El PSOE alicantino acusa al Gobierno de Pedro Sánchez de "ningunear" a Alicante

La portavoz municipal del PSOE en Alicante, Eva Montesinos, ha criticado hoy el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2019, presentado este lunes por el Gobierno en el Congreso, por el reparto de inversiones entre las provincias de la Comunidad. "Nos parece un esfuerzo extraordinario para que la Comunidad tenga porcentaje del Presupuesto que se merece conforme a población y PIB, pero no podemos dejar de asombrarnos que haya ido a parar a las provincias de Castellón y Valencia... Alicante se haya visto ninguneada. Las tres provincias tenemos que tener un equilibrio", ha señalado hoy Montesinos.

La socialista ha defendido las necesidades de la provincia, sobre todo en las conexiones ferroviarias con el aeropuerto. "Desde Alicante, hemos reivindicado que necesitamos la financiación justa, también para la provincia que tiene una importancia vital en el país. Gobierne quien gobierne, en Madrid y en la Generalitat Valenciana, seguiremos reivindicando lo que es justo para Alicante. No podemos permitir que Alicante, con un aeropuerto de vanguardia, tenga enlaces ferroviarios tercermundistas. Nos parece muy bien la inversión en viarios, en cercanías, que es un logro respecto a otras épocas. Es imprescindible la conexión ferroviaria con el aeropuerto", ha concluido la portavoz socialista.

Por su parte, el portavoz municipal de Compromís, Natxo Bellido, también ha criticado el reparto entre provincias del proyecto de Presupuestos. "Siguen invisibilizando la ciudad de Alicante, y sus reivindicaciones históricas, como la conexión ferroviaria con el aeropuerto liberando la franja litoral. No nos conformamos con aumentar inversiones frente a los Presupuestos de la vergüenza de PP y Ciudadanos", ha señalado Bellido, quien defiende que la provincia de Alicante debe recibir más inversiones: "Compromís exigirá que se equilibre inversiones en las comarcas alicantinas con su población, y atención a las demandas históricas de la ciudad. Exigimos un trato justo con Alicante".

Desde Guanyar, su portavoz Miguel Ángel Pavón se ha sumado a las críticas de sus exsocios del tripartito. "Nos parece muy grave que se siga ninguneando a la ciudad y a la provincia de Alicante. Como mínimo debería haber el doble de dinero destinado a Alicante. Se tendría que haber incorporado en su integridad el coste de la variante de Torrellano, para que haya una conexión decente con el aeropuerto. Es necesario e irrenunciable, es el momento, una inversión fundamental para la ciudad y la provincia de Alicante", ha señalado Pavón.

Preguntado por el proyecto de Presupuestos Generales del Estado, el alcalde, el popular Luis Barcala, ha pedido a los gobiernos de España, de Pedro Sánchez, y de la Generalitat, a Ximo Puig, que dejen de "discriminar" a Alicante y de "crear agravios comparativos". Barcala ha asegurado que "lo mejor para los alicantinos sería que se convocaran elecciones para que de las urnas pudiera salir un gobierno estable para España". El alcalde, en su crítica a los gobiernos socialistas, ha denunciado "la ausencia de inversiones clave para la Alicante y su provincia como la conexión ferroviaria con el aeropuerto, el tren de la costa y el corredor mediterráneo y la liberación de vías del frente litoral de la ciudad".

Barcala insiste en su discurso

Los presupuestos de Pedro Sánchez, para el popular Barcala, "han llegado en el momento oportuno cuando estamos también reivindicando en los Presupuestos de la Generalitat inversiones necesarias para la ciudad de Alicante". El alcalde ha subrayado que la "discriminación ya, afortunadamente, no la denunciamos nosotros solos". Según el dirigente popular, "la provincia de Alicante y la ciudad necesita inversiones tan importantes como es la conexión ferroviaria con el aeropuerto, el tren de la costa, más inversiones para el corredor mediterráneo y la liberación de las vías en el frente litoral, entre otras, que son imprescindibles para el desarrollo de la ciudad y las vemos ignoradas completamente y con generando un agravio comparativo con otras provincias".

El alcalde ha insistido en la diferencia de reparto entre las tres provincias de la Comunidad. "Si no hubiera dinero para nadie, pues te molesta pero es que hay un agravio comparativo. Igual que pasa a nivel autonómico ocurre a nivel estatal. El denominador común es el mismo en el partido del señor Puig y del señor Sánchez, hay alguna estrategia para castigar específicamente a la ciudad de Alicante o es algo ya premeditado. No lo sé. Pero mi obligación como alcalde es reivindicar las inversiones que son necesarias para esta ciudad. Ahora mismo se lo estoy reivindicando a quienes tienen la responsabilidad, les guste o no les guste, y lo voy a seguir haciendo".

Desde Ciudadanos, a la portavoz Yaneth Giraldo tampoco le ha gustado el reparto del proyecto del Gobierno de Pedro Sánchez. "Alicante sigue siendo la novia fea tanto en los presupuestos de la Generalitat como del Estado. No tiene ninguna lógica que se haya vuelto a excluir la conexión ferroviaria con El Altet, que sigue batiendo récords de pasajeros", ha apuntado Giraldo, para quien es del "todo inexplicable que las otras dos provincias de la Comunidad vayan a recibir más". Para Ciudadanos, en cualquier caso, "hay un problema grave de fondo y es que los presupuestos del Estado cuentan de antemano con unos ingresos ficticios con subidas del IRPF e impuesto de sociedades que lo único que van a generar es desanimar a las empresas y a los emprendedores a la hora de crear empleo".