Los escudos de todas las hermandades de Semana Santa decoran el Ayuntamiento

Más de 1.700 policías locales, un centenar de voluntarios de Protección Civil y 38 operarios de refuerzo para la limpieza de la ciudad de Alicante conforman el dispositivo especial para la Semana Santa que empieza este próximo domingo con la celebración de ramos. El operativo preparado por el Ayuntamiento lo han presentado el concejal de Seguridad y Fiestas, José Ramón González, y el edil de Limpieza, Israel Cortés.

El edil de Seguridad asegura que diariamente se dedicarán más de 200 policías para ofrecer la máxima seguridad a las personas que quieran disfrutar de nuestra Semana Santa. "Hemos diseñado un operativo especial para atender la venta ambulante, con la unidad Fox, así como los GOIR y el refuerzo de las unidades para cubrir nuestras playas", ha dicho.

"Animamos a todos los alicantinos y a los que nos visitan a disfrutar de esta Semana Santa, que luce con novedades importantes como los escudos de las 28 hermandades y cofradías que por primera vez lucen en la fachada del Ayuntamiento", ha dicho. Otra novedad es que en la Carrera Oficial se ha instalado por vez primera en las farolas una ornamentación innovadora como se hace en las principales ciudades de España, "se suceden los escudos de las metopas del Ayuntamiento y de la Junta Mayor para darle un mayor realce a todo el recorrido".

El concejal de Limpieza, por su parte, señala que para garantizar que la Semana Santa está en las mejores condiciones para los visitantes se ha organizado un dispositivo especial para abordar todas las necesidades, con un refuerzo de 38 operarios, y con 18 personas diarias y cuatro tractores distribuidos en las playas de Urbanova y Postiguet, Albufereta y San Juan y San Gabriel.

El presidente de la Junta Mayor de Hermandades y Cofradías, Alfredo Llopis, ha puesto en valor las novedades impulsadas para "darle mayor colorido y vistosidad a la Carrera Oficial". La principal, ha dicho, es la nueva tribuna de tres alturas frente al palco central en la acera contraria, para equiparar la visibilidad con las de las mejores Semanas Santas españolas, "y la instalación en las traseras de los palcos de una exposición de fotografías, con una altura de 1,50 para dejar ver el paso de las hermandades desde fuera".

Este año se han impulsado varias exposiciones como la de los carteles del 75 aniversario de la Junta Mayor, los 18 años del concurso fotografía y el ciclo de conferencias.



Seguridad

El comisario de la Policía Local de Alicante, José María Conesa, ha subrayado que se centrarán "en el buen desarrollo de las procesiones, y en reforzar todos los puntos desde la seguridad ciudadana con un amplio dispositivo que llevamos preparando meses y en el que hay días que se tienen hasta 315 agentes diarios".

El Jefe de equipo de la Agrupación de Protección Civil, Felix Sánchez, ha señalado que trabajarán un total de un centenar de voluntarios que estarán distribuidos a lo largo de la Carrera Oficial. Controlarán la regulación de los cruces de personas a través de las procesiones por los pasos de peatones, y hacen un llamamiento a los ciudadanos a que respeten las procesiones y crucen por los pasos habilitados con voluntarios de Protección Civil.

"Este año, como en los dos últimos, se situarán vehículos de emergencias en los diferentes cruces y accesos para evitar el paso", ha recordado José Ramón González. Medida que se acordó en una reunión de coordinación en la Subdelegación de Gobierno, que consiste en la instalación provisional de obstáculos físicos, tales como vehículos policiales para dotar de mayor protección a las zonas de gran afluencia de personas en nuestra ciudad durante las procesiones de la Semana Santa.

"Alicante recibe todos los años miles de turistas con una ocupación hotelera muy importante, por ello es muy importante reforzar la seguridad que es prioritaria para el equipo de gobierno y organizar un amplio dispositivo durante estos días", señala González.



Dispositivo

La Policía regulará los accesos a la ciudad y escoltará las 28 procesiones durante la Semana Santa en Alicante, de acuerdo a los itinerarios establecidos. Está previsto que los efectivos policiales regulen también el tránsito peatonal y mantengan libre la Carrera Oficial, efectúen los cortes de tráfico de penetración al centro de la ciudad, y el acceso de las cofradías a la zona centro.

