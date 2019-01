Barcala incrementa los reproches contra el Consell e ironiza con la Vía Parque y los centros de salud

El alcalde de Alicante continúa con sus críticas al gobierno de Puig por no ejecutar infraestructuras, mientras los socialistas le piden que «deje de hacer el ridículo» por el retraso en la ejecución de proyectos.

Que la Generalitat Valenciana, a través de su director territorial de Presidencia en Alicante, le calificara de «caradura y un mentiroso» por sus críticas al Gobierno de Ximo Puig por la supuesta falta de inversiones en la ciudad de Alicante no cambió ayer un ápice del discurso del alcalde, el popular Luis Barcala, quien volvió a arremeter contra el Ejecutivo autonómico surgido del Pacto del Botánico. Y lo hizo tirando de ironía: «Si las cosas no son como dije, invito a los alicantinos a que cojan la Vía Parque y lleguen hasta San Gabriel, invito a los vecinos del PAU 2, de Garbinet y de playas a que pidan cita en su centro de salud, que no tienen, o puedo decirle a los padres que matriculen en los centros públicos con la tranquilidad de que sus hijos no van a estar en barracones o que pueden ir a centros escolares donde se ha quitado todo el fibrocemento».

Barcala se pronunció así al ser preguntado por la reacción del Consell tras sus palabras del sábado en la proclamación de candidatos del PP que se celebró en València, donde acusó a la Generalitat de «despreciar» a Alicante.

Dos días después, Barcala insistió ayer en la crítica al gobierno de PSPV y Compromís. «Estoy diciendo una realidad. Es mi obligación reivindicar a otras administraciones las necesidades de los alicantinos. Durante tres años se ha sido manso con la Generalitat [en alusión a la etapa del tripartito] y no se ha trasladado nada», señaló ayer Barcala, quien reivindicó su discurso como alcalde de Alicante: «Molesta que se haga en este momento [por la proximidad a las elecciones], pero también reivindiqué a la administración central cuando gobernaba Mariano Rajoy. A mí me da igual el color del gobierno que esté, eso es lo que miden otros. Yo pido lo que se tiene que hacer para la ciudad».

Su discurso, con todo, no convenció entre los socialistas alicantinos. El grupo municipal, liderado por Eva Montesinos, arremetió ayer contra Barcala, como hizo un día antes el director territorial de Presidencia: «Pedimos a Barcala que deje de hacer el ridículo y asuma que el único responsable de que la Vía Parque esté sin terminar es él, que ha necesitado nueve meses para conseguir la cesión de los terrenos. Todo el mundo sabe que el alcalde ha entrado en una deriva peligrosa, con el único objetivo de ,ocultar su incapacidad».

La controversia entre la Generalitat y el gobierno de Barcala se extendió ayer a la cesión de suelo para los dos nuevos centros de salud. El alcalde aseguró que la cesión de los terrenos no se oficiará hoy, tal y como se había comprometido el Ayuntamiento con los vecinos, alegando que el Consell no había concretado las dimensiones necesarias en sendas parcelas. Desde la Conselleria de Sanidad se aseguró que la petición exacta sobre la parcela de San Juan se llevó a cabo el pasado 21 de noviembre. Sobre el PAU 2, la conselleria afirmó que están estudiando documentación remitida por el Ayuntamiento hace tres días.