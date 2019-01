«Me voy con la pena de no ir hacia el Puerto con otro parque»

Tres años después de llegar a Alicante como jefe de los Bomberos, el vasco Eduardo Aragolaza cumplió ayer su último día al frente del servicio. Tras su regreso al País Vasco donde se jubilará en tres meses (fue fichado por el tripartito a finales de 2015), el Gobierno del PP dejará el cargo de manera provisional en manos de un técnico y en el anterior jefe de Bomberos, Carlos Pérez.



P Último día como jefe de Bomberos de Alicante después de tres años al frente del cuerpo.

R Ha sido un placer estar en Alicante. Me gustaría darle las gracias al concejal Fernando Marcos (PSOE), que me trajo, y a José Ramón González (PP), con quien he tenido una relación muy buena.

P¿Qué balance hace de su etapa?

R Hemos conseguido que la Casa del Fuego vuelva a funcionar, hemos enderezado el parque de Jesús González Soria, renovado vehículos, cambiado una organización muy mala por una más eficiente...

P¿Tiene alguna espina clava de su gestión?

R Ir hacia el Puerto, construir un tercer parque en esa zona. Me voy con esa pena. Alicante tiene un potencial bestial, tiene unas instalaciones únicas, una gente muy preparada que solamente necesita que se le dé cuerda. Sólo hace falta un empujoncito; pero bueno, sólo han sido tres años aquí en Alicante, en ese tiempo tampoco íbamos a arreglar el mundo.