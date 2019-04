Consulta todas las procesiones de 2019 en la ciudad de Alicante

La Semana Santa 2019 llega algo más tarde de lo habitual y, aunque el refrán dice «en abril, aguas mil», todas las hermandades, cofradías y devotos rezan para que la lluvia no aparezca ni de lejos.

Mañana ya empieza todo, con las primeras procesiones del Domingo de Ramos, donde saldrán a la calle ocho Hermandades y Cofradías de las 29 que forman la Semana Santa de Alicante. Todas ellas, portarán sobre sus hombros más de 50 conjuntos iconográficos, que procesionarán hasta el Domingo de Resurrección por las calles de Alicante.

Hay una de las hermandades, la Hermandad de Nuestro Padre Jesús de la Caridad ante la Negación de San Pedro y Nuestra Señora de la Estrella, que pide con más ahinco que no llueva, puesto que, después de su fundación en 2014, este año por fín debutan entre los pasos, siendo además la única cofradía que saca un paso a costal portado íntegramente por mujeres. Saldrá desde la parroquia de San Pablo de Altozano (10.30 horas) y la forman 160 hermanos con 60 nazarenos, 10 damas de mantilla y 80 costaleros, y sacarán dos pasos, Nuestro Padre Jesús de la Caridad ante la Negación de San Pedro y Nuestra Señora de la Estrella.

Del Domingo de Ramos la Cofradía de San Pedro Apóstol, característica porque en ella procesionan las bellezas infantiles, sus damas y candidatas de las Hogueras de Sant Joan d'Alacant, ha convertido al los Reyes de España, Felipe VI y Letizia, en hermanos mayores honorarios de esta cofradía.

El Lunes Santo son cuatro las procesiones que se verán por las calles de Alicante a partir de las 17:45 con la Hermandad del Prendimienro y Nuestra Señora del Consuelo, seguida de la Cofradía del Cristo el Morenet de los hombres del mar; y la Hermandad del Cristo de la Humildad y Jesús Despojado de sus Vestiduras, paso portado por los alumnos de Agustinos de Alicante que primero portan la cruz, para luego, siendo más mayores, portar el trono.

El Martes Santo son cuatro las hermandades y cofradías que portarán sus conjuntos iconográficos: Ecce-Homo relacionado estrechamente con el colegio de los Franciscanos de Alicante; Cristo del Mar; Stabat Mater con 600 hermanos, 200 nazarenos, 150 damas de mantilla y 140 costaleros; y Nuestro Padre Jesús.

Dos son las hermandades que procesionan el Miércoles Santo, Santa Cruz, una de las más complicadas por las calles en las que se realiza, el barrio de Santa Cruz, pero de las más significativas de Alicante; y el Divino Amor y la Soledad «La Marinera», la cofradía más antigua de la Semana Santa de Alicante que porta una imagen que data del año 1710.

El Jueves Santo habrá cinco procesiones más por las calles de la ciudad, la Hermandad Salesiana de la Santa Cena con La entrada a Jerusalén, la Última Cena, el camino al Calvario y la Crucifixión que se representan al inicio de la procesión; le sigue la Santa Redención, entre incienso y redoble de tambores que tocan a difunto; la Piedad y Caridad, que desfilan al son de las marchas que las bandas de música tocan en casa momento; y por último, la Hermandad del Perdón -con su característico silencio y oscuridad al apagar luces cuando se aproxima- y la Buena Muerte.

El Viernes Santo tiene una procesión durante la mañana, la Cofradía de la Sentencia de Jesús con 50 nazarenos, 20 damas de mantilla y 84 costaleros. Mientras que por la tarde salen a procesionar Mater Desolata y el Csitso de la Expiración y del Espíritu Santo; la Hermandad del Sepulcro y la Cofradía de Nuestra Señora de la Soledad de Santa María.

El Domingo de Resurrección pone fin a las procesiones con la Hermandad de Nuestra Señora de la Alegría y la Procesión del Resucitado, en la cual se lanzarán miles de aleluyas desde balcones y terrazas a su paso por las calles de la ciudad. El paso de Jesús Resucitado es portado por los costaleros de todas las Hermandades y Cofradías de la Semana Santa de Alicante mostrando la unión y devoción alicantina.