Se coordinarán dispositivos puntuales especiales de regulación en los cortes, estacionamiento, paradas de servicios públicos en las zonas afectadas por los recorridos procesionales, en los acceso a las iglesias y otros puntos, arreglos florales, montaje de vallas, tronos, así como la ampliación, en su caso, de vías peatonales. Además de acompañamientos y actos protocolarios a Hermandades, y escolta, en la apertura de procesiones con policía motorizada.

El GOIR, la Fox, las unidades de barrio, en playas y el servicio nocturno velarán por la seguridad del centro y los comercios para evitar la comisión de hechos delictivos propios de las grandes aglomeraciones durante estas fiestas como son "los hurtos y robos en especial", informa el Ayuntamiento. Además se vigilará la venta ambulante ilegal y se atenderán las demandas ciudadanas donde se les requieran.

Protección Civil

Por parte de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil Local esta previsto que diariamente participen una decena de voluntarios que atenderán por un lado la asistencia sanitaria que pudiera darse en las procesiones, con una ambulancia en Rambla de Méndez Núñez, y un punto sanitario fijo en portal de Elche. Habrá voluntarios con botiquines y desfibriladores a lo largo de toda la Carrera Oficial.

Se habilitará una zona de minusválidos en la Rambla de Méndez Núñez, a la altura del palco.



Desvío de autobuses

Respecto a los desvíos del transporte público en la zona centro seguirán un patrón horario en función de las procesiones a partir del Domingo de Ramos y hasta el de Resurrección, y se van a establecer cabeceras provisionales y desvíos que afectarán a las líneas 01, 02, 03,06,09, 21, 22, 23 y 24 del TAM.



Corte de la Rambla

De forma provisional hoy se ha cerrado al tráfico la Rambla de Méndez Núñez, y está prohibido el estacionamiento para la instalación de los palcos. Hoy acabará el montaje y con posterioridad se abrirá y se dejarán dos carriles uno de subida y otro de bajada. Las paradas de autobús de la Rambla se han trasladado al número 3, a la altura del hotel Gran Sol.



Limpieza

El servicio de Limpieza en esta Semana Santa en playas contará con un dispositivo compuesto por 18 personas diarias y cuatro tractores para arena y algas distribuidos en las playas de Urbanova y Postiguet, Albufera y San Juan, San Gabriel. De todos los operarios, cinco estarán con los tractores, nueve en tarea de barridos, incluida la isla de Tabarca y la línea de costa de los pescadores, y cuatro en tareas de mantenimiento y vaciado de papeleras y contenedores.

Este servicio ya se encuentra operativo desde ayer, 8 de abril y continuará hasta el próximo 5 de mayo, con el fin de abarcar todo el periodo entre Semana Santa y Santa Faz.

Está previsto reforzar con cuatro operarios el servicio de limpieza mañana y tarde en la Playa San Juan, con baldeo extraordinario y refuerzo vespertino en la zona de Fontana por la mayor presencia de personas. También se reforzará la limpieza mecanizada en la zona del cabo.

En el resto de la ciudad se reforzará el servicio de tarde con un operario más añadido al dispositivo habitual en cada zona, en total 6 más, en Semana Santa y Pascua. Más concretamente entre los días 15 de abril y 5 de mayo.



Procesiones

Además, se ha habilitado un servicio específico de limpieza para las procesiones de forma que irá un equipo al terminar cada una de ellas realizando la limpieza, tareas en las que se emplearán 10 operarios más.

"En cuanto a los periodos vacaciones y festivos vamos a seguir desarrollando campañas especiales como hicimos en Hogueras, Navidad, Carnaval o el puente de San José y ahora hemos previsto para Semana Santa con el fin de que la ciudad presente en todo momento la mejor imagen", ha añadido el edil Cortés.



Aceras y arbolado

También estamos trabajando de forma ordinaria en la reparación de aceras y en la plantación de alcorques vacíos.

ITINERARIOS DE LAS PROCESIONES DE 2019

Del 14 de abril al 21 de abril



CARRERA OFICIAL: Rambla de Méndez Núñez, tramo comprendido entre Duque de Zaragoza y Calle Mayor.

