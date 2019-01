Los vecinos del PAU 2 critican al Consell y a Barcala por el retraso en el centro de salud

Los vecinos del PAU 2 de Alicante han criticado hoy al Ayuntamiento y a la Generalitat por el retraso en el futuro centro de salud del barrio. "Reclamamos por parte de la Consellería los planes funcionales de los centros de salud, así como explicaciones de la hoja de ruta que van a seguir. La redacción de los proyectos no precisa de la cesión, solo es necesario para la licitación, y no nos consta que se haya hecho nada. Por parte del Ayuntamiento, reclamamos -prosiguen los vecinos- que cedan toda la documentación de las parcelas a Generalitat cuanto antes, o sea, esta misma semana, para que esta no utilice más excusas. Así como que prevea aumento de plantilla en departamentos como planificación", han señalado los residentes en respuesta a la nueva disputa entre ambas administraciones por la cesión de los terrenos necesarios para la construcción de un centro de salud en el PAU 2, además de otro en Playa de San Juan.

Respeto al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, los vecinos se preguntan el valor de su palabra: "Le pedimos que explique a los ciudadanos si su palabra tiene valor, porque de momento la ha incumplido por partida triple, la redacción no se ha iniciado en diciembre, no hay presupuesto suficiente para licitar redacción del proyecto y menos obra".

Por su parte, la concejala de Compromís Sonia Tirado ha sido crítica con el alcalde de Alicante, el popular Luis Barcala, por sus argumentos para justificar el retraso en la cesión de la parcela para la construcción del centro de salud en el PAU 2, al igual que ocurre con el terreno para el centro de salud de San Juan. "La ciudadanía está cansada de las peleas de patio de colegio del PP, de tanto llorar y buscar culpables. La responsabilidad es del alcalde, le pedimos que sea responsable y mire por los intereses de Alicante y deje de tirar los balones fuera. Que haga lo posible para que los centros de salud sean una realidad", ha señalado Tirado.

La respuesta de los vecinos y de Compromís llegan después de una nueva controversia entre la Generalitat Valenciana y el gobierno municipal del PP por la cesión de terrenos para la construcción de los centros de salud en San Juan y el PAU 2.

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, aseguró ayer que la cesión de los terrenos para la construcción de los centros de salud en San Juan y el PAU 2 no se iba a oficializar hoy, tal y como se había comprometido el Ayuntamiento de Alicante con los vecinos. "Estamos pendientes de que la Conselleria de Sanidad nos indique cuántos metros quiere que se segreguen en las parcelas ofertadas. O nos dicen cuántos metros quieren o no se puede hacer la segregacion", apuntó ayer el alcalde de Alicante. La Concejalía de Patrimonio ha dado por escrito un plazo de diez días para que conteste. "De no ser así, se segregará las parcelas en su totalidad", aseguró por su parte el edil Carlos Castillo.

En respuesta, la Conselleria de Sanidad, a través de la Directora General de Eficiencia y Régimen Económico, Carmelina Plá, exigió la "coordinación administrativa necesaria" al Ayuntamiento de Alicante "para poder avanzar" en la construcción de los centros de salud.

A través de un comunicado, Carmelina Pla apuntó que el Consell quiere "que por parte del Ayuntamiento se empiece a trabajar de forma coordinada con la conselleria para poder hacer efectiva la cesión de las parcelas cuanto antes, puesto que si no se produce la cesión no podemos iniciar la licitación de redacción de proyectos".

La directora general señaló que desde el Gobierno valenciano no se van a buscar "culpables de la dilación del proceso porque al final quienes salen perdiendo son los ciudadanos que van a ver que se retrasa todo, precisamente, porque no están cedidos los terrenos", quien ha exigido "al Ayuntamiento que se siente con los técnicos de la conselleria para poder establecer cuál es exactamente la parcela, cuáles son los metros, cuáles son todas las características técnicas que se tienen que cumplir para poder, cuanto antes, licitar la redacción de los proyectos y hacer de estos centros de salud tan necesarios para la población, una realidad".

Por su parte y tras las palabras de Barcala, la portavoz del grupo municipal socialista, Eva Montesinos, recordó que el equipo de gobierno prometió, ante los vecinos de Playa de San Juan, que se cederían los terrenos a Generalitat el día 15 de enero. "La falta de trabajo de Barcala provocará, como ya ha sucedido con Vía Parque, más retrasos en las infraestructuras", añadió Montesinos, quien criticó la "parálisis" que afecta a la Alcaldía como consecuencia de la "dejación de funciones de Barcala está perjudicando gravemente a los alicantinos". Para Montesinos resulta "absurdo escuchar al alcalde criticar la falta de inversión del Consell cuando el único responsable de esa falta de inversión es él", por ejemplo porque las "obras de Vía Parque se han retrasado porque no se preocupó por ceder los terrenos y lo mismo sucederá con los centros de salud