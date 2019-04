46 contratos en año y medio, un médico denuncia la precariedad laboral de la Conselleria de Sanidad

"Me voy, abandono mi tierra, en la que me siento muy a gusto, pero en la que nuestros políticos nos maltratan a todos sistemáticamente y en particular a los sanitarios". Así arranca el primero de los dos vídeos con los que el médico de familia valenciano, Fernando Mut, denuncia a través de Facebook la inestabilidad que, asegura, ha sufrido durante el año y medio en que ha trabajado para la Conselleria de Sanidad.

En el primero de los videos muestra a la cámara los 46 contratos que ha firmado entre mayo de 2016 y enero de 2018 y en el segundo se centra en algunos meses concretos, para demostrar con los informes de vida laboral en la mano, cómo, pese a trabajar prácticamente todo el mes completo, la conselleria le contrataba y le despedía continuamente "para ahorrarse las cotizaciones a la seguridad social, pero dejándonos a los trabajadores muchos huecos por cotizar". Mut critica que esta práctica provine del anterior Gobierno del PP, "y aunque el PSOE y Compromís hicieron entonces declaraciones incendiarias cuando el tema se destapó, cuatro años después no han cambiado un ápice".

Una situación que le ha llevado a renunciar a su carrera y a su vida en Valencia. "Yo me voy. Así no puedo realizarme profesionalmente ni familiarmente".

A través de las redes sociales, Mut pide a sus contactos que difundan los vídeos que irá subiendo en los próximos días "para que todo el mundo conozca cuál es la situación". "La gente exige y espera una asistencia de calidad y es imposible con la contratacion en precario de sus trabajadores".