Barcala da largas a la oposición y sigue sin convocar las comisiones pendientes

Los grupos de la oposición siguen reclamando al Gobierno liderado por el popular Luis Barcala que convoque las comisiones pendientes, que continúan sin fecha. Entre ellas, destacan la comisión aprobada por el Pleno para investigar los contratos vinculados a Jorge Crespo, que fue asesor del Gobierno del PP hasta que dimitió al descubrirse que una empresa de la que era socio concursó en el proceso de adjudicación de un contrato de 40.000 euros. Esa comisión, que se aprobó en el Pleno de noviembre, sigue sin tener fecha para su constitución oficial.

También sigue en el limbo, por ahora, la comisión plenaria para investigar posibles irregularidades en el asfaltado de calles en la partida rural del Moralet. Ese órgano tuvo el visto bueno de la Corporación en septiembre, pero a día de hoy sigue sin convocarse.

La oposición, por otro lado, se unió recientemente para reclamar al Gobierno de Barcala que convocase la Comisión de Limpieza para tratar la situación del servicio de limpieza viaria y recogida de basura después de que Cs denunciara que no se había realizado la auditoría económica el pasado año y que todavía no se sepa nada del estudio de calidad del servicio que anunció el Gobierno del PP al poco de llegar a la Alcaldía gracias al voto en blanco de la tránsfuga Nerea Belmonte. Los cuatro grupos de la oposición registraron un documento conjunto para reclamar una reunión de la comisión, para la que el PP no ha puesto fecha todavía.

Tampoco se sabe nada de una comisión reclamada por los grupos de izquierda, que se aprobó en septiembre de 2016, con el tripartito al frente del Gobierno. El Pleno dio luz verde a que se constituyera un órgano con presentación de toda la Corporación para coordinar los actos con motivo de los 80 años del final de la Guerra Civil. Desde los exsocios del tripartito señalan que en el mes de abril se cumple la efeméride y, critican, la comisión no se reúne.