DOMINGO DE RAMOS. 14 de abril de 2019



HERMANDAD JESUS TRIUNFANTE. Jardines Excma. Diputación 11:30 horas



Itinerario: Jardines Excma. Diputación, Avda. de la Estación, Pza. de losLuceros, Avda. Alfonso X el Sabio, Rambla de Méndez Núñez, CARRERA OFICIAL, Rambla Méndez Núñez, Explanada de España, Plaza Puerta del Mar, Cervantes, Pza. del Ayuntamiento.



REAL HMDAD. SACRAMENTAL DE JESÚS EN SAMARIA Y SANTA ORACIÓN EN EL HUERTO Y SNTSIMA. VIRGEN DE LA PAZ Basílica de Santa María 11:45 horas.



Itinerario: Basílica de Santa María, Plaza Santa María, Villavieja, Mayor, Pza. Santísima Faz, Muñoz, Plaza Abad Penalva, Labradores, Plaza San Cristóbal, Mestre Martínez, General Primo de Rivera, Rambla Méndez Núñez, CARRERA OFICIAL, Rambla Méndez Núñez, Explanada de España, Plaza Puerta del Mar, Cervantes, Plaza del Ayuntamiento, 2º Pórtico Consistorial, Plaza de la Santísima Faz, Mayor, Villavieja, Plaza Santa María.



REAL HMDAD. SACRAMENTAL DEL SANTÍSIMO CRISTO DE LAS PENAS Y SANTA MUJER VERÓNICA. Basílica de Santa María 12:10 horas

Itinerario: Basílica de Santa María, Villavieja, Mayor, Pza. Santísima Faz, Mayor, Muñoz, Plaza Abad Penalva, Labradores, Plaza San Cristóbal, Mestre Martínez, General Primo de Rivera, Rambla Méndez Núñez, CARRERA OFICIAL, Rambla Méndez Núñez, Explanada de España, Plaza Puerta del Mar, Cervantes, Plaza del Ayuntamiento, 2º Pórtico Consistorial, Plaza Santísima Faz, Mayor, Villavieja, Plaza de Santa María.



COFRADÍA DE SAN PEDRO APOSTOL. S.I. Basílica de Santa María 17:30 horas

Itinerario: S.I. Basílica de Santa María, Villavieja, Plaza Santísima Paz, Mayor, Muñoz, Plaza Abad Penalva, Labradores, Plaza de San Cristóbal, Mestre Martínez, General Primo de Rivera, Rambla de Méndez Núñez, CARRERA OFICIAL, Rambla Méndez Núñez, Explanada. Pza del Mar. Cervantes. Pza Ayuntamiento. Segundo Portico Consistorial.Plaza Santísima Faz. Mayor. Villavieja. Basílica de Santa Maria.

PENITENCIAL HERMANDAD DE JESÚS ATADO A LA COLUMNA EN SU SANTA FLAGELACIÓN. Parroquia de San Blas 18:00 horas

Itinerario:

Un paso: Jaén, Poeta Gacilaso, Parroquia de San Blas

Otro Paso: Jaén (en sentido inverso), Catedrático Ángel Casado, Avenida Doctor Rico

Encuentro Pasos: Parroquia San Blas. Avenida Condes de Soto Ameno. Plaza General Mancha. Tucuman. Benito Pérez Galdos. Tucuman. San Juan Bosco. Avenida General Marvá. Poeta Quintana. Pablo Iglesias. Avenida Alfonso El Sabio. Navas. El Teatro. Duque de Zaragoza. Avda. Rambla de Méndez Nuñez. Mayor. Muñoz. Plaza Abad Penalva. S.I.Concatedral San Nicolás de Bari. Plaza del Abad Penalva. Miguel Soler. Rambla de Méndez Núñez.

COFRADÍA DEL SANTISIMO CRISTO DEL HALLAZGO Y LA VIRGEN DOLOROSA . Convento RR.HH. Capuchinas 19:00 horas

Itinerario: Convento RR.HH. Capuchinas. San Ildefonso. Susana Llaneras. Avenida Alfonso El Sabio. Avenida Constitución. Duque de Zaragoza. Rambla de Méndez Núñez. Mayor Muñoz. Plaza Abad Penalva. Labradores. Plaza San Cristóbal.

