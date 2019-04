El presupuesto de Alicante otra vez en el aire al no aceptar el PP las alegaciones de la oposición

Nuevo lío con el presupuesto de Alicante para 2019, que vuelve a estar en el aire al no aceptar el grupo de gobierno del PP en el Ayuntamiento ninguna de las alegaciones presentadas por la oposición en la comisión de Hacienda celebrada esta mañana. Guanyar y Compromís, que se abstuvieron en el pleno del 11 de marzo facilitando la aprobación inicial de las cuentas, han cambiado el sentido de su voto en la comisión de hoy y se han opuesto "al no ver ni un mínimo gesto" por parte de los populares.

El resultado ha sido de 9 votos a favor, los del PP y el tránsfuga Fernando Sepulcre; 14 en contra, los del PSOE, que ya rechazó inicialmente los números, Guanyar y Compromís; y cinco abstenciones, las de Ciudadanos. La trásfuga Nerea Belmonte no ha acudido. Si esto se repite en el pleno extraordinario del martes al que el equipo de gobierno lleva la aprobación definitiva del presupuesto, éste quedará bloqueado, prorrogándose el anterior.

En la aprobación inicial del 10 de marzo, Compromís se abstuvo, lo mismo que Guanyar, por mandato de su asamblea, y que Belmonte. En total 9 abstenciones. El PSOE se quedó solo votando en contra (6 ediles). El PP sacó adelante la propuesta con 10 votos, los suyos y los del tránsfuga Sepulcre. El proyecto de presupuestos asciende a más de 257 millones, lo que supone un aumento del 3,68 % respecto a los de 2018 al ser los primeros liberados del Plan de Ajuste que impuso el Ministerio de Hacienda. Hoy lo que se ha votado ha sido la propuesta del PP conjunta del presupuesto aprobado inicialmente con el rechazo a las 16 alegaciones presentadas por grupos políticos, colectivos ciudadanos y sindicatos municipales.



Guanyar

El portavoz de Guanyar, Miguel Ángel Pavón, ha criticado la propuesta del equipo de gobierno asumiendo el informe técnico que rechaza todas las alegaciones presentadas y de políticamente no aceptar nada, ninguna reclamación.

"No nos queda otra que votar en contra. No han tenido ni el más minimo gesto. Los he visto fuera de sí, desquiciados, parcía que estábamos en la época de Sonia Castedo, con el alcalde metiéndose a nivel personal conmigo, con alusiones personales", ha dicho.

Sobre lo que Guanyar hará en el pleno del martes de aprobación definitiva del presupuesto, es decir, si votarán en contra como hoy o se abstendrán, ha dicho que lo tienen que hablar en el seno del grupo municipal. "En su momento la asamblea se pronunció. Vamos a actuar con la misma responsabilidad. Normalmente hacemos caso al mandato que acuerda la asamblea y no creo que sea necesariom convocarla otra vez. Al menos en la comisión les queríamos dar un varapalo por su insensibilidad ya que en las alegaciones había peticiones de muchos colectivos de la ciudad".



Ciudadanos

Cs ha mantenido se ha abstenido en la comisión de hoy, como ya hizo en el pleno de aprobación inicial. "Nos parece que es un acto de coherencia aunque eso sí, le hemos exigido al PP que desbloquee las reivindicaciones de los sindicatos sobre la carrera profesional y la aportación al plan de pensiones".

La portavoz municipal, Yaneth Giraldo, ha critado el "bandazo" que han dado Guanyar y Compromís: "Han dado un giro incoherente por la simple razón de que buscan sacar tajada electoralista y piensan que bloqueando los presupuestos van a sacar más votos. Es francamente incomprensible la actitud de estos grupos; el señor Pavón, tras el idilio que ha vivido con Barcala, se ha descolgado con unas enmiendas y con unas críticas a los técnicos para justificar simplemente que se ha puesto en 'modo campaña'", ha dicho.

Giraldo ha lamentado que "las cosas no se han hecho bien desde el principio; el PP no acaba de ser conciente de su absoluta minoría, ha jugado a varias barajas en todo este proceso, y ahora corre el riesgo de que le salga el tiro por la culata".



Grupo socialista

La portavoz socialista, Eva Montesinos, ha destacado que su grupo mantiene el voto en contra al presupuesto "por esa falta de negociación y la no aceptación de ninguna de nuestras propuestas en la aprobación inicial. Mantenemos esa coherencia de voto en contra". La edil ha destacado que el voto en contra de Guanyar y Compromís ha impedido que salga aprobado el presupuesto en la comisión, "al final creemos que es una irresponsabilidad política no mantener la coherencia en las negociaciones y en aquello que se acuerda por los grupos que sí lo habían negociado".

El PSOE anuncia que el martes volverá a votar en contra de unos presupuesto que se llegan "muy tarde" y que "serán un lastre para la próxima Corporación, que será la que inicie la tramitación de los mismos, y prácticamente no tendrá tiempo de ejecutarlo ese presupuesto. Tendrá una ejecución muy baja y empezará lastrada".



Concejal de Hacienda

El edil de Hacienda, Carlos Castillo, del PP, ha dicho que no sale de su asombro y que le parece increíble la postura de los grupos de la oposiocion que han votado en contra en la Comisión de Hacienda. "Saben perfectamente que el presupuesto está aprobado por el pleno del 11 de marzo. Saben que había un trámite de audiencia de exposición pública para formular alegaciones tasadas por la ley, y que todas, sin perjuicio de que puedan ser atendidas en el futuro como modificaciones de crédito, en este momento no pueden ser atendidas porque no se corresponden con los requisitos establecidos en la ley".

Segú el edil, así lo han reflejado en sus informes cuatro funcuionarios del Ayuntamiento, "con los mismos fundamentos con que fueron rechazadas las alegaciones por el tripartito, con los mismos fundamentos. Y lo saben, que no se pueden aceptar por motivos técnicos".



Consecuencias

"Entiendo que tienen que recapacitar, reconsiderar su posicionamiento de hoy en la comisión de Hacienda. Si bloquean la aprobación definitiva del presupuesto ya aprobado eso tiene unas consecuencuas. Primero de orden político, porque nadie va a entender que se traicione la confianza de la ciudad. Y porque podríamos encontrarnos con reclamaciones de terceros, que tienen derecho de crédito reconocidos en este presupuesto. Proveedores, empleados públicos y beneficiarios de subvenciones públicas, sobre todo en el ámbito de las políticas sociales".

El concejal de Hacienda admite que hay riesgo de que el presupuesto no salga adelante el martes. "Si se lo cargan tenemos un lío monumental. Si se aprueba, el mismo martes se publica en el BOP y es automática su entrada en vigor".

También ha explicado que las enmiendas se rechazan porque en este momento el presupuesto solo puede modificarse si se cumplen los requisitos del artículo 170, apartado 2, de la ley de Haciendas Locales, "y las alegaciones formuladas no corresponde con esa causa".