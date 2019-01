La Audiencia tendrá que designar a un nuevo tribunal para juzgar el PGOU

Confirma que éstos habían resuelto sobre aspectos que afectan al fondo de la imputación de los exalcaldes de Alicante Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo durante el caso Brugal.

Los cuatro magistrados que componen la sección que iba a juzgar las presuntas irregularidades en la tramitación del Plan General de Ordenación Urbana de Alicante no intervendrán en el juicio. Un tribunal ha aceptado la abstención que éstos plantearon alegando que ya se habían pronunciado sobre aspectos que afectaban al fondo de la imputación de los exalcaldes de Alicante, Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo, y por lo tanto podrían estar contaminados para enjuiciar la causa. La Audiencia Provincial deberá poner en marcha el procedimiento para elegir a un nuevo tribunal. Sin embargo, la dificultad está en encontrar a algún magistrado que no haya resuelto nada sobre esta causa, ya que prácticamente en todas las secciones se han tenido que resolver multitud de recursos planteados tanto por las defensas como por las acusaciones a lo largo de toda la instrucción judicial y que arrancó en el año 2010.

La causa del PGOU es una pieza separada del llamado caso Brugal. Un juzgado de Orihuela investigaba una presunta trama de sobornos para la adjudicación de la contrata de basuras en el municipio. Las escuchas telefónicas de la Policía revelaron otras presuntas irregularidades que posteriormente dieron lugar a que la causa se dividiera en una veintena de piezas separadas que se repartieron entre distintos juzgados de la provincia. En la causa del PGOU se investiga si los exalcaldes de Alicante Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo facilitaron al empresario Enrique Ortiz información sobre el futuro planeamiento de la ciudad cuando éste no era público a cambio de dádivas y regalos.



Dos autos analizados

El juzgado de Instrucción número cinco de Alicante envió el pasado noviembre la causa a la Audiencia tras acabar la investigación y, por reparto, correspondió a la Sección Tercera la celebración del macrojuicio. Sin embargo, los cuatro magistrados de esta sala plantearon que podrían ser recusados en el juicio, ya que anteriormente se habían pronunciado sobre cuestiones que afectaban al fondo del procedimiento en dos autos. Para evitar posibles peticiones de nulidades, se formó un tribunal formado por magistradas de diferentes salas de la Audiencia para estudiar las resoluciones esgrimidas y decidir si aceptan o no los argumentos de sus compañeros para abstenerse. La ponente del tribunal ha sido la magistrada Montserrat Navarro. En este caso, han respaldado que éstos no deben intervenir en el juicio.

La más reciente de las resoluciones es de marzo de 2017 y en ella se confirmaba el procesamiento de Luis Díaz Alperi por los delitos de cohecho, tráfico de influencias revelación de información privilegiada.

La segunda de las resoluciones por las que la sala planteó la abstención es de enero de 2015 y en ella se rechazaba una solicitud de la defensa de Castedo para pedir el archivo de la investigación. En ese auto los magistrados aseguraban que los indicios contra la exalcaldesa excedían las meras sospechas y que había base para proseguir con la investigación.

Las fuentes consultadas por este diario confirmaron que, aunque los jueces de la Sección Tercera no vayan a intervenir en el juicio, será la oficina de esa sala a la que le corresponderá la organización de la vista oral, con independencia de quién forme parte del tribunal. Por este motivo, se ha aprobado destinar a la sección un funcionario de refuerzo para evitar que la organización de la vista oral no paralice el resto de causas. Por el momento no hay previsión de fechas, ya que hasta que no se designe al ponente no se podrá empezar a organizar la celebración del juicio.