Calendario desastre de la Diputación

Se distribuyeron mil ejemplares, se ha retirado una parte y se han encargado 500 más corregidos.

El calendario de 2019 que el Museo de Bellas Artes Gravina, dependiente de la Diputación Provincial de Alicante, ha enviado a las personas que suelen asistir a la inauguración de sus exposiciones, repartido también en otros departamentos de la institución provincial, está plagado de errores. El almanaque, del que la propia imprenta de la Diputación realizó una tirada de mil ejemplares, se olvida del 28 febrero y no reconoce el 9 d'Octubre, día de la Comunidad Valenciana. El calendario desastre también se olvida de otros dos festivos autonómicos de este año 2019, que serán el Lunes de Pascua (22 de abril) y San Juan (24 de junio). En él aparecen como laborables.

El calendario tampoco recoge los dos festivos locales de Alicante: el 2 de mayo, día de Santa Faz, y el 25 de junio. Este año éste último será fiesta en la capital de la provincia, tal y como ha aprobado el Ayuntamiento al ser el 24 de junio, celebración de San Juan y día grande de las Hogueras, festivo en toda la Comunidad Valenciana. En cambio, sí aparece marcado como festivo el Jueves Santo, laborable este año en Alicante.

La conservadora del Mubag, Joserre Pérezgil, asumió ayer los fallos y explicó que han retirado una cantidad indeterminada de ejemplares del calendario que estaba sin repartir todavía. A la vez, dijo que se han encargado 500 ejemplares más ya corregidos a la imprenta de la Diputación, que realiza esta labor para ahorrar costes en ediciones puntuales.

«Se encargaron los calendarios a la imprenta de la Diputación y se lanzaron. Llegaron en Navidad y se repartieron. Nos dimos cuenta la semana pasada de que faltaban algunos días festivos. Es un error humano y mío, asumo la responsabilidad como responsable del museo, porque vi los calendarios, dije que estaban bien y se mandaron por correo electrónico a la imprenta. Este año cambiamos la imagen pero no me fijé en el reverso (donde va el calendario impreso). Nadie nos dimos cuenta», dijo la conservadora.

Joserre Pérezgil explicó que el anverso del calendario contiene una ilustración que cada año se cambia y para la que se opta por cuadros de los fondos de los museos de la Diputación. En esta ocasión, se eligió «La alegoría de América», del pintor alicantino Vicente Suárez Ordóñez, «un cuadro muy bueno del siglo XVIII». Para el almanaque de 2018 se optó por «Odalisca», de Agrasot, pintado alrededor de 1890.

Dado que actualmente el museo está cerrado por unas obras de remodelación que duran ya varios meses en las que la Diputación ha invertido cerca de 900.000 euros, la impresión de calendarios fue algo menor. Lo habitual, según explicó la conservadora, es que se encarguen unos 2.000. Pérezgil calificó de anecdótico lo ocurrido, «no se lo llegué a decir ni al diputado ni a directora de área porque no me pareció importante».

También el diputado de Cultura, César Augusto Asencio, le restó importancia a lo ocurrido con el calendario de 2019. «Cuando algo es muy relevante me envían el tarjetón y lo superviso pero en este caso no sé más. Es algo que ni me llega porque lo hacen las áreas. Se encargan calendarios, felicitaciones navideñas, folletos... Alguien estaría distraído. No tiene la menor importancia», concluyó.