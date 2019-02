Ayuntamiento y Puerto siguen dándose la espalda

De espaldas. El Ayuntamiento de Alicante y el Puerto siguen mirando cada uno para un lado sobre el polémico proyecto de construcción de 18 macrodepósitos y nada se sabe sobre la reunión del consejo Puerto-Ciudad cuya convocatoria urgente aprobó el pleno en octubre. Vecinos y oposición ven incomprensible la falta de debate sobre la instalación en suelo portuario que movería hasta un millón de toneladas de combustible y reclaman un diálogo más fluido entre ambas instituciones, mientras arquitectos y urbanistas ven el Puerto como una gran asignatura pendiente para la ciudad.

Desde la Autoridad Portuaria señalan que nadie del grupo de gobierno ha contactado con ellos para convocar una sesión sobre los macrodepósitos, «y tampoco tenemos conocimiento de que exista ese Consejo Puerto-Ciudad», aunque se mostraron abiertos recordando que el Ayuntamiento tiene varios representantes en el consejo de administración del Puerto, que se reúne periódicamente, la última vez en diciembre. El equipo de gobierno del PP admite que no hay fecha de reunión sobre los macrodepósitos «aunque está habiendo contactos del alcalde con el presidente del Puerto sobre el diseño de la instalaciones». Se refieren a la modificación del plan especial que afecta a la zona Volvo y a Panoramis para definir usos y alturas.

Desde el Ayuntamiento recordaron que el Puerto está en proceso de resolución de las más de mil alegaciones presentadas contra los macrodepósitos, algunas desde la propia administración local.

Algo que para expertos, grupos políticos y vecinos no es excusa. Juan María Boix, presidente del Colegio de Arquitectos, piensa que el Puerto es un espacio muy interesante para poner en valor la fachada marítima, mientras que el urbanista José Ramón Navarro Vera considera «impresentable» que el Puerto haya aprobado su plan estratégico «sin presentarlo a la ciudad cuando se anunció una participación pública muy intensa».

La portavoz del PSOE, Eva Montesinos, apela al diálogo para integrar Puerto y ciudad y critica al alcalde porque «no asume su papel».

El edil Miguel Ángel Pavón, de Guanyar, reclama comunicación entre el Ayuntamiento y el Puerto con los vecinos que reclaman un nuevo modelo portuario. Yaneth Giraldo, de Ciudadanos, destaca que mantienen posiciones inconexas «como ha ocurrido con la carga y descarga de graneles, o con el proyecto, reprobado por unanimidad en el Pleno, para instalar la planta de combustible». Natxo Bellido, portavoz de Compromís, insta al Ayuntamiento a reactivar la fachada marítima, «uno de los principales activos que tenemos».

Entre los vecinos, unanimidad. José María Hernández, de La Voz de la Florida, opina que el Puerto «no debe actuar como ha venido haciendo hasta ahora. Un mal ejemplo es el tratamiento de carga y descarga al aire libre de materiales polvorientos nocivos para la salud cerca de nuestras viviendas».

Alcázar Moreno, del Centro Tradicional, ve «incomprensible» que no se haya convocado ya el Consejo Local sobre la macroplanta de combustible y reclaman un puerto sostenible. Desde la asociación Gran Vía Sur recuerdan que Alicante necesita la fachada litoral para el turismo, no para uso industrial. Luis Romero, de la asociación de Campoamor, dice que el Puerto no puede vivir de espaldas a la ciudad. María Eva Coloma, de Virgen del Remedio, lo ve un asunto prioritario al que no se puede dar largas.