quedo con todo", afirma.

A la hora de contar anécdotas, Gema ha dicho que se levantó la falda y empezó a correr por el escenario y que luego le dijeron que si había hecho un sprint, mientras la Bellea ha desvelado que el último día el jurado grabó a las candidatas en vídeo y que todas aparecen llorando por lo muy unidas y sensibles que se sentían porque se acababa.

Isabel Bartual, la flamante representante de las Hogueras, ha afirmado que han hecho amistades que espera mantener toda la vida. Gema ha contado que varias candidatas fueron a verla al racó y que les dijo, "lo vivimos siete pero es gracias a vosotas". La Bellea ha apuntado que sobre el escenario "lloraba yo, lloraban ellas, todas llorábamos, en un círculo que no paraba". Alba Martínez López se acordó de personas que "han vivido muchísimo la Fiesta y que por desgracia no pudieron disfrutar el día de ayer" y nunca olvidará que por primera vez vio llorar a su padre, "es uno de los momentos más bonitos que me llevo. Mis padres son mis fan número 1. Detrás de cada paso, de cada sonrisa, están ellos. Vamos, que les queremos mucho".

Alba Martínez Montero ha definido como indescriptible la sensación de hacer felices a 40 ó 50 personas que estaban reunidas en su racó, y Ana el abrazo de su hermana y la mirada de su padre. "Hay cosas que nunca se olvidan y eso para mí fue increíble. Y no hay que olvidar que nustra hoguera es parte de nuestra familia".

Gema vio a sus padres y a su hermana "emocionadísimos". "Mi padre creo que se volvió loco. Solo quería abrazarle. Me dijo: lo has hecho muy bien, me quedo con eso". Esta joven es hija de José Manuel Lledó, que presidió la Gestora de Hogueras de 2000 a 2005.

Sonia López ha contado que su familia vive muy intensamente las Hogueras, y que recordará ver la alegría de su hermana, y sus padres, de su tía, y de su comisión.

Andrea, por último, recuerda la imagen de su madre llorando. "Le dije, por favor, no llores. Para nuestras madres es un regalazo. No somos conscientes de la suerte que tenemos", ha indicado, tras felicitar a todas las progenitoras en el Día de la Madre.