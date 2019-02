«La estafa de las energías renovables nos ha arruinado, nos han destrozado la vida»

Actor. Afectado por los recortes de las primas a las energías renovables. El actor César Vea (Isabel y El laberinto del Fauno) ha rodado un documental, SoldOut, que se proyecta hoy en el Club INFORMACIÓN, para denunciar la «estafa» de las energías renovables, que ha afectado a 62.000 familias, entre ellas a la suya propia.

P ¿Qué cuenta el documental que ha dirigido, SoldOut?

R Es la historia de una estafa del Estado que ha afectado a 62.000 familias que invirtieron en energías renovables, en concreto en fotovoltaica. El Estado sacó un Real Decreto con unas condiciones que incentivaban a la inversión en este tipo de energía y después lo incumplió y recortó las primas. El incumplimiento se produjo primero en la época de Zapatero y del ministro Miguel Sebastiá y después Rajoy y el ministro Soria lo volvieron a incumplir. Lo más grave es que cambiaron las condiciones con carácter retroactivo, lo que ha dejado a miles de familias en una situación complicadísima.

P Usted mismo es uno de los afectados.

R Han roto todos los cimientos de mi familia, nos han destrozado la vida. Mis hermanos y yo instalamos una planta solar en La Rioja y por una mala gestión de la administración a los dos años nos dicen desde el Ministerio de Industria que la instalación no es correcta y nos dejan de pagar llevándonos a la ruina más absoluta. Invertimos un millón de euros pidiéndolo a bancos y avalando con la casa de mis padres. El próximo día 8, si no se soluciona antes, el BOE publicará la subasta de todos nuestros bienes.

P ¿Por qué decidieron invertir en este sector?

R Somos una familia de pequeños emprendedores que hicimos caso al Gobierno en aquel momento porque creíamos que las energías renovables eran una apuesta de futuro. Y lo son si te paras a pensarlo. El problema es que las eléctricas cuando vieron que el autoconsumo se iba a extender y que los pequeños inversores íbamos a ser competencia directa lo frenaron todo. De hecho, Iberdrola fue la primera que puso palos en las ruedas de este tipo de instalaciones.

P ¿La planta sigue funcionando?

R Sí, pero la hipoteca es de 7.000 euros al mes que es lo que habíamos calculado que generaría la planta. Tras expulsarnos del sistema la planta produce entre 600 y 700 euros al mes. Suma deuda más intereses y es la ruina total. Y ya no es el dinero, es que mi hermana tiene cáncer y yo estoy convencido de que es por el estrés emocional que hemos sufrido todo este tiempo. Estamos destrozados. Yo me he movido, he protestado y me he reunido con políticos de todos los partidos. Cuando tuve la ocasión de hablar con Zapatero me sonrió y se fue y cuando hablé con el ministro Álvaro Nadal me mintió a la cara directamente.

P ¿Qué quiere conseguir con este documental?

R Lo primero que pido es que se haga justicia, que se nos pague lo que firmamos y lo segundo poder decir con nombres y apellidos los responsables de esta estafa, que no fue todo el PSOE sino cuatro reunidos en Moncloa. Sé que ha habido algún afectado por este tema que se ha suicidado porque no veía una salida. Son unos mafiosos y unos sinvergüenzas.

P ¿El Gobierno actual les ha ofrecido alguna solución?

R Tanto la anterior ministra Cristina Narbona como la actual ministra de Energía y Medio Ambiente, Teresa Ribera, por lo menos ya han reconocido que se produjo una estafa. La semana pasada mantuve una reunión con el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, y parece que va a buscar una solución. Narbona también me aseguró que iban a tratar de solucionar el problema después de que pasara la Nochebuena acampado frente a Moncloa como protesta. Quiero confiar en que será así, pero no sé si la solución llegará a tiempo, antes de que nos embarguen.

P ¿Han acudido a los tribunales?

R La inversión en este sector fue de 25.000 millones porque también había fondos de inversión extranjeros que se interesaron. Ellos han acudido a los tribunales internacionales contra el Estado Español y ya hay sentencias que les dan la razón, así que eso puede sentar un precedente.