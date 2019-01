La implantación de la Zona Azul y Naranja enfrenta a vecinos y comerciantes del Pla

La probable llegada de la Zona Azul y Naranja a las calles del Pla ha generado de nuevo un enfrentamiento entre vecinos y comerciantes del barrio, que defienden posiciones contrapuestas. Las diferentes posturas se evidenciaron ayer en una reunión convocada por la Concejalía de Tráfico.

La polémica resurge después de que la Junta de Distrito 2 aprobase por unanimidad solicitar al Gobierno municipal, en manos del PP, que se «agilicen» las actuaciones para implementar la zona de aparcamiento regulado en las calles del Pla-Carolinas con el objetivo de «revitalizar, potenciar y reactivar» los comercios de la zona, «al igual que se ha hecho en el centro y en otras zonas de la ciudad, para asegurar al mismo tiempo el aparcamiento de los residentes». En esa reunión, celebrada el pasado mes de julio, estaban representados tres de los grupos municipales (PP, PSOE y Guanyar), ya que los representantes de Cs y Compromís no acudieron a la cita. También asistieron representantes vecinales y comerciales. No fueron a la reunión, porque no forman parte de la Junta de Distrito, los miembros de la Asociación de Vecinos del Barrio del Pla, que se sitúan en contra de la implantación del aparcamiento regulado en las calles de su barrio.

A través de un comunicado difundido desde la entidad vecinal recuerdan que, ya en el año 2012, el barrio «rechazó frontalmente la regulación del aparcamiento, tal y como se demostró cuando se presentaron ante el Registro General de la corporación municipal 9.583 instancias de rechazo a la Zona Azul firmadas individualmente por otros tantos ciudadanos y personas titulares de locales comerciales del propio barrio».

En el comunicado, los vecinos recuerdan que la llegada de la Zona Azul surgió durante el Gobierno de la popular Sonia Castedo, que al final decidió «no imponer» el aparcamiento regulado «sin consenso». La propuesta se volvió a poner sobre la mesa, explican los vecinos, con el tripartito de izquierdas. «El Ayuntamiento volvió a dar marcha atrás en sus intenciones y no se implantó la Zona Azul», prosiguen los vecinos críticos con una medida que promueven otros residentes y comerciantes para dinamizar los negocios de los barrios del entorno. «La Asociación de Vecinos Barrio del Pla considera que el tema de implantar la O.R.A en calles del barrio producirá una mayor rotación de vehículos con las consiguientes consecuencias de más ruido y más contaminación; influirá negativamente en los bolsillos de los vecinos e implicará una mayor presión en zonas de aparcamiento más alejadas de las calles donde se implante», añaden.

Ante el enfrentamiento entre ambos bandos, el concejal de Tráfico, José Ramón González (PP), dejó ayer el asunto sobre la mesa, asegurando a los presentes en la reunión que ya les «informará» de la decisión. A su vez, destacó que la implantación de la Zona Naranja en el entorno del Mercado Central de Alicante ha sido un éxito.