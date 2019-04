Duran i Lleida: "El 95% de los políticos independentistas no se han leído la sentencia del Constitucional"

Josep Antoni Duran i Lleida, expresidente de Unió Democràtica de Catalunya, ha afirmado esta mañana durante un desayuno informativo del Foro Club INFORMACIÓN-UA-Bankia-CEV- Hidraqua que el problema catalán impide a España gobernar. Duran i Lleida ha asegurado que "tenemos un problema de paro y un problema grande en la educación. El debate no puede ser escuela pública o privada, sino educación de calidad". "Nos sobran universitarios y nos faltan técnicos", ha concluído.

Por otro lado, el exportavoz de Convergència i Unió en el Congreso ha hablado del sistema de pensiones del que ha asegurado: "No es sostenible y eso es evidente. Se mira más a las próximas elecciones y no a los problemas reales. Los políticos son capaces de decir una cosa ahora y después ya verán si se puede o no hacer."

Duran i Lleida ha querido hablar también de los problemas demográficos y ha declarado que "no se han hecho políticas de natalidad lo que provoca consecuencias sociales y económicas".

Problema catalán

Pese a hablar sobre otros problemas del país, el exdiputado se ha centrado en el problema catalán y ha dejado clara su postura: "Hay muchos problemas por delante, pero el problema catalán hace que no haya capacidad ni voluntad de resolver esto". "Se ha quebrantado la ley y la Constitución, por ello el conflicto catalán está ahora en la justicia y no en la política. Confío en la justicia, aunque a veces se equivoca, como en el caso de Rosell y el abuso de la prisión preventiva.", ha añadido.

Duran i Lleida ha explicado que "los independentistas aseguran que hemos llegado aquí por la sentencia del constitucional sobre el Estatuto, pero el 95% de los políticos independentistas no se han leído la sentencia del Constitucional, estoy seguro".

El exdirector General de Asuntos Interdepartamentales de la Generalitat de Catalunya ha dejado clara su postura: "El derecho a la autodeterminación no es real, no está reconocido en la constitución ni en Europa. Quien piense que esto llegará, se equivoca". "Ningún gobernante europeo va a apoyar un referéndum", ha destacado.

Ha concluido su intervención afirmando que "España tiene otros problemas y Europa tiene otros retos. Si Europa quiere ser algo y garantizar el progreso, tiene que avanzar a la unidad. No se puede permitir la segregación de Cataluña."