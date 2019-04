El tiempo en Alicante: Emergencias retira las alertas y la gota fría da paso a un fin de semana primaveral

Tras la tempestad vuelve la calma. La gota fría y el temporal marítimo que sacudió la provincia la semana pasada, con lluvias intensas que no se registraban en un mes de abril desde 1946, dan paso a partir de hoy a una semana tranquila, sin lluvias y con tiempo primaveral el fin de semana en el que lucirá el sol. Primaveral que no veraniego porque las temperaturas máximas no pasarán de los 21 grado y por la noche hará fresco.

Por otro lado, ahora toca trabajar contra el reloj para tener las playas a punto de cara al puente del Primero de Mayo, que además de coincidir con la Romería de la Santa Faz es fiesta en Madrid, granero de turistas para la Costa Blanca.Los hosteleros esperan recuperar las pérdidas sufridas en Pascua, la peor de la historia para el sector de bares, cafeterías y restaurantes.

El Centro de Coordinación de Emergencias ha retirado la situación 1 de Emergencia en el término municipal de Torrevieja y en las comarcas de la Ribera Alta y Baja y La Safor mientras que se mantiene en la Marina Alta.

Con motivo del temporal de lluvias, entre el 18 y el 22 de abril se han registrado hasta 356,6 litros por metro cuadrado en la localidad de Barx; 336 en Pinet; 328 en Xàbia o 306 en l'Atzúbia, según los datos de precipitación acumulada en las redes de Aemet y la Confederación Hidrográfica del Júcar, según Aemet.

El temporal de Levante remitió definitivamente este lunes por la tarde tras provocar decenas de desalojos y más de un centenar de rescates. El domingo cayeron hasta 302,4 litros por metro cuadrado en la localidad de Xàbia, en la Marina Alta, que no acumulaba tanta agua el mismo día desde la riada de octubre de 1957.

De hecho, solo en Xàbia, un total de 89 personas fueron desalojadas en por el temporal y han recibido asistencia en un albergue provisional a la espera de volver a casa. Los voluntarios de Cruz Roja también participaron durante la noche del domingo al lunes en 23 traslados a personas atrapadas.