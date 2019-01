La epidemia de gripe llega a la provincia

Los especialistas destacan que los contagios seguirán aumentando en las próximas dos semanas y que, de momento, la vacuna está siendo eficaz.

Los casos de gripe se han disparado un 126% en la última semana y la provincia de Alicante ya se encuentra en situación de epidemia, según los datos facilitados ayer por la Conselleria de Sanidad. En estos momentos la enfermedad afecta a 118 personas por cada 100.000 habitantes. La población más afectada son los niños y adolescentes y muy especialmente los menores de cuatro años, donde se registran más de 350 casos por cada 100.000 habitantes. Según las muestras analizadas, los tipos de virus circulantes en la Comunidad Valenciana son el tipo A H1N1 y el tipo AH3N2.

La llegada del virus se ha retrasado este año por las cálidas temperaturas registradas el pasado mes de diciembre y no ha sido hasta mediados de enero, con la llegada del frío, cuando la enfermedad ha iniciado su escalada. En este sentido, la epidemia está aún lejos del pico máximo alcanzado el año pasado, precisamente en esta misma semana, cuando la enfermedad rozó los 300 casos por cada 100.000 habitantes. Especialistas que trabajan en el área de enfermedades infecciosas creen que, por la dinámica que está teniendo la enfermedad hasta ahora, no alcanzará los niveles de intensidad del año pasado, un año especialmente virulento, con decenas de muertos en toda España. No obstante, los expertos se muestran cautos, ya que no encontramos en la segunda semana de escalada y la gripe, por lo general, suele ir en ascenso durante cuatro semanas antes de que los casos comiencen a bajar.

Además, según la Conselleria de Sanidad, el 88,5% de los casos de personas infectadas por el virus no estaban vacunadas. Según especialistas consultados por este periódico, los estudios que se están realizando de manera preliminar muestran que este año la vacuna contra la gripe está siendo bastante efectiva, lo que podría guardar relación con la menor escalada de casos respecto al año pasado. No obstante, estas mismas fuentes se muestran muy cautas, ya que nos encontramos en el inicio de la epidemia. Cabe recordar que cada año la vacuna en nuestro país se elabora en función de los virus que han circulado en el hemisferio sur y no siempre coinciden con los que finalmente afectan a la población española. El año pasado, en el que la epidemia fue especialmente virulenta, la vacuna de la gripe sólo fue eficaz en un 25% de los casos.

Con la epidemia ya instalada en la Comunidad, el goteo de pacientes aquejados de gripe ya empieza a ser diario en las consultas de los médicos de familia sin que la Conselleria de Sanidad haya establecido un plan de refuerzos específico para atención primaria, algo que ha enfadado a la Sociedad Valenciana de Medicina Familiar y Comunitaria. «La consellera nos ha dicho que hay un plan de refuerzos global y que depende de cada gerente de departamento la distribución de los refuerzos, cuando todos sabemos que ese personal va siempre destinado a Urgencias y a las plantas de hospitalización», lamentaba ayer Aurelio Duque, presidente de la SVMFyC. Duque sostiene que, aunque en las consultas aún no hay un colapso por la gripe, «cada día llegan dos o tres pacientes y esto va a ir a más».

En los hospitales, los casos de gripe que comienzan a llegar se suman a la gran cantidad de pacientes que estas semanas han acudido a Urgencias aquejados de neumonías, bronquiolitis en el caso de los niños y otros problemas respiratorios. La actividad ayer en las Urgencias del Hospital General de Alicante era intensa, aunque según destacaron desde CC OO el centro aún mantenía cerrada media planta de hospitalización para abrir en caso de que la situación se desbordase. En el Hospital de Sant Joan, a mediodía Urgencias también estaba casi al cien por cien de ocupación, aunque sin que se llegaran a acumular camas en los pasillos, según destacaron desde el Sindicato de Enfermería, Satse.