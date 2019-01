La Zona Azul acentúa el enfrentamiento en el Pla

Controversia. La Concejalía de Tráfico se enfrenta a un escenario difícil a cuatro meses de las elecciones: vecinos y comerciantes contra otros vecinos por la posible implantación de la zona regulada de aparcamientos en calles del Pla y Carolinas. La decisión, que corresponde al Gobierno municipal del PP, parece imposible, por ahora, que contente a todas las partes.

La posible implantación de la Zona Azul y Naranja en calles del Pla y Carolinas está agudizando la brecha entre entidades sociales de esos dos barrios, con el cruce de duros comunicados que evidencian el enfrentamiento por una medida que está sobre la mesa de la Concejalía de Tráfico, que tras escuchar las posiciones divergentes debe decidir si pone en marcha la zona de aparcamiento regulado para fomentar el movimiento de vehículos o lo deja todo tal cual está, que fue lo que hizo en su día la alcaldesa Sonia Castedo (PP), que optó por no tomar una decisión ante la falta de consenso.

La polémica volvió a primera línea hace apenas una semana, cuando el concejal de Tráfico, el popular José Ramón González, convocó a las partes a una reunión para abordar la posible implantación del aparcamiento regulado en superficie, es decir, de la controvertida ORA.

Esa cita, a su vez, se producía a raíz de una reunión de la Junta de Distrito 2, que se produjo el pasado verano, en la que se acordó por unanimidad que se «agilicen» las actuaciones para implementar la zona de aparcamiento regulado en las calles del Pla-Carolinas con el objetivo de «revitalizar, potenciar y reactivar» los comercios de la zona, «al igual que se ha hecho en el centro y en otras zonas de la ciudad, para asegurar al mismo tiempo el aparcamiento de los residentes». El visto bueno a esa petición de comerciantes y vecinos contó con el visto bueno de todos los presentes en esa reunión, incluido (según el acta) el concejal de Guanyar Daniel Simón, quien sin embargo cambió de opinión al darse a conocer públicamente el acuerdo de esa reunión de la Junta.

Con la reciente reunión en Tráfico sobre la mesa arrancó el cruce de comunicados en el que han participado, al menos, dos asociaciones de vecinos y una de comerciantes. Dos de ellas están a favor de la implantación de la Zona Azul y Naranja, mientras que la tercera, próxima a los postulados de Guanyar en este asunto, se muestra contraria a pagar por aparcar. «La AVV Barrio del Pla viene comprobando desde hace años cómo algunos de los representantes vecinales de la Junta de Distrito 2 confunden su opinión personal con la de los vecinos de ese distrito. Esos mismos representantes se han permitido el lujo de utilizar, de forma torticera, un órgano de participación ciudadana como es esa Junta con el fin de obligar a la implantación del estacionamiento regulado en superficie en el barrio del Pla», dicen desde la entidad liderada por Carmen Cobela, crítica con la llegada de la Zona Azul y Naranja: «Ese sistema de regulación del aparcamiento no garantiza una plaza para los residentes, y la implantación de dicho sistema incide de forma negativa en la frágil economía de los habitantes del barrio».

En respuesta a ese reciente comunicado, dos entidades han emitido sendos escritos de respuesta, donde se mantiene el nivel de dureza entre asociaciones que comparten zona: Pla-Carolinas.

Desde los vecinos representados por la asociación El Eco se mostraron a favor de la iniciativa, reprobando a la otra entidad de residentes: «Hago constar que no autorizo de forma alguna a que ustedes utilicen mi nombre, el de la Asociación de Vecinos El Eco del Barrio del Pla y el de los vecinos a los que represento. Bajo ningún concepto vamos a permitir que nos utilicen en ningún escrito, foro o redes sociales. Nuestra asociación tiene la representación oficial y legal de una parte de los vecinos del Pla, al igual que ustedes que representan a otra parte, quedando muy claro que no a todos los vecinos del barrio del Pla», señalan en un texto firmado por Aránzazu Añorga. En una línea similar se ha mostrado la Asociación de Comerciantes del Pla-Carolinas, en respuesta a la entidad vecinal contraria al aparcamiento regulado: «Nada de lo que dicen es verdad, lo dicen tendenciosamente. No vamos a permitir nunca y bajo ningún concepto que ustedes usurpen nuestra voz y la utilicen en su propio beneficio engañando y distorsionando la verdad».

En este beligerante escenario de enfrentamiento entre entidades sociales en el Pla y Carolinas, el Gobierno municipal del PP debe decidir: implantar la Zona Azul y Naranja, a petición de una asociación de vecinos y otra comercial, o quedarse de brazos cruzados, como le pide otra entidad vecinal. Llegar a un acuerdo, por ahora, no parece tarea sencilla.