Gran carrera de perros para la concienciación animal

A pesar de que el día parecía que iba a ser malo a causa del viento, nadie quiso perderse la segunda Can We Run organizada por Prensa Alicantina, Prensa Ibérica Media, junto con el patrocinio de El Corte Inglés, Vetland, Bisell España, True Instinct y la colaboración del Ayuntamiento de Mutxamel, Cocacola España y el Colegio de Veterinarios de Alicante, entre otros. Esta ha sido la primera parada del Tour Can We Run, que recorrerá varias ciudades por toda España a lo largo de este año y ha sido un gran éxito.



Más de 400 asistentes llenaron el Antiguo Matadero de Mutxamel de mucho amor perruno y de huellas de cuatro patas. La buenas instalaciones hicieron del día de ayer una jornada muy amena, donde entre ambas carreras, los asistentes pudieron disfrutar del parque canino donde jugar con sus mascotas, al igual que poder conocer de cerca algunas de las asociaciones y protectoras de animales de la provincia y colaboradoras en el evento, las cuales llevaron información, objetos para vender y recaudar fondos y algunos de sus animales que buscan familias de acogida o que les adopten (puedes conocerles mejor en la nuestra página web www.diarioinformacion.es y en las de sus asociaciones).

Deporte bien acompañados

La carrera se dividió en dos modalidades, categoría Running de 3 kilómetros de recorrido al circuito, y la categoría Marcha/Familia, con 1,5 kilómetros para hacerlo paseando. Los participantes lo dieron todo en ambas ocasiones. Había algunos perros que tiraban más de sus dueños que al revés, y algunas finales estuvieron algo reñidas, pero siempre con compañerismo y sobre todo, haciendo disfrutar a los animales de cuatro patas del día que era para ellos.

Sergio Fernández junto a Nora de un año y dos meses, fueron los más rápidos en la categoría Running. Ya participaron en la primera edición de Can We Run, pero este año han mejorado mucho su tiempo y fueron los primeros en cruzar la línea de meta. «Nora y yo corremos unos 9 kilómetros a diario, me ayuda mucho a entrenar». comenta Sergio.Antonio González y Rubén Real, les siguieron de cerca con sus mascotas.

En el caso de las mujeres, Marina Castillo y su perra Lola, fueron las primeras, seguidas de Mari Paz Arnaldos y Lucía Soler con sus perros. Marina y Lola ya han corrido otras veces en Mutxamel, «que se pueda correr en familia y con tu mascota hace que sea un evento divertido y animado, me ha gustado mucho», destacó junto a su dálmata Lola.

Menciones especiales

Además de los premiados también en la categoría Marcha/Familia que subieron al podio, se han entregado premios especiales como el «Premio a la Familia + Pet Friendly», entregado por Bankia y el «Premio al Perro Más Singular», entregado por El Corte Inglés. El resto de premios fueron entregados por la Diputación de Alicante, el Ayuntamiento de Mutxamel, Diario Información, Vectland y Bissel.

Concienciación y solidaridad

Todas las asociaciones presentes en la Can We Run, promovían la adopción frente a la compra de animales pero, sobre todo, una buena educación y concienciación respecto a los animales, y sus necesidades, no son un juguete.