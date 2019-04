Domingo de Ramos: Para empezar, ocho procesiones

Jesús Triunfante entra en Alicante entre palmas. Por la mañana salen también las hermandades de la Oración en el Huerto, el Cristo de las Penas y la Estrella. Por la tarde, San Pedro, el Hallazgo, la Esperanza y la Flagelación

La Semana Santa arranca con fuerza en Alicante. Ocho procesiones en un completo Domingo de Ramos, con una mañana más festiva, de palmas y olivos, y una tarde penitencial que avanza la Pasión de Cristo.



Hermandad de Jesús Triunfante



1 Jesús a lomos de la popular «Burrita» entra en Alicante. La procesión sale a las 11 horas de los jardines de la Diputación.



- No perderse la bendición de las palmas en una misa que se celebra a las 11.15 horas en los jardines del Palacio Provincial. La imagen va rodeada de niños estrenando alguna prenda de acuerdo a la tradición. La hermandad fue fundada en el seno del Hogar Provincial para que los menores allí acogidos pudieran desfilar portando palmas y ramas de olivo, tal como se recibió a Jesús de Nazaret en Jerusalén. Destaca la estampa del trono por la Explanada.

Hermandad de Jesús en Samaria, la Santa Oración en el Huerto y la Virgen de la Paz

2 La procesión con los tres pasos comienza a las 11 horas en la basílica de Santa María.



- Adiós a las ruedas. El paso de la Oración en el Huerto ha completado con creces su cuadrilla. Deja las ruedas y vuelve a salir con costaleros. Se han restaurado las imágenes. También la Virgen de las Penas lucirá restaurada, estrenando donaciones de última hora. Como un manto del diseñador Manuel Espuch, y una toca de sobremanto en hilo de plata muy valiosa. No perderse la salida del templo ni la «revirá» (giro) de la procesión por la calle Mayor y su subida por la calle Villavieja.

Hermandad del Cristo de las Penas y la Santa Mujer Verónica



3 Dos pasos que salen también de la Basílica de Santa María a continuación de Jesús en Samaria. Ambas son filiales de la hermandad madre Cristo del Mar.



- Fijarse en el manto heráldico de la imagen de la Verónica, bordado por Tomás Valcárcel con los escudos de todas las poblaciones de la provincia de Alicante. El Cristo de las Penas celebra su 70 aniversario y todos los nazarenos llevarán caña de romero, en un guiño a la Santa Faz.

Jesús de la Caridad ante la Negación de San Pedro y Nuestra Señora de la Estrella



4 Sale a las 10.30 de la mañana desde la parroquia de San Pablo, en Altozano, y llegará a la Rambla a las dos de la tarde.



- Paso a costal portado solo por mujeres. Es la primera vez que esta procesión participa en la Semana Santa. Estrena un relicario de Fray Leopoldo, fraile beatificado en 2010 cuyos restos están en la cripta de la iglesia de los Capuchinos de Granada.

Cofradía de San Pedro Apóstol

5 Sale a las 17.30 horas desde la basílica de Santa María y sube por Labradores.



- Emocionarse con «Las lágrimas de San Pedro», una composición poético-musical en alusión a las tres negaciones de San Pedro. Se representa en las plazas de la Santísima Faz y Abad Penalva. La imagen porta el fajín de Almirante de la Comandancia Naval y el Bastón de Mando de la Academia General del Aire. Las bellezas infantiles van en su cortejo.

Santísimo Cristo del Hallazgo y Nuestra Señora de los Dolores



6 Aunque las imágenes están expuestas al culto en la parroquia de Villafranqueza, las bajan con grúas a Alicante y salen a las 19 horas desde el convento de las Capuchinas.



- Doce apóstoles de carne y hueso por conocer. Es la única procesión con este atractivo. La Virgen espera en la calle al Cristo, que sale del convento después de que las monjas recen ante la imagen, y su costaleros hacen una reverencia. Nuestra Señora lleva una reliquia del beato alicantino Castelló.