MUY ILUSTRE, SANTA Y SACRAMENTAL HERMANDAD DE LA MISERICORDIA, NUESTRO PADRE JESÚS DEL GRAN PODER Y NUESTRA SEÑORA DE LA ESPERANZA CORONADA. Plaza Hospital Viejor 18:50 horas

Itinerario: Plaza Hospital Viejo. Cuesta de la Fábrica. Plaza de la Misericordia. Trafalgar. Gallo. Pozo. Concepción. San Vicente. Vicente Inglada. Calderon de la Barca. Avda. Alfonso El Sabio. Tomás López Torregrosa. CARRERA OFICIAL. (puerta negra) Miguel Soler. S.I.Concatedral de San Nicolas. Plaza Abad Penalva. Labradores. San Cristóbal. Primo de Rivera. Avda.Alfonso El Sabio. San Vicente. Concepción. Díaz Moreu. Plaza Santa Teresa. Plaza Hospital Viejo. Parroquia de la Misericordia.

HERMANDAD PENITENCIAL NUESTRO PADRE JESUS DE LA CARIDAD ANTE LA NEGACION DE SAN PEDRO Y NTRS SEÑORA DE LA ESTRELLA. Convento RR.HH. C/ Aureliano Ibarra nº 11 10:30 horas

Itinerario: Salida de C/ Aureliano Ibarra nº 11- Atravesamos la Avenida de Novelda- Avenida Conde de Lumiares-Giramos a la derecha a Calle Luis Braile-Giramos a la izquierda a Calle Rafael Asín-Giramos a la derecha a Calle Primitivo Pérez-Atravesamos F. Carratalá Cernuda -Seguimos por C/ Primitivo Pérez-Doblamos a la Izquierda Hacia Calle Capitán Quintanilla-Atravesamos la Av. Jijona-Hacia c/ Nou de Octubre (C/ del 30 de Marzo)-Giramos a la derecha hacia Calle Alcalá Galiano- Giramos a la Izquierda hacia Calle Crevillente- Giramos a la derecha Hacia Plaza Castellón-Calle Valencia- Plaza del Hospital Viejo- Plaza Santa Teresa- Calle Díaz Moreu-Giramos a la derecha hacia Calle Concepción-Giramos a la izquierda hacia C/ San Vicente -Rambla de Méndez Núñez.



LUNES SANTO. 15 de abril de 2019

HMNDAD DEL PRENDIMIENTO Y NUESTRA SEÑORA DEL CONSUELO. Jardines del MARQ (Plaza Doctor Gómez Ulla) 17:45 horas



Itinerario: Plaza Doctor Gómez Ulla, Dr. Sapena, San Carlos, Adolfo Blanch, Sevilla, Plaza Hospital Viejo de San Antón, Plaza Santa Teresa, Plaza España, Calderón de la Barca, Avda. Alfonso X el Sabio, Tomás López Torregrosa, CARRERA OFICIAL, Rambla de Méndez Núñez, Rafael Altamira, Plaza del Ayuntamiento.



COFRADÍA DEL CRISTO "EL MORENET" PATRÓN DE LOS HOMBRES DEL MAR. Ermita Virgen del Socorro 18:00 horas

Itinerario: Virgen del Socorro, Fray Juan Rico, Paseito Ramiro, Jorge Juan, Lonja de Caballeros, Plaza Santísima Faz, Mayor, Muñoz, Plaza Abad Penalva, Labradores, Plaza San Cristóbal, General Primo de Rivera, Rambla de Méndez Núñez, Pintor Sorolla, Tomás López Torregrosa, CARRERA OFICIAL, Rambla de Méndez Núñez, Explanada de España, Puerta del Mar, Paseo de Gómiz, Pasarela de la Playa, Escalera de la Playa, Virgen del Socorro, Ermita Virgen del Socorro.

HMNDAD AGUSTINA NUESTRO PADRE JESÚS DESPOJADO DE SUS VESTIDURAS. Ermita de San Roque 19:00 horas

Itinerario: Ermita de San Roque, San Roque, Lepanto, Plaza del Puente, Toledo, Pedro Sebastiá, Plaza de Quijano, San Agustín, Monjas, Convento Madres Agustinas, Plaza Virgen del Remedio, Lonja de Caballeros, Mayor, Plaza de la Santísima Faz, Mayor, San Nicolás, San Pascual, Labradores, Plaza San Cristóbal, Mestre Martínez, General Primo de Rivera, Rambla de Méndez Núñez, CARRERA OFICIAL, Venia 22:05h., Mayor, Muñoz, Miguel Soler, Plaza Abad Penalva (encuentro tronos), S.I. Concatedral de San Nicolás de Bari.

