La sobrecarga de los médicos de familia provoca que lleguen a tener citados a15 pacientes en 15 minutos

Con calzador. Así están metidos los pacientes en muchas agendas de los médicos de familia, que incluso llegan a tener citados a 15 enfermos en un espacio de tan solo 15 minutos. Así lo denuncia el Sindicato Médico, que ha presentado una queja a la inspección de trabajo por las condiciones en las que se pasa consulta en los centros de salud.

El motivo de tal sobrecarga de trabajo, afirman, es el elevado número de pacientes sin cita que acuden reclamando ser vistos por el médico de familia. Casos que muchas veces no revisten de la necesaria gravedad para atenderlos de manera urgente, según denuncia el Sindicato Médico, y que no siempre son remitidos a los puntos de urgencias extrahospitarias, pese a que desde mediados de enero abren antes, en teoría, para descargar las agendas de los médicos de familia. «Nos encontramos que sólo los médicos de familia de aquellos centros que tienen un punto de atención continuada al lado han notado la descarga de trabajo. En el resto, las agendas siguen sobrepasando en muchos casos los 50 pacientes en una sola jornada porque no hay unas instrucciones claras para derivar a los pacientes sin cita hacia esos puntos», señala Víctor Pedrera, secretario del Sindicato Médico en Alicante.

Tan elevado número de pacientes en tan poco espacio de tiempo provoca, por un lado, que el médico apenas les pueda dedicar unos minutos y por otro que los pacientes deban soportar largas esperas, «porque es obvio que hay enfermos a los que no les puedes dedicar tan sólo un minuto», señala Pedrera. En su denuncia, el Sindicato Médico también critica que, además de a los pacientes sin cita, los médicos también se ven obligados a atender un elevado número de avisos domiciliarios. Consultas desbordadas «que provocan en los médicos estrés, fatiga, absentismo, agresiones y denuncias por mala praxis», según consta en la denuncia que ha presentado la entidad ante la inspección de trabajo. Además, critican que la asistencia «se come» el 86% de la jornada laboral del médico. «Sólo queda una hora diaria para avisos domiciliarios, sesiones clínicas, formación y reuniones de equipo, cuando lo recomendable es no exceder dos tercios del tiempo total de jornada».

Con el objetivo de solucionar los problemas que aquejan a la atención primaria, la Conselleria de Sanidad ha anunciado que se van a crear más de 300 nuevos puestos de trabajo, entre médicos de familia, enfermeros y pediatras, que en teoría se incorporarán a lo largo de este mes de febrero para descargar las agendas de los profesionales. Los sindicatos y las sociedades científicas exigen al departamento de Ana Barceló que se copie el acuerdo adoptado meses atrás en Cataluña, donde la administración autonómica que ha comprometido a que los cupos por médico de familia no superen los 1.300 pacientes y 900 en el caso de los pediatras y que el número de pacientes citados al día no exceda de 28 para poder dedicar un mínimo de 12 minutos por consulta. De aplicarse el mismo acuerdo alcanzado en Cataluña a la provincia de Alicante, y según la distribución actual de tarjetas SIP por profesional, sería necesario contratar a 113 médicos de familia para alcanzar estos mismos parámetros.

La situación se agrava además por la falta de recursos que existen también a nivel de enfermería, ya que no hay paridad entre las plantillas de médicos y las de enfermeros. Los ratios de enfermería por habitante son muy elevados en la mayoría de los centros. Desde la Sociedad Valenciana de Medicina Familiar, su presidente Aurelio Duque, recuerda, además, que el perfil de los pacientes ha cambiado en los últimos años. «Muchos tienen más de 80 años, están aquejados de varias enfermedades y consumen muchos medicamentos, por lo que requieren más tiempo de consulta». Pacientes que además «tienen que ser atendidos muchas veces en sus domicilios».

Algunas de las propuestas del Sindicato Médico para descongestionar las consultas, y que ha hecho llegar a la Conselleria de Sanidad, pasan por derivar a todos los pacientes sin cita a las puntos de urgencias extrahospitalarias, que se sustituya al cien por cien de los médicos y enfermeros de vacaciones y que se implante un sistema de triaje en los centros de salud, similar al de Urgencias, para atender a los pacientes que llegan sin cita.