Hdad de Jesús del Gran Poder y la Esperanza Coronada



7 Se incorpora este año al Domingo de Ramos. Sale a las 18.50 horas de la Misericordia.



- Las velas que atraen miradas. La Esperanza Coronada lleva en su palio 90 cirios con el escudo de la hermandad y 12 velas rizadas de diferentes tamaños. Procesionan a costal, como en Sevilla, y traen de Andalucía el incienso.



Jesús Atado a la Columna en su Santa Flagelación



8 Sale a las 18 horas de la parroquia de San Blas.



- Es digno de admirar el esfuerzo de los costaleros del Flagelado y del Cristo de la Salud, pasos que la hermandad ha conseguido llenar con esfuerzo para no tener que ponerles ruedas. Encuentros de los pasos a la salida y al llegar a la Concatedral de San Nicolás.

Semana Santa, ya llegó



Hermano Mayor de Jesús Triunfante



El Domingo de Ramos es la Entrada Triunfal de Jesús en Jerusalén para dar comienzo a su pasión y muerte en la cruz. Este día da comienzo la Semana Santa, tan esperada por todos los hermanos y cofrades de Alicante. Se bendicen los ramos, por mediación de nuestro Consiliario. Por lo que se comienza con gran alegría. Ya en la procesión, con los ramos benditos, asistimos con veneración y disposición total para acompañar el camino de Jesús.

El Domingo de Ramos es un día de profesión de fe para los católicos, y en nuestra procesión, una gran multitud nos acompaña, llevando en las manos palmas y hojas de olivos, aclamándolo como el Hijo de Dios. Ya al término de la misma, se acostumbra a llevar las palmas benditas al hogar y colocarlas en los balcones o detrás de las puertas en forma de cruz.



Domingo de Ramos, quien no estrena no tiene manos. Feliz día. Domingo de Ramos, quien no estrena no tiene manos. Feliz día.

Nervios e ilusión



Óscar Baeza

Capataz del paso de la Oración en el Huerto

Después de casi un año repleto de continuos preparativos e interminables reuniones, la reforma del paso, la restauración de las imágenes, el reto de crear un nuevo grupo de noventa grandísimos costaleros y costaleras, y tras muchos ensayos volvemos a portar sobre nuestros experimentados hombros, con enorme satisfacción y llenos de orgullo por tener este honor, el paso de la Oración en el Huerto por las calles de Alicante en este Domingo de Ramos.

Con la ilusión del gran día y el gusanillo de la responsabilidad quiero agradecer el apoyo incondicional de la asociación de padres y madres, alumnado, profesorado, antiguos alumnos y personal del colegio Inmaculada Jesuitas, sin los que no hubiese sido posible conseguirlo.

Y gracias a la hermandad por su entrega total con la Semana Santa; desde el colegio seguiremos trabajando para hacerla, si cabe, más grande año a ño. Y por supuesto, gracias Silvia.

70 años de tradición Pedro Ruiz

Costalero del Cristo de las Penas

Este Domingo de Ramos será un día especial para todos en la hermandad y especialmente para la cuadrilla de costaleros del Cristo de las Penas porque celebramos el 70 aniversario de la primera salida del paso en 1949. Llevamos trabajando y ensayando mucho tiempo para que la cuadrilla de costaleros dé en la procesión el 100% durante la procesión del día de hoy. Es un orgullo formar parte de una de las hermandades más arraigadas de la ciudad de Alicante y con tanta vinculación con la Santa Faz, y más aún haberlo heredado de mi padre. Me emociona ver el sentimiento de la gente que viene a ver la procesión y que se aprecia en sus caras. La música, los olores, los colores se funden con la fe y la devoción en las calles de Alicante, ofreciendo una experiencia única a quien participa de la Semana Santa, tanto desde las cofradías alicantina como desde el público.

Un sueño hecho realidad

Mª Mercedes García García



Para mí y para todos los que pertenecen a la Hermandad, el Domingo de Ramos será un día que jamás olvidaremos, estando por siempre en el recuerdo, porque nuestro sueño se habrá hecho realidad, al poder participar en la Semana Santa de Alicante junto a las demás Hermandades, conmemorando la pasión, muerte y resurrección de Cristo como buenos Cristianos.



