Ciudadanos de plena ilusión

lusionados, felices, contentos y... con su voto -y peticiones para los futuros presidentes del Gobierno y de la Generalitat- muy, muy claros. Así han votado hoy parte de las 2.500 personas con discapacidad que por primera vez han podido ejercer su derecho al voto en la provincia de Alicante. Todo, gracias a un cambio legal. Un cambio que afecta en toda España a 100.000 personas con discapacidad intelectual, enfermedad mental o déficit cognitivo.

En Alicante capital, Apsa (asociación en favor de los discapacitados psíquicos de la provincia de Alicante) ha acompañado a votar a medio centenar de personas con discapacidad, a lo largo del día de hoy y por turnos, al colegio electoral ubicado en el polideportivo municipal de San Juan Pueblo, al que están adscritos.

"Venimos con ellos pero sólo para acompañantes. Ellos eligen las papeletas por sí mismos porque precisamente uno de nuestros objetivos es fomentar su autonomía e independencia", explica Noelía García, de Apsa. Eso sí, previamente han recibido un curso teórico y práctico para poder ejercer su derecho al voto con todas las garantías y con conocimiento de causa. Y también han participado en un simulacro, con papeletas, sobres y mesas electorales; es decir, han realizado un ensayo general de las elecciones del 28-A.

Una de las personas con discapacidad que ha votado en estos comicios por primera vez en su vida es Cristina Viala, de 60 años. "Estoy muy contenta y de subidón porque hasta ahora no aparecía en las listas y por eso no podía votar; hoy, por fin, he podido. A todos los políticos les pediría que arreglen España y que por favor no roben más", ha comentado. Su cara era sin duda el reflejo de la felicidad.

A su lado, Manuel Brotons, de 26 años, tampoco disimula su ilusión tras haber depositado sus papeletas en las elecciones generales y autonómicas. "Estoy muy contento, y tenía muy claro mi voto; lo he decidido viendo a los políticos en la televisión; eso sí, salga quien salga le pediría que piensen en nosotros, que no nos olviden, somos personas como todas las demás".

Mientras que para Luis Herrera, de 68 años -que también forma parte del grupo que esta mañana ha votado en local electoral del Polideportivo de San Juan- lo más importante es que "los políticos dejen de discutir y pelearse entre ellos; estoy muy contento y feliz por participar en las elecciones".



Una reforma necesaria

Como ciudadanos de pleno derecho que son, tal y como explican tanto ellos mismos como desde Apsa, consideran esta reforma legislativa más que necesaria. En concreto, el cambio se ha producido en la Ley Orgánica del Régimen Electoral (Loreg), aprobado, y por unanimidad, en octubre pasado en el Congreso de los Diputados. Afecta a 100.000 personas en todo el país; en concreto, a las que tenían suprimido el derecho al voto al estar incapacitadas legalmente. Un matiz que, por fin, ha desaparecido, extendiendo este derecho a todas las personas con discapacidad.