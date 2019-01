El PSOE presiona al Gobierno municipal del PP con la tarifa plana del autobús de Alicante

El grupo municipal socialista ha anunciado hoy que llevará al próximo Pleno, que se celebrará este jueves, la paralización de la tarifa plana del autobús, un proyecto que está paralizado por el interventor al no estar aprobado el Presupuesto municipal de 2019. Según un comunicado, los socialistas preguntarán en el Pleno al alcalde, el popular Luis Barcala, si "finalmente piensa cumplir, aunque sea con retraso, con lo prometido y poner en marcha el bono de tarifa plana que anunció el pasado 16 de noviembre". El bono, según el Ayuntamiento, tendría que haber entrado en funcionamiento el pasado mes de diciembre. "No nos queda otro remedio que empezar a llevar a Pleno uno a uno todos los incumplimientos del PP y la lista es tan larga que no habrá sesiones suficientes", ha advertido el concejal Fernando Marcos.

Según publicó este diario, el interventor municipal tiene bloqueado el proyecto para poner en marcha el bono de 30 días, con tarifa plana para viajar sin límite durante un mes por 40 euros en el transporte público de Alicante, que anunció el gobierno municipal del PP a mediados de noviembre. El área de Intervención considera que el proyecto no dispone de la consignación presupuestaria necesaria, ya que aún no se han aprobado las cuentas municipales para este año, según confirmaron fuentes municipales. Usuarios del transporte público de Alicante han mostrado su malestar por el retraso de esta tarifa plana que el Ayuntamiento anunció que entraría en vigor el pasado diciembre.

El edil socialista recuerda, a través de la nota, que la Concejalía de Movilidad, durante su época como responsable, "puso en marcha el primer bono tarifa plana que ha existido en Alicante, el bono ruta 4/30 que permite a los jóvenes utilizar de forma ilimitada el transporte público por 15 euros al mes". Según Marcos, "hace muy poco que el PP ha difundido un estudio valorando muy positivamente esta medida, así como las de modernización y accesibilidad que también impulsó el anterior equipo de Gobierno".

Para el concejal, "Barcala saca pecho con el trabajo ajeno, lo lleva haciendo durante nueve meses, pero sería necesario que dedicase algo de tiempo a trabajar y de esa forma evitaría que tuviésemos que estar siempre pendientes de sus incumplimientos".

Marcos recuerda que el bono tarifa plana sólo resultará rentable a aquellos usuarios que utilicen más de 47 veces al mes el transporte público. "No creemos que sirva para facilitar la movilidad de los ciudadanos. De hecho, siempre hemos sido partidarios de crear un bono social, en función de la renta de las personas, y de esa forma tratar de adaptar los precios a las necesidades", explica Marcos.

El concejal espera, según el comunicado, que la "próxima Corporación vuelva a realizar una apuesta decidida por fomentar la movilidad sostenible eliminando coches particulares de la vía pública y reduciendo considerablemente el vertido de gases contaminantes". El PP, según Marcos, "no quiere una ciudad moderna y no va a mover un dedo para cambiar la fisonomía de Alicante, ya vimos su apuesta clara por terminar con la peatonalización, pero creemos que la nueva corporación se mostrará más acorde a los nuevos tiempos".