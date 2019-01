La ley del Juego blindará la prohibición de locales a 150 metros de colegios en la Comunidad

La proliferación de casas de apuestas y locales de juego en pueblos y ciudades de la Comunidad Valenciana amenaza con convertirse en un problema social, con mayor peligro si cabe para un sector especialmente sensible como es el de niños y adolescentes.

La Ley del Juego llega esta semana a las Cortes Valencianes para el debate de totalidad del proyecto de ley de la Generalitat. Una de las enmiendas que se ha presentado y que tiene muchas probabilidades de salir adelante es la que impulsa el PSPV-PSOE y que busca poner coto a que las salas de juego puedan instalarse, como ocurre en la actualidad, cerca de centros docentes.

La iniciativa de los socialistas señala que aquellos establecimientos autorizados para la formalización de cualquier tipo de apuesta no podrán abrirse a una distancia inferior a 150 metros de los accesos normales de entrada o salida de los centros que impartan enseñanza reglada no universitaria, según recoge el documento que se va a someter a debate.

En la actualidad, según explica a este diario el diputado José Muñoz, que es el autor de la iniciativa, en España solo existen cuatro comunidades autónomas que tienen esta prohibición en una ley, de forma que se blinda el alejamiento de los locales de apuestas de los colegios. Se trata de Canarias, que contempla 300 metros, Asturias y Cataluña, que prevén 100 metros, y Galicia que, como ahora en la Comunidad Valenciana, los prohíbe a menos de 150 metros.



Enmienda sin problemas

La enmienda no tendrá problemas, salvo sorpresa, en salir adelante ya que los partidos que conforman el pacto del Botànic (PSPV, Compromís y Podemos) tienen mayoría y, además, es una iniciativa que los socialistas creen que va a encontrar también el apoyo del resto de partidos porque permite regular por ley una situación, la de las casa de apuestas, que hasta ahora no tenía cobertura con rango de ley. También se incluirá que las casas de juego no se podrán instalar a una distancia de 700 metros una de las otras, de forma que se evite su aglomeración en las zonas más concurridas de las ciudades. Hasta ahora, en la Comunidad Valenciana esta cuestión se regulaba mediante decretos, pero ahora pasará a estarlo por ley.

El diputado Muñoz asegura que para los socialistas valencianos es importante una norma que regule, «de una manera realista y responsable la actividad del juego».



Crecen los casos de ludopatía

Por ello defienden «un texto que se adapte a las nuevas realidades que han llegado a través de internet y, sobre todo, que proteja a los menores ante las preocupantes cifras de ludopatía que existen. «Las estadísticas sobre la adicción al juego en edades tempranas son alarmantes y es necesario dar un paso firme y establecer una regulación preventiva», añade Muñoz, que considera necesario una norma como la que ya se tramita en las Cortes.