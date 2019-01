Barcala intentará pactar con los grupos de la oposición enmiendas al Presupuesto

El Gobierno municipal el PP, a través de la Concejalía de Hacienda, tiene previsto negociar las enmiendas que presenten grupos de la oposición a los Presupuestos municipales con el objetivo de lograr la aprobación del documento. Así lo ha asegurado hoy el edil del área, el popular Carlos Castillo, quien se muestra abierto a modificar el actual borrador de las cuentas una vez se apruebe en Junta de Gobierno y antes de llegar al Pleno.

Entre las peticiones que podrían incluirse en el Presupuesto destaca la ampliación de la partida para ayudas al pago del IBI (solicitado por Cs y Compromís), la redacción de un proyecto para construir una nueva escuela infantil en Alicante (pedido por Compromís) y la ampliación del dinero previsto para impulsar la redacción de un nuevo PGOU (a petición de Cs y de Guanyar).

El Ejecutivo de Barcala, en cambio, no tiene previsto incluir otros cambios pedidos desde los grupos con los que está negociando para que no bloqueen la aprobación del Presupuesto. Por ejemplo, el Gobierno local descarta reducir la partida de Protocolo en Alcaldía, presupuestada en 50.000 euros frente a los 35.000 del pasado año. Tampoco se muestra abierto a dedicar más dinero para la compra de vivienda social, después de que los últimos intentos hayan fracasado por la falta de oferta. Ambas peticiones están firmadas desde la formación liderada por Miguel Ángel Pavón, quien asegura que presentarán enmiendas porque consideran que el "nivel de inversiones es muy bajo pese a haberse cancelado el Plan de Ajuste". Y es que, según Guanyar, "parece que el problema de la vivienda social no importa al PP".

El Presupuesto, que ya cuenta con el aval de los cuatro organismos autónomos (hoy se ha aprobado en el Patronato de Vivienda), pasará en breve a estar sobre la mesa del interventor, que a su vez dispondrá de un máximo de diez días para emitir su informe. Cuando las cuentas sumen el visto bueno del alto funcionario, la Junta de Gobierno procederá a su aprobación, lo que abrirá el periodo de presentación de enmiendas.

La resolución de las nuevas peticiones,que el Ejecutivo de Barcala intentará pactar previamente con grupos de la oposición (sobre todo aquellos que se muestren más abiertos a no bloquear la aprobación de las cuentas), se realizará en la Comisión de Hacienda previa al Pleno. El Gobierno del PP (con 8 concejales de 29) necesita más votos a favor que en contra para la aprobación inicial de las cuentas de 2019.