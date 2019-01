Provia analiza la necesidad de construir edificios más sostenibles

La Asociación de Promotores Inmobiliarios de la Provincia de Alicante ha organizado una Jornada que contará con representantes de la Concejalía de Urbanismo de Alicante, el Colegio Territorial de Arquitectos y la Universidad de Alicante, entre otros, y que ahondará en los retos del sector para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos a través del crecimiento sostenible y el ahorro energético. Recientemente la UE ha redoblado sus esfuerzos para luchar contra el cambio climático con el objetivo de lograr una progresiva descarbonización en el año 2050.

Esta estrategia implica a la sociedad, a los poderes públicos, los distintos sectores económicos y los ciudadanos, que han de jugar un papel destacado. Los cambios que el sector de la construcción debe poner en marcha para adaptarse a la Directiva de Eficiencia Energética de Edificios (2010/31/EC) plantean muchos retos de cara a su implantación en 2020, algunos de gran calado y que implican la transformación de procesos de diseño, construcción y gestión de los edificios, según subraya Provia en un comunicado.

Esta directiva, cuyo objetivo es la implantación de los edificios de consumo casi nulo o NZEB (Nearly Zero Energy Buildings), es decir, edificios con una mayor eficiencia energética, tiene efecto no sólo en las constructoras, sino en todos los agentes que trabajan en el sector, incluyendo también a arquitectos, promotores inmobiliarios, fabricantes de materiales, sistemas y equipos. Todos ellos deberán adaptarse para cumplir con las exigencias que la normativa plantea.

Por todo ello, Provia ha organizado la Jornada "Edificios de consumo casi nulo (nZEB): Un reto para 2020", con la que pretende analizar la situación en la que nos encontramos actualmente en España con respecto a esta normativa, profundizar en los aspectos técnicos que más incidencia tienen en el sector y conocer de qué manera las empresas están innovando para facilitar el cumplimiento de dicha directiva europea.