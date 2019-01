El PSOE insta a Barcala a que regule los alojamientos turísticos

El grupo municipal socialista preguntará en pleno al alcalde, Luis Barcala si piensa tomar alguna decisión sobre la regulación de los alojamientos turísticos o si piensa "aplicar su forma habitual de actuar y no realizar ninguna acción en absoluto". "Una ciudad como Alicante, cuyo nombre está completamente ligado al turismo, no puede permitirse ir a la cola en una asunto tan importante", explica la portavoz socialista Eva Montesinos.

La aplicación de la nueva Ley 15/2018, de Turismo, Ocio y Hospitalidad, que entró en vigor el pasado 9 de julio de 2018, ha puesto de manifiesto determinadas situaciones que obligan a adoptar las medidas necesarias para corregirlas con el fin de adaptar las normas urbanísticas del Plan General de 1987 a las necesidades actuales de la ciudad.

La ciudad de Alicante, con el Plan General vigente, ha podido afrontar la aplicación de la norma, con independencia de la singularidad de cada instrumento de ordenación urbanística que determinan los usos que pueden desarrollarse en cada ámbito, pero se ha puesto de manifiesto la imposibilidad casi absoluta de poder ejercer la actividad de de viviendas de uso turístico y alojamiento temporal en las zonas de Calificación denominadas Edificación Abierta (urbanización). "Somos conscientes de la complejidad del tema, pero lo que no puede hacer el alcalde es mirar para otro lado y no tomar ninguna decisión", explica Montesinos.

Actualmente, el alojamiento temporal en urbanizaciones, salvo que ocupe el edifico en su totalidad, o se trate de una planta baja, es prácticamente imposible. Esta situación se da sobre todo en el frente de la fachada litoral y, por tanto, una ciudad que apuesta decididamente por la actividad turística como motor de desarrollo, creación de empleo y fuente de ingresos, no ofrece posibilidad de alojamiento temporal en zonas de playa. "Resulta urgente la aprobación de una modificación ya que esta ciudad no puede perder nuevamente la iniciativa de los emprendedores en la creación de riqueza y, asimismo, su no regulación puede crear un mercado ilegal de viviendas de uso turístico sin control alguno por parte de la administración, con el lógico perjuicio que ello puede crear a los vecinos residente de dicha zona", explica Montesinos.

El grupo municipal socialista considera inaplazable esta cuestión y explica que no se trata de extender todos los usos de alojamiento temporal a cualquier zona del término municipal de Alicante, sino al frente litoral, porque de lo contrario podría no permitirse el alojamiento vacacional reglado en zonas como la Playa de San Juan provocando un aumento del alojamiento ilegal que la administración Regional ha decidido combatir de forma decidida.

Los socialistas advierten que la dejación de funciones que realiza día a día el gobierno del PP terminará generando hipotecas que luego tendrán que pagar futuras corporaciones. "El PP es experto en eso, de hecho todos recordamos los 140 millones de euros que dejaron la última vez que tuvieron responsabilidades de gobierno", finaliza Montesinos.