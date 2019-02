Compromís critica a Ximo Puig por empañar la conmemoración de la Guerra Civil en Alicante

El grupo municipal de Compromís en el Ayuntamiento de Alicante ha expresado su rechazo a la programación presentada por el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, con actividades lúdicas por la Vuelta al Mundo a Vela, que coincide con la conmemoración del 80 aniversario del fin de la Guerra Civil.

Desde Compromís han calificado de "frivolidad y falta de sensibilidad" que a escasos metros de donde salió el buque Stanbrook, con los últimos refugiados de la República, se organicen estas actividades el mismo día que se celebra en Alicante la conmemoración por el fin de la contienda en la ciudad.

"No entendemos si Ximo Puig quiere aprovechar la visita a Alicante y por eso contraprograman, y más cuando ese fin de semana hay un congreso específico de Memoria Histórica donde mucha gente ha trabajado para que Alicante tenga una relevancia que merece en la historia mas reciente de nuestro país", ha afirmado María José Espuch, concejala de Compromís.

Desde Compromís recuerdan que hace meses preguntaron en el Congreso de los Diputados, a través del diputado Ignasi Candela, qué actos se planteaba el Gobierno Español para conmemorar el fin de la Guerra Civil en Alicante y que entre otras actividades se celebrará en la ciudad un congreso de Memoria Histórica.

"Se realizarán, a escasos metros una de otra, dos actividades que no tienen nada que ver, como es una conmemoración y estas actividades de ese estilo tan lúdico. No casan en ese mismo espacio las dos, y menos cuando es necesario usar el aniversario para acercar a la ciudadanía la memoria histórica de nuestra ciudad", ha recordado Espuch.