HMNDAD PENITENCIAL DEL SANTISIMO CRISTO DE LA HUMILDAD Y LA PACIENCIA Y NUESTRA SEÑORA DE AS LÁGRIMAS. Parroquia nuestra Señora de Gracia ( Plaza de la Montañeta) 19:00 horas

Itinerario: Parroquia Nuestra Señora de Gracia, Plaza de la Montañeta, Angel Lozano, Calle del Teatro, Duque de Zaragoza, CARRERA OFICIAL, Mayor, Muñoz, Miguel Soler, S.I. Concatedral San Nicolás de Bari (puerta negra), Plaza Abad Penalva, Muñoz, Mayor, Avda. Rambla Méndez Núñez, Portal de Elche (zona peatonal), Bailén, San Francisco, Castaños, Barón de Finestrat, Jerusalén, Colón, Plaza de la Montañeta, Parroquia Nuestra Señora de Gracia.

MARTES SANTO. 16 de abril de 2019

MUY ILUSTRE, PENITENCIAL Y FRANCISCANA COFRADÍA DEL SANTISIMO ECCE-HOMMO Y NUESTRA SEÑORA DE LA AMARGURA. Parroquia San Antonio de Padua (pp. Franciscanos) 18:30 horas

Itinerario: Parroquia San Antonio de Padua, Poeta Carmelo Calvo, García Morato, Poeta Quintana, Capitán Segarra, Avda. Alfonso X el Sabio, Castaños, Calle del teatro, Duque de Zaragoza, Venia, CARRERA OFICIAL, Rambla Méndez Núñez, Teniente Coronel Chápuli, Bailén, Teniente Álvarez Soto, San Ildefonso, Bazán, Avda. Alfonso X el Sabio, García Morato, Poeta Carmelo Calvo, Parroquia San Antonio de Papua.

REAL HMNDAD. SACRAMENTAL DEL SANTÍSIMO CRISTO DEL MAR, NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES Y SAN JUAN DE LA PALMA. Basílica de Santa María 19:30 horas

Itinerario: Plaza de Santa María, Villavieja, Mayor, Lonja de Caballeros, Plaza Virgen del Remedio, Monjas, San Agustín Montengón, San Pascual, Labradores, Plaza de San Cristóbal, Mestre Martínez, General Primo de Rivera, Rambla de Méndez Núñez, Pintor Sorolla, Tomás López Torregrosa,, CARRERA OFICIAL, Miguel Soler, Estación de Penitencia en la S.I. Concatedral de San Nicolás, Miguel Soler, San Nicolás, Montenón, San Agustín,, Plaza Santísima Faz, Mayor, Villavieja, Plaza Santa María.

HERMANDAD PENITENCIAL STABAT MATER. Plaza de la Montañeta 20:15 horas.

Itinerario: Parroquia Nuestra Señora de Gracia, Plaza de la Montañeta, Ángel Lozano, Calle del Teatro, Bazán, Pascual Pérez, Avda. Constitución, Duque de Zaragoza, Rambla Méndez Núñez, CARRERA OFICIAL, Mayor, Plaza de la Santísima Faz, Lonja de Caballeros, Jorge Juan, Rafael Altamira, Plaza del Ayuntamiento.

HERMANDAD DE NUESTRO PADRE JESÚS S.I. Concatedral San Nicolás 21:00 horas .

Itinerario: S.I. Concatedral San Nicolás de Bari, Plaza Abad Penalva, Muñoz, Mayor, Plaza Santísima Faz, San Agustín, Montengón, San Pascual, Labradores, Plaza San Cristóbal, General Primo de Rivera, Rambla Méndez Núñez, CARRERA OFICIAL, Mayor, Muñoz, Plaza Abad Penalva, S.I. Concatedral San Nicolás de Bari.

MIERCOLES SANTO. 17 de abril de 2019

HERMANDAD PENITENCIAL DE LA SANTA CRUZ. Ermita de la Santa Cruz 19:00 horas.

Itinerario: Ermita de Santa Cruz, Diputado Auset, San Antonio, San Rafael, Plaza del Carmen, Cienfuegos, Virgen de Belén, Santos Médicos, Plaza San Cristóbal, Mestre Martinez, General Primo de Rivera, Rambla de Méndez Núñez, CARRERA OFICIAL, Mayor, Muñoz, Plaza Abad Penalva, S.I. Concatedral de San Nicolás de Bari, Labradores, Argensola, Calle del Carmen, Plaza del Carmen, San Rafael, San Antonio, Diputado Auset, Ermita de Santa Cruz.

