Las obras en la cocina del Hospital General provocan que la comida llegue tarde y fría

Tarde y fría. Así está llegando en los últimos días la comida a las habitaciones del Hospital General de Alicante.

El reciente cierre de la cocina del centro sanitario para acometer su reforma integral está obligando desde hace una semana a cocinar a diario la comida para los 800 pacientes de este centro en el vecino Hospital de Sant Joan y a traerla en furgonetas para su posterior reparto por las habitaciones.

«La leche parece recién sacada de la nevera, está helada y lo mismo ocurre con los caldos, que no hay quien se los coma», señalaba días atrás una paciente ingresada en el área de Traumatología del Hospital General. No sólo la temperatura de la comida está siendo motivo de quejas, también el retraso con el que ésta llega a las habitaciones de los pacientes. «Ha habido varios días en los que he tenido que bajar a comprar el desayuno para mi madre en la cafetería del hospital, porque no se lo traían a la habitación y no podía tomarse la medicación de la mañana con el estómago vacío», se quejaba estos días la hija de una enferma ingresada en la quinta planta del centro sanitario.



Horas intempestivas

Esta mujer asegura que durante los últimos días los desayunos han llegado a las 10.30 de la mañana, la comida pasadas las 14 horas «y la cena en ocasiones no se la han dado hasta las 10.30 de la noche, muy tarde tratándose de un hospital». Aunque asegura que ha puesto varias reclamaciones en el Servicio de Atención e Información al Paciente, lamenta que de momento no han servido para que las condiciones en las que llegan los alimentos mejoren.

Los pacientes también se quejan de que las bandejas llegan manchadas de comida y los cuencos sucios debido, al parecer, al traslado que se tiene que hacer ahora de los alimentos.

El proyecto de reforma de la cocina del Hospital General Universitario de Alicante asciende a 402.000 euros. Desde la Conselleria de Sanidad señalan que la misma se encontraba en muy mal estado. Este mes de enero se ha procedido a la sustitución de pavimentos y alicatados, la sustitución de cámaras frigoríficas, la renovación de sumideros y rejillas de saneamiento, la sustitución de extractores y ventiladores de aporte de aire y la instalación de nuevos equipos de refrigeración para las cámaras.

Está previsto que los trabajos duren cuatro meses y desde Sanidad señalan que, si bien la comida de prepara en el vecino Hospital de Sant Joan, ésta se emplata «en un espacio habilitado específicamente para ello en la antigua cafetería exterior del hospital de Alicante, donde también se elaboran los desayunos y meriendas».



Ajustes en el servicio

La Conselleria de Sanidad señala que desde el pasado 22 de enero, cuando se cerró la cocina, «se están realizando los ajustes necesarios para poder garantizar el normal funcionamiento del servicio».

Desde el sindicato CC OO en el Hospital General, su delegado Francisco Tévar, lamenta «la mala imagen que se está ofreciendo de la sanidad pública», así como la falta de información con la que se están haciendo las cosas. «Nadie nos ha comunicado nada sobre esta obra ni sobre el plan alternativo que se está llevando a cabo».

No es la primera ocasión en la que el servicio de cocina es blanco de críticas de trabajadores y pacientes. Hace unos años, en plena ola de recortes, los menús sufrieron un notable abaratamiento, con una reducción en la calidad de la materia prima y de las opciones para que los enfermos escogiesen.