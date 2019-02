Educación extrema el control sobre las sustituciones de los profesores de la concertada

La Conselleria de Educación ha publicado una nueva orden con la que da una vuelta de tuerca al pago del sueldo de los profesores de la enseñanza concertada, que elige y contrata la diócesis de Orihuela-Alicante pero cuyo pago corresponde a la conselleria.

La normativa explicita hasta qué punto el departamento que dirige el conseller Vicent Marzà se toma en serio el aprovechamiento de los recursos públicos, concretando una serie de extremos que aumentan de forma más exhaustiva el control que se lleva a cabo, especialmente después de que el propio grupo político al que pertenece el máximo responsable educativo en la Comunidad denunciara antes los tribunales que profesorado contratado por el Obispado no había ejercido como docente pese a que se había estado pagando el sueldo mientras el PP dirigía el Consell.

La nueva normativa contempla, entre otros extremos, que Educación no va a admitir nuevas altas de profesorado para cubrir alguna sustitución coincidiendo con días no lectivos o periodos vacacionales. Este tipo de «variaciones en nómina», como se denominan técnicamente, no serán aceptadas por la conselleria y, por lo mismo, no las abonará.

Tampoco se aceptarán a partir de ahora, porque la normativa ya ha entrado en vigor, sustituciones ante cualquier baja de profesorado que se produzcan entre los cinco días hábiles previos a un periodo vacacional no lectivo.



Ausencias

Desde el sindicato mayoritario del sector, Fsie, subrayan que en la actualidad la sustitución de maestros especialistas de Primaria en los colegios concertados más pequeños, –que solo cuentan con una línea, o lo que es lo mismo, una sola aula para cada curso escolar desde primero a sexto de Primaria–, «es prácticamente inmediata porque no hay personal para cubrir la ausencia de un maestro, los que hay tienen que restar tiempo de sus horas complementarias para poder cubrir una falta puntual», señala José Gabriel Alfonso.

«Para hacer frente a estas nuevas exigencias, los profesores en activo tendrán que restar horas de su tiempo de descanso incluso para cubrir una baja si se produce en los cinco días anteriores a unas vacaciones», lamenta este delegado provincial del profesorado en la enseñanza concertada.

También prohibe a partir de ahora la Conselleria de Educación que haya profesores con más de 25 horas semanales en centros concertados, que es la tipificada como dedicación completa.

El sindicato Fsie explica que ahora se daban casos de maestros especialistas con un número de horas con las que no completan el horario en un solo centro, por tratarse de alguno de los más pequeños, y que tienen que acudir a otro colegio.

Educación ha comprobado, y lo admiten los propios delegados sindicales, que hay maestros a los que se les asignan 27 y 28 horas en algunos casos, por lo que exceden de una jornada completa de 25 horas, y la conselleria no lo va a permitir tampoco.

«Se ponen las cosas más difíciles. Esto llevará a dedicaciones de 25 horas sin completar y a buscar una aguja en un pajar cuando haga falta cubrir solo dos horas en alguno de los centros más pequeños», concluye Alfonso, de Fsie.



Los más afectados son 38 colegios con un aula por curso

Los 38 colegios de enseñanza concertada más pequeños, con una sola aula para cada curso desde primero hasta sexto de Primaria, son los que se van a ver más afectados ante las nuevas exigencias de Educación para pagar a los profesores, porque disponen de menos recursos, como apuntan desde el sindicato Fsie. Los docentes no podrán tener más de un cargo a partir de ahora, y en muchos de estos colegios el director se hacía cargo de la jefatura de estudios también. «Habíamos ganado sentencias sobre esto, quizá por eso han decidido fijarlo por ley», señala José Gabriel Alfonso.