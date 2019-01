Bruselas obliga a reducir a la mitad el consumo energético de las viviendas

Casas más confortables y sostenibles. Arquitectos, promotores y constructores coincidieron ayer al analizar la nueva directiva europea sobre la eficiencia energética de los edificios, que la normativa obliga ya desde este año a construir con mayor calidad y eficiencia, pero no tiene por qué suponer un aumento adicional de los precios, que están más marcados por el suelo, las expectativas de beneficios empresariales y a partir de ahora por la diligencia de la Administración con la normativa. Se debe reducir a la mitad el consumo energético y a partir de 2020 deberá irse a consumo energético cero. Más de cien profesionales han asistido a la jornada organizada por Provia.

Jesualdo Ros, secretario general de Provia, apuntó, en este sentido, que "estamos todos de acuerdo en que los edificios van a ser cada día más eficientes y se debe trabajar en ello pero tiene sus costes y ahí la Administración tiene que colaborar porque el producto será mejor y más caro. No se trata de ayudas económicas concretas salvo para los compradores de VPO pero los ayuntamientos tienen que ser conscientes que de no se puede seguir trabajando con normas de hace 30 años como la distancia entre forjados".

Lo que está claro es que, a partir de este mismo año, los edificios que se construyan en Alicante deberán reducir a la mitad el consumo energético al pasar de los 33/55 kilowatios/hora actuales a los 28 kw/hora exigidos por la normativa que, además, se va a endurecer a partir de 2020 hasta reducir el consumo a lso 15 kw/hora, según se analizó ayer en una jornada organizada por la Asociación Provincial de Promotores (Provia) y el Colegio de Arquitectos. A nivel de costes la construcción es la tercera pata de un banco que se completa con el suelo y el beneficio empresarial.

El arquitecto y profesor de la Universidad de Alicante, Carlos Pérez, ha señalado en su intervención que la construcción de inmuebles debe basarse en cinco parámetros. Paredes más aislantes, ventanas casi estancas, un control absoluto, reducción incluida, del sol que llega al vidrio -los toldos, marquesinas no tienen que correr ya a cargo del propietario-, carpinterías más impermeables y un estricto control de la renovación del aire. "Hasta ahora todo se ha basado en que el confort de la vivienda dependiera de la mayor y mejor equipación del hogar. Aparatos de frío o calor... Ahora, además de estas dotaciones, de lo que se trata es que el edificio sea de por si eficiente y, por ejemplo, sus equipaciones propias reduzcan la necesidadad de contar con más aire frío o caliente".

Pérez apunta que la construcción va a ser "clave para el edificio sea autosuficiente para autoregular las temperaturas, el ruido,algo que nos va a permitir, incluso, combatir la pobreza energética", ha subrayado el arquitecto durante su ponencia.

La Unión Europea ha redoblado sus esfuerzos para luchar contra el cambio climático con el objetivo de lograr una progresiva descarbonización en el año 2050. Esta estrategia implica a la sociedad, a los poderes públicos, los distintos sectores económicos y los ciudadanos, que han de jugar un papel destacado. Los cambios que el sector de la construcción debe poner en marcha para adaptarse a la Directiva de Eficiencia Energética de Edificios (2010/31/EC) plantean muchos retos de cara a su implantación en 2020, algunos de gran calado y que implican la transformación de procesos de diseño, construcción y gestión de los edificios.

Esta directiva, cuyo objetivo es la implantación de los edificios de consumo casi nulo o NZEB (Nearly Zero Energy Buildings), es decir, edificios con una mayor eficiencia energética, tiene efecto no sólo en las constructoras, sino en todos los agentes que trabajan en el sector, incluyendo también a arquitectos, promotores inmobiliarios, fabricantes de materiales, sistemas y equipos. Todos ellos deberán adaptarse para cumplir con las exigencias que la normativa plantea.

Por todo ello, Provia organizó ayer la Jornada "Edificios de consumo casi nulo (nZEB): Un reto para 2020", con la que pretende analizar la situación en la que nos encontramos actualmente en España con respecto a esta normativa, profundizar en los aspectos técnicos que más incidencia tienen en el sector y conocer de qué manera las empresas están innovando para facilitar el cumplimiento de dicha directiva europea.