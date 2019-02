El Ayuntamiento niega que el parque de bomberos Ildefonso Prats esté en zona inundable

El Departamento Técnico de Protección Civil y Gestión de Emergencias del Ayuntamiento de Alicante ha presentado los protocolos municipales y el Plan de Acción Territorial sobre prevención de riesgo de inundaciones para justificar que el parque de bomberos Ildefonso Prats de la Playa de San Juan "no se encuentra en zona inundable". De esta manera responden a la crítica que hizo el PSOE al conocer la nueva ubicación del Centro de Emergencias y aseguran que la izquierda "falta a la verdad" al hablar de posibles riesgos de inundación.

El Equipo de Gobierno decidió este viernes cambiar la ubicación del Centro de Emergencias, que estaba previsto instalar en el edificio Séneca. Ante la negativa del Partido Socialista, el concejal de Seguridad, José Ramón González, ha señalado hoy que según todos los informes y planos que le han remitido los técnicos del parque de bomberos no existe ningún riesgo y "en diez años que lleva en funcionamiento nunca se ha inundado". Además ha recordado que en el entorno de la zona se realizaron las obras del Parque urbano inundable La Marjal de 3,6 millones de euros capaz de retener hasta 45.000 m3 frente a una lluvia de alta intensidad.

El edil popular ha informado de que el parque de bomberos no se encuentra dentro de las 25 zonas que, según el Protocolo de Actuación Municipal, podrían estar en riesgo ante una riada. Por ello pide al PSOE que demuestren lo que dicen con informes y que "actúe con responsabilidad y sensatez política y no se traslade informaciones que no son ciertas a la ciudadanía".

Por su parte, el exconcejal socialista de Seguridad, Fernando Marcos ha declarado hoy que "no se trata de si Ildefonso Prats es inundable, se trata de que los accesos son impracticables en caso de inundación".

Uno de los motivos que provocó la crítica socialista fue el de instalar el Centro de Emergencias en el sótano del parque de bomberos. Sin embargo, el PP ha asegurado hoy que será en la primera planta donde se instale.