COFRADÍA SACRAMENTAL DEL CRISTO DEL DIVINO AMOR Y VIRGEN DE LA SOLEDAD "LA MARINERA" Convento RR.MM. San Agustín 21:00 horas

Itinerario: Convento RR.MM. de San Agustín, Monjas, San Agustín, Montengón, San Nicolás, Virgen de Belén, Santos Médicos Plaza San Cristóbal, Mestre Martínez, General Primo de Rivera, Rambla de Méndez Núñez, Pintor Sorolla, Tomás López Torregrosa, Rambla de Méndez Núñez, Mayor, Plaza Santísima Faz, San Agustín, Monjas, Convento RR.MM. Agustinas.



JUEVES SANTO. 18 de abril de 2019

PONTIFICIA, REAL, ILUSTRE, VENERABLE Y SALESIANA HERMANDAD SACRAMENTAL DE LA SANTA CENA. Parroquia María Auxiliadora (Patio de los Salesianos) 19:15 horas.

Itinerario: Patio-Santuario Parroquia María Auxiliadora, Catedrático Ferré Vidiella, San Juan Bosco, Tucumán, Avda. de la estación (encuentro tronos), Plaza de los Luceros, Avda. Alfonso X el Sabio, Avda. Constitución, Duque de Zaragoza, CARRERA OFICIAL, Rambla de Méndez Núñez, San Fernando, Cervantes, Conde Vallellano, Canalejas, Ramón y Cajal, Gadea, Soto, Luceros, General Mavá, Benito Pérez Galdós, Ferre Vidiella. Patio de la Parroquia.



MUY PIADOSA HERMANDAD Y COFRADIA DE NAZARENOS DE LA SANTA REDENCIÓN. Parroquia San Antonio de Papua (PP. Franciscanos) 19:30 horas.

Itinerario: Parroquia San Antonio de Padua (Franciscanos). Poeta Carmelo Calvo. José Gutiérrez Petén. Manuel Antón. Campos Vassallo. Poeta Quintana. Capitán Segarra. Avenida Alfonso El Sabio. Avenida Constitución. Duque de Zaragoza. Venia Rambla de Mendez Nuñez. (zona peatonal) Portal de Elche. Bailén. Avenida Constitución. Médico Pascual Pérez. Castaños. Avenida Alfonso el Sabio. Capitán Segarra. Poeta Quintana. Jose gutiérrez Petén. Poeta Carmelo Calvo. Parroquia San Antonio de Padua (Franciscanos).



COFRADÍA DE NUESTRA SEÑORA DE LA PIEDAD Y CARIDAD Y CRISTO DE LA PAZ. Parroquia de San Juan Bautista (c/ Foglietti) 20:30 horas

Itinerario: Parroquia San Juan Bautista, Foglietti, Oscar Esplá, Reyes Católicos, Plaza Calvo Sotelo, Plaza de la Montañeta, Angel Lozano, Calle del Teatro, Plaza Ruperto Chapí, Duque de Zaragoza, CARRERA OFICIAL, Rambla de Méndez Núñez, Mayor, Santísima Faz, Lonja de Caballeros, Jorge Juan, Pz. Ayuntamiento.

HERMANDAD PENITENCIAL DEL PERDÓN S.I. Concatedral San Nicolás de Bari 22:45 horas

Itinerario: S.I. Concatedral San Nicolás de Bari, Plaza Abad Penalva, Labradores, Plaza San Cristóbal, Mestre Martínez, General Primo de Rivera, Rambla de Méndez Núñez, Avda. Alfonso X el Sabio, Avda. de la Constitución, Duque de Zaragoza, CARRERA OFICIAL, Mayor, Muñoz, Plaza Abad Penalva, S.I. Concatedral San Nicolás de Bari.

