El PSOE critica a Barcala por presentar "como propio" el proyecto del Distrito Digital impulsado por el Consell

"No tiene ningún sentido que el señor Barcala salga ahora vendiendo como nueva una idea en la que el Consell lleva meses trabajando". Así han reaccionado los socialistas alicantinos tras el anuncio del alcalde, el popular Luis Barcala (PP), de proyecto "Alicante Futura", una propuesta en el entorno portuario de la ciudad "para el cual se plantea un uso preferente vinculado a la nueva economía digital", según el Gobierno municipal.

El anuncio, por su parte, ha sumado hoy el apoyo del presidente de la Diputación, el popular César Sánchez, quien ha desvelado que ya se han producido conversaciones entre ambas administraciones, ambas en manos del PP. "El alcalde tiene la idea de convertir Alicante en el Silicon Valley del Mediterráneo. Estamos a su disposición", ha apuntado Sánchez durante la firma de un convenio con la Cámara de Comercio y AEFA. La dirigente de la entidad provincial ha subrayado la posición "geoestratégica" de la ciudad de Alicante, aunque ha apostado por la suma de otras entidades. "Faltan inversiones de otras administraciones, es un proyecto de territorio. Es un buen camino para emprender, no será fácil. Va a tener todo el apoyo de la Diputación de Alicante, es una oportunidad para liderar".

Barcala dio a conocer esta iniciativa en la reciente intervención en la Convención Nacional del PP. La propuesta plantea hacer de la ciudad, según los populares, "la capital mediterránea de la industria tecnológica, el emprendimiento digital y la nueva economía urbana", lanzando, con vocación de liderarlo y potenciarlo en su alcance y efectos, un proyecto que busca hacer de Alicante "el mejor lugar para iniciar y consolidar proyectos empresariales de alto valor añadido, basado en el desarrollo de las tecnologías, la economía digital y la innovación aplicada", sobre la base del diálogo productivo con los distintos interlocutores públicos y privados.

Tras ese anuncio de los populares, los socialistas alicantinos, con la portavoz Eva Montesinos al frente, consideran "ridículo" que el alcalde decida" a estas alturas presentar como propio el Distrito Digital" y le instan a "sumar esfuerzos". A través de un comunicado, el grupo municipal socialista agradece a Barcala que "comparta el modelo de ciudad presentado por el presidente de la Generalitat, el socialista Ximo Puig", además le invita "a trabajar por los ciudadanos en lugar de poner, una vez más, las instituciones al servicio de su partido".

Para Montesinos, "parece que el alcalde ha dado un nuevo paso en su estrategia y ahora decide hacer pasar como propias ideas ajenas, olvidando, como siempre, que no se puede engañar a los ciudadanos". Desde el PSOE consideran "fundamental que Barcala haya decidido sumarse a la iniciativa de los socialistas para fomentar el distrito digital". Lo importante, para los socialistas alicantinos, "no es de quién es el proyecto, sino de que forma podemos contribuir todos para convertirlo en realidad".

La portavoz socialista Montesinos recuerda que para "convertir los proyectos en realidad es necesario trabajar e implicar" a todas las administraciones. "No tiene sentido buscar el titular y la fotografía si después no hay trabajo diario. Lo primero que tiene que hacer Barcala es trasladar todo el apoyo del Ayuntamiento al Consell para sacar adelante el Distrito Digital", apunta la socialista, dura con el anuncio del alcalde: "El sin sentido político del señor Barcala para no tener fin. Ya no le basta con realizar anuncios que nunca ven la luz, ahora ha decidido copiar ideas ajenas pensando que nade se va a dar cuenta".



Para Ciudadanos, una "cortina de humo"