JESÚS TRIUNFANTE

— Hermandad de Jesús Triunfante.

— Participantes: 100

— Hora de salida: 11.30 horas. Jardines Diputación de Alicante. Venia: 12.40 horas.

— Recorrido: Avenida de la Estación; Plaza de Luceros; Alfonso el Sabio; Rambla; Explanada; Calle Cervantes y Plaza del Ayuntamiento.

— Pasos: Jesús Triunfante.

ORACIÓN EN EL HUERTO

— Hermandad Sacramental de Jesús en Samaria, Sta. Oración en el Huerto y Stma. Virgen de la Paz.

— Participantes: 700 hermanos, 150 nazarenos, 55 damas y 176 costaleros.

— Hora de salida: 11.00 horas. Basílica de Santa María. Venia: 13.05 horas.

— Recorrido: Calle Villavieja; Concatedral de San Nicolás; Plaza San Cristóbal; Rambla; Explanada; Ayuntamiento; y Calle Villavieja.

— Pasos: Jesús en Samaria; Santa Oración en el Huerto y Stma. Virgen de la Paz.



SANTA MUJER VERÓNICA

— Hermandad del Santísimo Cristo de las Penas y la Santa Mujer Verónica.

— Participantes: 700 hermanos, 150 nazarenos, 55 damas y 105 costaleros.

— Hora de salida: 11.30 horas. Basílica de Santa María. Venia: 13.35 horas.

— Recorrido: Calle Villavieja; Concatedral de San Nicolás; Plaza San Cristóbal; Rambla; Explanada; Ayuntamiento; y Calle Villavieja y Basílica de Santa María.

— Pasos: Santísimo Cristo de las Penas y Santa Mujer Verónica.

ESTRELLA

— Hermandad de Nuestro Padre Jesús de la Caridad ante la negación de San Pedro y Nuestra Señora de la Estrella.

— Participantes: 160 hermanos, 60 nazarenos, 10 damas y 80 costaleros.

— Hora de salida: 10.30 horas. Parroquia de San Pablo de Altozano. Venia: 14.00 h.

— Recorrido: Josefinas; Avenida de Jijona; parroquia de la Misericordia; Díaz Moreu; calle San Vicente; Rambla; calle Mayor; entrada Concatedral de San Nicolás.

— Pasos: Nuestro Padre Jesús de la Caridad ante la Negación de San Pedro y Nuestra Señora de la Estrella.



SAN PEDRO APÓSTOL

— Cofradía de San Pedro Apóstol.

— Participantes: 300 hermanos, entre nazarenos, costaleros y damas de mantilla.

— Hora de salida: 17.30 horas. Basílica de Santa María. Venia: 19.45 horas.

— Recorrido: Plaza de Santa Faz; Calle Labradores; Rambla; Calle Mayor; Calle Villavieja; entrada Basílica de Santa María.

— Pasos: San Pedro Apóstol.

CRISTO DEL HALLAZGO

— Cofradía Stmo. Cristo del Hallazgo y Virgen Dolorosa.

— Participantes: 115 hermanos, 30 nazarenos y 16 damas de mantilla.

— Hora de salida: 19.00 horas. Convento Madres Capuchinas. Venia: 20.15 horas.

— Recorrido: Calle San Ildefonso; César Elguezábal; Avenida de la Constitución; Rambla; Concatedral de San Nicolás; Calle Labradores; Plaza San Cristóbal.

— Pasos: Stmo. Cristo del Hallazgo y Nuestra Señora de los Dolores.

GRAN PODER

— Hermandad de la Misericordia, Nuestro Padre Jesús del Gran Poder y Nuestra Señora de la Esperanza Coronada.

— Participantes: 760 hermanos, 180 nazarenos, 111 costaleros y 60 damas mantilla.

— Hora de salida: 18.50 horas. Iglesia de la Misericordia. Venia: 20.35 horas.