Me emociona pensar que todo el trabajo y esfuerzo realizado durante mucho tiempo, sin perder la fe a Dios, el amor al prójimo y la esperanza de conseguir nuestro propósito, ha merecido la pena.



Deseando además que las personas al hacer la Estación de Penitencia, conozcan a Nuestros Titulares «Nuestra Señora de la Estrella y a Nuestro Señor de la Caridad ante la Negación de San Pedro» y también a esta humilde Hermandad. Deseando además que las personas al hacer la Estación de Penitencia, conozcan a Nuestros Titulares «Nuestra Señora de la Estrella y a Nuestro Señor de la Caridad ante la Negación de San Pedro» y también a esta humilde Hermandad.

Primer vicario de Cristo





Balbina Oncina

Hermana Mayor de la Cofradía de San Pedro Apóstol

Acompañar a Jesús en el camino del sufrimiento te lleva necesariamente a Pedro, el discípulo elegido para ser la primera piedra de la Iglesia. Devoción, fe, pasión€ se precisan para ser cofrade de San Pedro Apóstol, una cofradía gremial en Alicante en sus orígenes y penitencial en nuestros días.



Destaca la expresividad de la imagen, de rostro bello y mirada atribulada, reflejo de la angustia que experimenta el apóstol en las horas postreras de Nuestro Señor. Porta durante la procesión que sale hoy Domingo de Ramos por la tarde el Fajín de Almirante de la Armada Española, el Bastón de Mando de la Academia General del Aire y la Medalla de Oro de la Real Academia de Cultura Valenciana.



Con paso ceremonioso, San Pedro es llevado en un artístico trono, en caoba y plata, muy de estilo marinero, tan apropiado para un pescador llamado a ser el primer vicario de Cristo en la tierra.



Orgullo del Palamó





Francisco M. Alcaraz Arques



Cofrade del Santísimo Cristo del Hallazgo

Nuestro comienzo fue en la primavera del emblemático año 1992, con el noble anhelo de mostrar a la ciudad la belleza de nuestras imágenes titulares, el Santísimo Cristo del Hallazgo, y su Madre Dolorosa. Años que llevo con honra y orgullo de ser uno de sus fundadores.



Domingo de Ramos alicantino. La ciudad nos acoge con entusiasmo, deseosa de tenernos un año más en sus calles.

Nuestra salida desde el interior del Convento de las Reverendas Madres Capuchinas es una explosión de emociones. Nervios del comienzo, respeto al templo, el crujir de la madera en el hombro del costalero al son de los primeros redobles de tambor. Alzar la mirada a nuestro Santo Cristo del Hallazgo y ver sus ojos humedece los míos.



Nuestro deber se cumple. Un año más. Don Pascual, un año más. Papá, un año más. Juama. Juan Pedro. Blas. Emilio...Y muchos más. Un año más.



A repartir esperanza





Juan A. Carrizo



Nazareno de la Hermandad Jesús del Gran Poder

Para mí, mi hermandad de la Misericordia, Nuestro Padre Jesús del Gran Poder y Nuestra Señora de la Esperanza Coronada representa la armonía perfecta, entre recogimiento y devoción expresada por el pueblo alicantino, entre música y silencio, sobriedad y alegría; una manera sencilla y humilde de acercar el mensaje de Jesucristo a los que no suelen ir a la Iglesia que se puede apreciar en la procesión de hoy, Domingo de Ramos, por la tarde.



Durante años he sido costalero y he vivido el recogimiento de las trabajaderas, de su silencio, de poder escuchar las plegarias de la gente mientras iba debajo del paso€ pero este año, por circunstancias físicas he tenido que colgar el costal y esta vez saldré de nazareno, como cuando era un niño, para que Nuestro Padre Jesús del Gran Poder me muestre el camino y Nuestra Señora de la Esperanza me ayude a recorrerlo.



Sembradores de fe





Joaquín Abegón