El PSOE exige al Gobierno del PP el expediente de la Feria por el accidente del sábado

El grupo municipal socialista pedirá al alcalde de Alicante, el popular Luis Barcala, el expediente completo referente a la instalación de la Feria de Navidad de Alicante para "comprobar si se ha producido alguna negligencia o dejación de funciones municipal" como consecuencia de lo sucedido el pasado sábado por la noche, cuando un menor accidentado no pudo ser trasladado en ambulancia porque el vehículo no arrancaba.

"Queremos saber si el expediente está en regla porque lo que sucedió es muy grave y no sabemos exactamente cual es el papel del Ayuntamiento", ha explicado la edil Gloria Vara.

Según un comunicado, los socialistas esperan que, dada la "gravedad" de los hechos, "el alcalde, que no suele contestar a las peticiones de información por parte de la oposición, sea totalmente trasparente a la hora de explicar el papel del Ayuntamiento" en lo sucedido el sábado en la Feria de Navidad. "No es normal que en un recinto haya una ambulancia y no pueda ponerse en funcionamiento, alguien tendrá que investigar que sucedió en la Feria para que el menor tuviese que ser trasladado por sus familiares", ha añadido Vara.

Desde el PSOE recuerdan que, mientras el PP estaba en la oposición, "fueron muy críticos con las ambulancias que actuaban para la Concejalía de Deportes, las mismas que siguieron utilizando cuando accedieron a la Alcaldía", el pasado mes de abril tras la dimisión del socialista Gabriel Echávarri y gracias al voto en blanco de la tránsfuga Nerea Belmonte. "Dedicaron muchos esfuerzos a criticar la gestión que realizamos con las ambulancias en la Concejalía de Deportes, aunque luego decidieron mantener el mismo contrato, imagino que ahora dedicarán el mismo esfuerzo a averiguar que ha sucedido que con una ambulancia que, realmente, pudo poner en peligro la integridad de un menor", reflexiona Vara.

Los socialistas instan a Barcala a actuar con "transparencia" y dejar de "ocultar a la oposición toda la información" relativa a los asuntos municipales. "La llegada de Barcala a devuelto el Ayuntamiento a las tinieblas y nos preocupa lo que pueda ocultarse tras las negativas reiteradas a facilitar expedientes", finaliza Vara.

Por su parte, desde Compromís, Natxo Bellido, requiere al equipo de gobierno del PP que traslade a los grupos de la oposición las conclusiones que se extraigan de la investigación que ha anunciado el Ejecutivo de Luis Barcala. "Queremos saber qué pasó en la Feria y por qué no había una ambulancia operativa. Entendemos que la concejalía competente habrá abierto una investigación para saber qué pasó y lo que no funcionó. Pedimos al minigobierno del PP que comparta las conclusiones con el resto de grupos municipales", ha señalado Bellido.

El Ayuntamiento de Alicante anunció ayer que abrirá una investigación para conocer los detalles del accidente que sufrió un niño de 4 años en una atracción de la Feria de Alicante. "Tras el incidente ocurrido el pasado sábado, el Ayuntamiento va a solicitar a la Policía Nacional, que se ha hecho cargo de la investigación, los informes para comprobar los hechos y las circunstancias en que acontecieron", señalaron ayer desde Alcaldía.

El niño de cuatro años que sufrió el sábado por la tarde un accidente en una atracción de la Feria de Alicante, fue operado el domingo por el doctor Pedro Cavadas, en el Hospital de Manises, donde le fueron reimplantados dos dedos de un pie que resultaron aplastados y casi seccionados cuando la extremidad del pequeño quedó atrapada en un recoveco de la atracción.

El menor fue intervenido a primera hora del domingo en una operación que duró casi cuatro horas, según declaró el padre del menor a INFORMACIÓN. El equipo de facultativos tuvo que reconstruirle varias venas así como los tendones, ya que "era como si le hubieran cortados los dedos con un cuchillo". La familia ha anunciado que denunciará a los dueños de la atracción y al Ayuntamiento de Alicante.

Los hechos tuvieron lugar el pasado sábado en la Feria de Navidad de Alicante sobre las 20.00 horas. El pequeño accedió a la atracción mientras su padre compraba los tickets en la taquilla. "De repente el niño empezó a llorar y fui a ver qué pasaba", cuenta el padre aún con el susto en el cuerpo. "Entonces me di cuenta de que se le había quedado atrapado un pie en una especie de trampilla y no lo podía sacar", explica.

Con la ayuda de una pareja que estaba en la atracción, intentaron levantar la parte del montaje que aprisionaba la extremidad del niño. "Entre cuatro personas no podíamos abrirlo", cuenta. Tras varios minutos eternos y "angustiosos" y con un destornillador, lograron liberar al pequeño.

Una vez pudieron levantar la placa de metal que lo aprisionaba y viendo el estado en el que tenía los dedos del pie, el progenitor fue corriendo a la ambulancia que se encontraba en el exterior del recinto ferial. "Y allí me dicen que el vehículo no arranca y que no pueden llevarnos al centro hospitalario. Así que sin pensarlo cogí mi coche y fui al Hospital General de Alicante", relata el padre.

Una vez en el centro hospitalario y ante la gravedad de las heridas sufridas por el pequeño, desde el propio centro les remitieron al Hospital de Manises para que fuera intervenido por el doctor Cavadas.

La atracción, que fue precintada por la Policía Nacional la noche del suceso, se reabrió al público el domingo por la mañana.