HMNDAD. DEL SANTÍSIMO CRISTO DE LA BUENA MUERTE Y NUESTRA SEÑORA DE LAS ANGUSTIAS (PROCESIÓN DEL SILENCIO) S.I. Concatedral de San Nicolás de Bari 23:30 horas

Itinerario: Miguel Soler, Muñoz, Mayor, Plaza Santísima Faz, Mayor, Lonja de Caballeros, Plaza Virgen del Remedio, Monjas, San Agustín, Montengón, San Nicolás, Virgen de Belén, Santos Médicos, Plaza San Cristóbal, General Primo de Rivera, Rambla de Méndez Núñez, Pintor Sorolla, Tomás López Torregrosa, Artilleros Avda. Constitución, Duque de Zaragoza, CARRERA OFICIAL, Mayor, Muñoz, Miguel Soler, S.I. Concatedral San Nicolás de Bari.

VIERNES SANTO. 19 de abril de 2019

COFRADÍA DE LA SENTENCIA DE JESÚS. Parroquia El Buen Pastor (Dr. Ayela) 10:30 horas

Itinerario: Parroquia el Buen Pastor, Doctor Ayela, Padre Esplá, Plaza Pío XII, Alcalde Suárez Llanos, Adolfo Blanch, Sevilla, Plaza Hospital Viejo, Diaz Moreu, Plaza Santa Teresa, Plaza España, Calderón de la Barca, Avda. Alfonso X el Sabio, Tomás López Torregrosa, CARRERA OFICIAL, Rambla Méndez Núñez, Rafael Altamira, Plaza del Ayuntamiento.

HERMANDAD PENITENCIAL MATER DESOLATA. Parroquia San José de Carolinas 18:00 horas

Itinerario: Iglesia San José de Carolinas, Monforte del Cid, Garbinet, Cronista Viravens, San Carlos, Sevilla, Plaza Santa Teresa (subida de autobuses), Plaza de España, San Vicente, Avda. Alfonso X el Sabio, Tomás López Torregrosa, CARRERA OFICIAL, Mayor, Plaza Abad Penalva.

REAL COFRADÍA DE NUESTRA SEÑORA DE LA SOLEDAD DE SANTA MARÍA. Basílica de Santa María 19:45 horas

Itinerario: Basílica Santa María, Villavieja, Mayor Plaza Santísima, Faz Mayor, San Nicolás, Miguel Soler, Plaza Abad Penalva, Labradores, Plaza San Cristóbal, Mestre Martínez, General Primo de Rivera, Rambla Méndez Núñez, Avda. Alfonso X el Sabio, Tomás López Torregrosa, CARRERA OFICIAL, Mayor, Plaza Santísima Faz, Mayor, Villavieja, Basílica Santa María.

HERMANDAD DEL SANTO SEPULCRO. S.I. Concatedral San Nicolás de Bari 20:30 horas

Itinerario: S.I. Concatedral San Nicolás de Bari, Plaza Abad Penalva, Labradores, Plaza San Cristóbal, Mestre Martínez, General Primo de Rivera, Rambla de Méndez Núñez, Avda. Alfonso X el Sabio, Tomás López Torregrosa, CARRERA OFICIAL, Mayor, Muñoz, Plaza Abad Penalva, S.I. Concatedral San Nicolás de Bari.



DOMINGO DE RESURRECCIÓN. 21 de abril de 2019

GLORIOSA HERMANDAD DE CRISTO RESUCITADO S.I. Concatedral San Nicolás de Bari 11:00 horas

Itinerario: S.I. Concatedral San Nicolás de Bari, Plaza Abad Penalva, San José, Rambla Méndez Núñez, Rafael Altamira, Plaza del Ayuntamiento, encuentro (12:00), Jorge Juan, San Telmo, Plaza Puerta del Mar, Explanada de España, Rambla de Méndez Núñez, San José, Plaza Abad Penalva, Encuentro, S.I. Concatedral San Nicolás de Bari.

GLORIOSA HERMANDAD DE NUESTRA SEÑORA DE LA ALEGRÍA Basílica de Santa María 11:30 horas.

Itinerario: Basílica de Santa María, escaleras de Calle Jorge Juan, Jorge Juan, Plaza del Ayuntamiento, Encuentro con el resucitado (12:00), Jorge Juan, San Telmo, Plaza Puerta del Mar, Explanada de España, Rambla de Méndez Núñez, San José, Plaza abad Penalva, Encuentro con el Resucitado, Miguel Soler, San Nicolás, Montegón, San Agustín, Convento de las Monjas de la Sangre y Plaza Virgen del Remedio.