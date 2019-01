Normas de mediación por los conflictos que se puedan producir con el mando

n Los pacientes afirman que, en las habitaciones dobles, por regla general se ponen de acuerdo sobre qué programas ver en la televisión ahora que se paga por ella. De alguna manera prevalece el criterio del que paga sobre el «invitado». Pero, ¿qué pasará cuándo vuelva a ser gratuita en caso de que se produzcan conflictos por el control del mando en las habitaciones compartidas? Los servicios centrales de la Conselleria de Sanidad están diseñando el nuevo protocolo y con este fin han contactado con los distintos hospitales para pedir los datos del número de televisiones que tienen mientras trabajan en cómo se va realizar el cambio a través de una instrucción.

En los hospitales esperan que la Conselleria de Sanidad dicte una especie de normas de mediación para resolver los conflictos que se puedan producir pero, de no ser así, desde la Gerencia del Hospital de Alicante señalaron que se buscará alguna fórmula para dar solución a los problemas que surjan por este motivo en las habitaciones dobles.

En general los pacientes aseguran que suelen evitar enfrentamientos. Es el caso de Consuelo Sánchez, que ha ingresado varias veces por cuatro operaciones de espalda. Aunque suele estar sola en la habitación durante sus ingresos, no tiene problemas a la hora de compartir mando si está con alguien más en la habitación. «Como pago yo, les dejo ver en el día lo que quieren y por la noche elijo lo que me gusta. De todos modos, no hay discusiones por la tele, todos somos civilizados». María Isabel Camacho ocupa una habitación individual pero también la ha compartido en anteriores ingresos. «Se suele poner de acuerdo. Estuvo con una chica y como las dos veían programas del corazón no había discusiones por el mando», asegura su cuidadora.