— Recorrido: Calle Concepción; Calderón, Rambla; Calle Mayor; Concatedral de San Nicolás; Calle San Vicente; Díaz Moreu; Pl. de Santa Teresa y entrada al templo.

— Pasos: Jesús del Gran Poder y Nuestra Señora de la Esperanza.

SANTA FLAGELACIÓN

— Hermandad de Jesús Atado a la columna en su Santa Flagelación.

— Participantes: 200 hermanos, 60 nazarenos; 30 damas y 60 costaleros.

— Hora de salida: 18.00 horas. Parroquia de San Blas. Venia: 21.00 horas.

— Recorrido: Avenida Condes de Soto Ameno; Pl. Gral. Mancha; Calle Tucumán; Benito Pérez Galdós; Tucumán; Pl. María Auxiliadora; Calle Quintana; Teatro; Rambla; Calle Mayor; Concatedral de San Nicolás.

— Pasos: Stmo. Cristo de la Fe (Cristo Flagelado); Encuentro de Jesús con su madre; Ntra. Sra. De la Corona de Espinas.

HUMILDAD Y PACIENCIA

—Hermandad Cristo de la Humildad y la Penitencia y Ntra. Sra. de las Lágrimas y San Francisco de Asís.

— Participantes: 175 hermanos, 55 nazarenos, 60 costaleros y 24 damas mantilla.

—Hora de salida: 19.00 horas. Nuestra Señora De Gracia. Venia: 20.10 horas

—Recorrido: Calle Teatro; Rambla; Mayor; Muñoz; Concatedral de San Nicolás; Calle Muñoz; Portal Elche; Calle Barón Finestrat; Colón; Plaza de la Montanyeta; iglesia Nuestra Señora De Gracia.

—Pasos: Stmo. Cristo de la Humildad y Paciencia; Nuestra Señora de las Lágrimas.



EL MORENET

— Cofradía del Cristo El Morenet de los Hombres del Mar.

— Participantes: 295 hermanos, 238 nazarenos, 25 costaleros y 32 damas mantilla.

—Hora de salida: 18.30 horas. Ermita Virgen del Socorro. Venia: 20.50 horas

—Recorrido: Ermita Virgen del Socorro; Fray Juan Rico; Paseito Ramiro; Jorge Juan; Segundo Pórtico Consistorial; Plaza Santa Faz; Calle Mayor; Calle Muñoz; Pl. Abad Penalva; Calle Labradores; Plaza San Cristóbal; Calle López Torregrosa; Explanada; Postiguet; Ermita Virgen del Socorro.

—Pasos: Cristo Crucificado Morenet.



EL PRENDIMIENTO

— Hermandad del Prendimiento y Ntra. Sra. El Consuelo.

— Participantes: 180 hermanos, 50 nazarenos, 84 costaleros y 20 damas.

—Hora de salida: 17:45 horas. Jardines del Marq. Venia: 21.05 horas.

—Recorrido: MARQ; C/ San Carlos; C/ Sevilla; parroquia de la Misericordia; Pl. Santa Teresa; Pl. España; C/ Calderón de la Barca; Rambla; Altamira; Ayuntamiento.

—Pasos: El Lavatorio; El Prendimiento y Ntra. Sra. Del Consuelo.

JESÚS DESPOJADO

— Hermandad Agustina de Ntro. Padre Jesús despojado de sus vestiduras.

— Participantes: 580 hermanos, de ellos 248 de fila, 42 damas, 44 hermanos de tambores, 200 costaleros, 46 colaboradores y 7 acólitos. Grupo de monaguillos.

—Hora de salida: 19.00 horas. Ermita de San Roque. Venia: 22.05 horas.

—Recorrido: Ermita San Roque; Pl. Quijano; San Agustín; Monjas; Convento Agustinas; Pl. Virgen del Remedio; Pl. Santa Faz; Mayor; San Nicolás; San Pascual; Calle Labradores; Pl. San Cristóbal; Rambla; Calle Mayor; Calle Muñoz; San Nicolás.

—Pasos: Cruz de los Niños; Ntr. P. Jesús Despojado de sus Vestiduras y la Virgen del Amor y del Buen Consejo.

MARTES SANTO