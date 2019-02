Miguel López no quiere que le juzgue un jurado

Tambien sugiere que la vista oral se celebre fuera de la Comunidad para evitar el «juicio paralelo».

Que le juzgue un tribunal formado por jueces en vez de uno popular o, en su defecto, que la vista oral se celebre fuera de la Comunidad con un jurado incomunicado con el mundo exterior desde que sea elegido hasta la lectura del veredicto. Y que el juicio se celebre a puerta cerrada. Así lo ha planteado la defensa de Miguel López, el yerno de María del Carmen Martínez acusado de su asesinato, en el escrito de personación ante la magistrada de la Audiencia Provincial Francisca Bru, que presidirá el jurado por el crimen de la viuda del expresidente de la CAM Vicente Sala.

Intentando por todos los medios librar a su cliente de sentarse ante nueve ciudadanos, que tendrán que decidir entre condenarle a más de 24 años de prisión por la muerte a tiros de su suegra o declararle inocente, el letrado Javier Sánchez-Vera apoya su petición de que el proceso se transforme en un procedimiento ordinario en el «juicio paralelo que se ha venido produciendo» desde el inicio del caso dada la amplia repercusión mediática que ha tenido.

El abogado, que acusa a la Policía de filtrar datos secretos del sumario, afirma que los medios de comunicación «no solo han informado de las diligencias que se han ido practicado, sino de las concretas opiniones al respecto sobre la culpabilidad o inocencia de Miguel López». Algo que «contamina a los ciudadanos posibles jurados» frente a «la coraza que supone el conocimiento de una técnica jurídica probatoria y en Derecho en general con la que poder parapetarse frente a las influencias que hemos visto», precisa en alusión a un tribunal de magistrados.

Ante el más que probable rechazo a su petición, la defensa de Miguel López plantea la alternativa de que la vista oral se celebre «en otra provincia distinta a Alicante y en ninguna de la Comunidad, a elegir por sorteo, así como por jurados de otra circunscripción de tal manera que, al menos en parte, se traten de soslayar los gravísimos riesgos» de ese juicio paralelo que podría dar lugar a ideas predeterminadas, dado el conocimiento del caso a través de los publicado, sobre la supuesta responsabilidad del encausado. Sánchez-Vera asevera que «no existe ningún motivo de peso para que el juicio tenga que ser celebrado en Alicante» y rebate la indicación expresa en sentido contrario que aparece recogida en la Ley del Jurado afirmando que «históricamente no existían juicios paralelos».



Sin datos de la causa

Pero las peticiones de la defensa de Miguel López no acaban ahí. Plantea además que la cédula de citación a los jurados no incluya datos identificativos de la causa, de modo que los seleccionados para formar el tribunal popular no sepan qué caso van a juzgar hasta que no comience evitando así que puedan informarse sobre el mismo o «comentarlo con su entorno» antes de iniciarse la vista.

Y para que no se produzca «contaminación alguna durante el juicio, solicita que «se facilite el tiempo prudencial para que los jurados, ya elegidos, puedan recoger ropa y pertenencias necesarias a los que efectos de que el juicio se celebre con ellos ya en la misma situación que se dispone para las deliberaciones, es decir, incomunicados».



La teoría del robo

En el intento de evitar que su cliente tenga que responder ante un tribunal popular expone Sánchez-Vera la posibilidad de que los hechos de los que se acusa pudieran calificarse de robo con homicidio, en vez de asesinato, como lo concreta el instructor en el auto de apertura de juicio, lo que excluiría la competencia del jurado. Por ello, pide que la Policía emita un informe «sobre qué diligencias concretas supuestamente practicaron para descartar la línea de investigación de un robo», así como acerca de las pesquisas sobre los dos ciudadanos magrebíes que se encontraban en Novocar la tarde del crimen y de las que llevaron a descartar la posibilidad de que hubiera intervenido un sicario. También quiere saber por qué no se investigó al hijo mayor de la víctima.