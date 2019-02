«A los quince años de estar separando residuos apareció el síndrome del túnel carpiano y me operé las dos manos»

n La de Andrea (nombre ficticio de una trabajadora de la provincia que prefiere permanecer en el anonimato) es la historia de muchas mujeres que han trabajado haciendo esfuerzos con las manos y han tenido que pasar por el quirófano para tratarse la enfermedad del conocido como síndrome del túnel carpiano. Esta mujer lleva casi dos décadas trabajando una línea de separación de residuos de una planta de la provincia, y para seguir en su puesto de trabajo, después de pasar dos veces por el quirófano, llegó a pedir a su médico que redujese las limitaciones a las que en realidad está sometida por su enfermedad profesional para poder seguir trabajando. «A los quince años de estar en la línea de triaje de residuos empezaron a hacer acto de presencia las molestias», explica Andrea.

Esta mujer recuerda que «todo empezó con un dolor de manos, que se me dormían, y después empecé a perder la fuerza por completo en las dos manos. Se me caían las cosas, y fue entonces cuando me decidí a ir a ver a mi médico de cabecera».

Andrea relata que «primero estuve viendo el médico de la Seguridad Social, para explicarle lo que me estaba pasando en las manos, pero éste me remitió a la mutua del trabajo al considerar que el problema que tenía era una enfermedad profesional». Sin embargo, asegura esta mujer, «en la mutua no me atendieron correctamente». La trabajadora asegura que no lo tuvo fácil. «En la mutua en un principio me negaron la enfermedad profesional, y tuve que volver a mi médico, y pedir que me operaran por la Seguridad Social. Estuve de baja laboral varios meses hasta poder volver a trabajar».

Andrea explica que «primero me operaron la mano derecha, pero al poco tiempo, cuando me incorporé a mi puesto de trabajo, me dí cuenta de que necesitaba operarme también la izquierda por lo mismo, el túnel carpiano, y tuve que volver a mi médico, ya que seguían sin reconocerme la enfermedad profesional».

Fue después de pasar dos veces por el quirófano, relata Andrea, «cuando decidí reclamar al INSS la enfermedad profesional de las dos manos, que finalmente me reconocieron, y tuvieron que indemnizarme por el tiempo que había estado anteriormente de baja común, cobrando menos de lo que me correspondía por ser enfermedad profesional».

«A raíz de mi caso en la empresa ya se reconoce este tipo de enfermedad profesional», explica esta trabajadora, que reconoce que «no lo he tenido fácil, y hoy en día sigo luchando para que se me reubique en otro puesto, como conductora de maquinaria, y poder salir de la línea de triaje».



Miedo

Andrea asegura que «el miedo a perder el puesto de trabajo es lo que nos lleva a seguir aguantando, y eso es lo que hago, tratar de no hacerme mucho daño en el trabajo, donde no me lo han puesto nada fácil».

Es más, asegura esta trabajadora, «en la empresa llegaron a insinuarme que si no podía seguir en el trabajo debería plantearme dejarlo, pero es un trabajo fijo y después de veinte años en el mismo sitio no sé a donde ir».