Ciudadanos denuncia el incumplimiento de la ley de accesibilidad en edificios municipales

Ciudadanos ha denunciado hoy el incumplimiento de la ley de accesibilidad en algunos edificios municipales de Alicante. "Hace dos años que que expiró el plazo legal para adaptar los espacios públicos para personas con diversidad funcional", ha criticado Maria José Molina, edil de la formación naranja.

"Las administraciones públicas son las primeras que tienen que dar ejemplo en cumplir la ley en la que se regula accesibilidad para las personas con diversidad funcional y nos encontramos con que en Alicante hay carencias clamorosas", ha señalado Molina frente a la situación en la que se encuentran algunos edificios de la ciudad, entre los que ha citado el Centro 14, el Archivo Municipal y el edificio que alberga la Concejalía de Estadística.

Según ha explicado Molina, "en el centro 14 se da una situación rocambolesca ya que los empleados sí que instalan una rampa de acceso para las personas con movilidad reducida pero se da la circunstancia de que un usuario que va en silla de ruedas no alcanza el timbre del telefonillo para avisar que le instalen la plataforma".

"Según la legislación citada, los espacios y edificios públicos tenían que estar adaptados hace dos años, algo que evidentemente no está ocurriendo y que denota una absoluta falta de sensibilidad por parte del Consistorio", ha apuntado la edil, quien asegura que "la apatía no puede ser la tónica a la hora de ejecutar políticas inclusivas". "No lo decimos solo nosotros, es una queja que nos vienen trasladando en los últimos meses las asociaciones y colectivos de personas con distintos grados de dificultad con los que nos estamos reuniendo, incluidas personas con limitaciones visuales y auditivas", añade.

El grupo municipal de Ciudadanos exige "que se intervenga cuanto antes para subsanar estas deficiencias que también afectan, además de a los inmuebles, a algunos de los parques de la ciudad".