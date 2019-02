Una montaña de algas en la playa de San Gabriel

Vecinos de San Gabriel y usuarios de la pequeña playa situada en el acceso sur de Alicante se quejan de la gran cantidad de algas que se acumulan en el arenal al ver que el problema, del que llevan alertando varios años, lejos de solucionarse se agrava «porque van echando más algas encima de las podridas». Esta queja se suma a otras como el mal estado de la arena y la falta de limpieza, sobre todo en los meses de verano.

«Las algas las van amontonando desde hace mucho tiempo en una montaña, lleva ahí al menos tres o cuatro años», critica Ramón Ruiloba, vecino de Gran Vía Sur. Los usuarios de la playa de San Gabriel afirman que estas plantas marinas que están en descomposición atraen mosquitos y generan malos olores, sobre todo cuando suben las temperaturas, y piden que se retiren también por su mal efecto.

En el pliego de condiciones de la contrata de limpieza y recogida de basura de Alicante, San Gabriel no es considerada playa sino zona de baño. En el documento figura que se retirarán las algas de primera línea y se amontonarán en la zona destinada para este fin.

Sí que se contempla el vaciado de las papeleras y la retirada de residuos que las desborden, así como de papeles, colillas y restos de comida. Algo que vecinos y bañistas consideran del todo insuficiente para una playa muy frecuentada sobre todo en verano.

Las algas se acumulan en una montaña en medio de las rocas frente a la estación de tren de San Gabriel aunque también hay restos en otro montículo más pequeño al otro lado de la playa.



Suciedad

En general, los vecinos no parecen contentos con su limpieza. «Hay porquería a ultranza y no limpian ni la mitad», afirman. Según los denunciantes, la pala excavadora que entra por la pasarela peatonal tiene gran potencia pero consideran que no la emplean a fondo, «solo hacen un poco y se van». Añaden que el arenal está sucio, con numerosas colillas.

Otras quejas son que la pasarela peatonal que salva las vías y que permite acceder al mar está «llena de roña y oxidada», la presencia de personas que duermen allí acampadas y de gran número de pescadores con anzuelos pese a que cada día acuden usuarios, sobre todo personas mayores, a pasear por la arena de la playa.

«Pescan con anzuelos en la playa con público, hay gente que lleva perros sueltos y personas acampadas con casa de campaña. Llamamos a la Policía Local, y una de dos: o tardan muchísimo o no vienen. Es intolerable», señala Ruiloba. Además, no ponen lavapiés «pese a que es una zona de baño a la que va mucha gente».

Al descontento por la limpieza y mantenimiento de la playa añaden otras sobre el barrio, especialmente sobre el Barranco de las Ovejas. Una vez que han conseguido que se repongan los cristales de la pasarela peatonal destrozados por actos vandálicos, ahora ponen el foco en los pretiles del puente que también son arrancados por grupos de jóvenes y que acaban en el fondo del cauce.



Más vigilancia

En general, el barrio está molesto por la falta de vigilancia. La asociación de vecinos de Gran Vía Sur ha reclamado reiteradamente más presencia policial y también los vecinos a título particular, ante los actos vandálicos contra la pasarela peatonal y el puente. También filmaron a jóvenes lanzándose al cauce desde la pasarela y aunque en reiteradas ocasiones se ha hablado de instalar cámaras que vigilen la zona, finalmente no ha sido así. Otra queja es que las fuentes nuevas colocadas en el paseo de Joan Fuster no tienen agua corriente.

Precisamente la asociación ha organizado para hoy en el Barranco de las Ovejas (12 horas) un acto para reivindicar la recuperación del entorno por su valor medioambiental. A la vez denunciarán el incumplimiento de las inversiones comprometidas para el arreglo de los desperfectos por vandalismo y las deficiencias en jardinería y alumbrado público.