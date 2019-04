¿Cómo llegar a Santa Faz el jueves?

La Concejalía de Transportes ha organizado un servicio de lanzadera especial a la Santa Faz con autobuses que realizarán el recorrido entre Alicante y el Monasterio, que saldrán cada cinco minutos desde la Plaza del Mar y en el cruce de Santa Faz, de 8 a 21 horas, circulando por la plataforma reservada al efecto en la Avenida de Dénia, informan fuentes municipales.

Las paradas habilitadas para la línea especial y la línea 23, que unen Alicante y Santa Faz, en ambos sentidos estarán en la Plaza del Mar, y en la avenida de Dénia a la altura de: La Goteta, Colegio Calasancio, en el cruce de la Albufereta, en el Complejo Vistahermosa y en Santa Faz, a la altura de la gasolinera.

Para evitar colas está previsto que se instalen equipos móviles de expedición y cancelación de billetes y bonos con el fin de aligerar la carga y descarga de estos autobuses que serán articulados de gran capacidad. Tanto la línea 23 como el servicio especial santa faz, finalizaran en la Plaza del Mar, añaden las mimas fuentes.

El concejal de Transportes, José Ramón González, ha explicado que se ha organizado un refuerzo del transporte en Santa Faz para cubrir el incremento de la demanda de las líneas 02, 08, 13 y 22, y la línea 03 dispondrá durante todo el día de unidades articuladas para favorecer el desplazamiento de los peregrinos al monasterio.

La ocupación de la avenida de Dénia en sentido Alicante obligará, como en años anteriores, a modificar los itinerarios de las líneas 02, 09 y 11 por la imposibilidad de realizar los giros desde la avenida de Dénia hacia Gran Vía o Padre Esplá o por López de Osaba, por lo que es necesario cambiar sus recorridos.

Los refuerzos se aplicarán de manera que las líneas 02 y 8 tendrná una frecuencia de 12 minutos, la línea 13 de 17 minutos y la línea 22 de 20 minutos.

Las líneas 21 y 22 situarán su cabecera en la avenida de Oscar Esplá, haciendo uso para ello, mientras perdure el corte de la Plaza del Ayuntamiento, de la avenida Mártires de la Libertad, (dirección RENFE) y se restablecerá el recorrido habitual, una vez quede despejada la calle Rafael Altamira.

Por otro lado, al permanecer cerrada al tráfico la avenida del Hospital y de Alicante en término municipal de Sant Joan se modificar el itinerario de la línea 23 que une Alicante-Hospital de Sant Joan y Mutxamel



Modificación de recorridos.

Línea 11: circulará en dirección a la glorieta intersección de Av. de Dénia con Gran Vía Pintor Xabier Soler (Jesuítas), se efectuará recorrido habitual hasta Gran Vía Juan Sanchís Candela, Gran Vía Pintor Xabier Soler y realizando la cabecera del servicio en la intersección con Avda. De León de Nicaragua. Para poder continuar trayecto desde allí hasta el Hospital, será preciso realizar trasbordo en el Colegio Jesuítas con la línea especial que en servicio continuo comunica la Plaza del Mar con Santa Faz. En dirección a Luceros, desde la nueva cabecera continuará el recorrido habitual.



Línea 02: en dirección Sagrada Familia, desde Teatro, seguirá por Bailén, San Fernando, Rambla, Jaime II, Canónigo Penalva, Ingeniero Canales y trayecto acostumbrado. En dirección a La Florida, desde Dr. Sapena, continuará por Jaime II, Avda. Alfonso El Sabio y ruta habitual. Volviendo a su itinerario habitual una vez abierta la calle Altamira, alrededor de las 10 horas. Queda suprimido el tramo entre Plaza del Mar y Padre Esplá por la playa.



Línea 09: en dirección Playa San Juan, al estar cortada la Avda. de la Albufereta cruce con Avda. de Dénia, desde la Avda. Alfonso el Sabio continuará por López Torregrosa, Rambla, C/ San Fernando, Plaza del Mar, Avda. Jovellanos, Avda. de Villajoyosa y ruta normal. En dirección a RENFE, desde la Isleta se continuará por la Avda. de Villajoyosa, Plaza del Mar, C/ San Telmo, C/ Altamira, Rambla, Alfonso el Sabio y ruta habitual. Queda suprimido el tramo en ambos sentidos entre c/Calderón y c/San Vicente y Avda. de Denia (hasta la Isleta de la Albufereta).



Servicios de Taxi

Asimismo se habilitará una parada provisional, para unas diez plazas en cordón, en el vial de servicio junto a la pasarela peatonal en las inmediaciones del caserío de la Santa Faz tal como se hizo el año pasado, como han solicitado los propios taxistas, con la colaboración de la Policía Local, concluyen fuentes municipales.